ISP realiza convocatoria para inédito estudio que busca analizar respuesta inmune de personas contra el Covid-19

Esta mañana, Heriberto García, director(s) del Instituto de Salud Pública, junto a Clínica Dávila, llevaron a cabo una convocatoria para que las personas vacunadas con Sinovac o Pfizer, y aquellos que han tenido Covid y no se han vacunado, participen de un inédito estudio en el país que busca analiza la respuesta inmune tanto de las personas que se han recuperado de la infección por coronavirus como de aquellos que se han vacunado.

“Este estudio intenta conocer la respuesta inmune a las vacunas en la población chilena. Es la primera vez que se va a medir anticuerpos neutralizantes y otra sustancias que van a indicar cuál es la respuesta inmune efectiva de nuestros pacientes una vez vacunados, y con eso vamos a poder elaborar quizás una mejor estrategia de vacunación”, explicó Rosana Benítez, infectóloga de Clínica Dávila.

En este sentido, detalló, están llamando a dos grupos específicos de la población para que participen de este estudio liderado por el ISP: el primer grupo es el paciente que no ha tenido coronavirus y que tiene dos o tres dosis de la vacuna Sinovac o Pfizer; y un segundo grupo, que son todas aquellas personas que han tenido coronavirus grave, que han estado hospitalizados, y que aún no están vacunados.

“Porque de ellos vamos a obtener la información respecto a cual es la inmunidad que montan una vez que tuvieron esta enfermedad, y vamos a poder comparar entonces esa misma inmunidad con la generada en la población que no tuvo coronavirus y que sí tuvo ha recibido la vacuna”, explicó.

Heriberto García, director (s) del ISP, destacó que esta investigación, que tiene por nombre “Respuesta Inmune en Individuos Recuperados de Covid-19 y Vacunados contra Sars-CoV-2 en Chile”, es “extremadamente importante”, pues es la primera vez que se hace un estudio de este tipo en Chile.

“Queremos evidenciar de manera clínica la cantidad de anticuerpos e inmunidad celular de las personas después de vacunarse”, agregó.

“Tenemos que llegar a 700 personas para finalizar el estudio (...) si logramos este número, los resultados los vamos a tener prontamente y esto es muy relevantes para Chile y el mundo”, puntualizó.

El estudio, detalló por su parte la infectóloga, ya comenzó, sin embargo la gran dificultad que han tenido es en convocar a las personas a que se tomen las muestras.

Para formar parte de la investigación los interesados que cumplan con los criterios (haber tenido Covid grave y no estar vacunado, o estar vacunado con dos o tres dosis de Pfizer o Sinovac) solo deben asistir a la clínica para realizarse un examen de sangre y tomarse un PCR para verificar si han tenido o no Covid. La información es anónima y no tiene ningún costo asociado al paciente.