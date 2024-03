Las impresionantes joyas hechas con cenizas humanas que son virales en Instagram y TikTok

“Una chica me contactó para poder guardar el último recuerdo que tenía de su hermana. Lamentablemente se quitó la vida, y cuando estaba limpiándole los ojitos, guardó estas pestañas”. Así parte el relato de Sofía Cisternas en uno de sus videos más vistos en TikTok, mientras muestra el proceso de creación de un collar con las pestañas que su clienta le envió.

El video, que hoy tiene 54 millones de visitas y casi 5 mil comentarios, es sólo una pequeña parte del trabajo que hace a diario creando joyería y decoraciones usando la técnica de encapsulado con resina. Cuenta que comenzó a experimentar con este material hace varios años, cuando aún estaba en la universidad, mientras estudiaba Medicina Veterinaria.

Hoy Sofía se dedica tiempo completo a hacer creaciones de este tipo, que permite mantener en el tiempo tanto materiales inorgánicos como también residuos orgánicos. No es el único emprendimiento de este tipo: hoy decenas de emprendedoras en Chile y el mundo usan esta técnica para preservar cenizas, cabello, uñas, cordones umbilicales, leche materna y otros restos en resina.

Asimismo, el material también es usado para conservar un recuerdo de pruebas de embarazo, trozos de tela o las flores de un funeral, como muestra la emprendedora en sus videos. “Al principio dudaba en si dedicarme a esto, a mi mamá y a mi abuela no les gusta que reciba estas cosas. Pero mi marido me dijo una vez que esta es una manera en que puedo ayudar a una persona en su duelo, y creo que es verdad”, cuenta Sofía.

La resina es un material derivado del petróleo que se ha usado por décadas en la artesanía para conservar materiales naturales como piedras, arena o incluso flores, que mantienen su color y propiedades intactas en el tiempo. Se trata de un líquido trasparente que una vez solidificado obtiene una gran dureza y resistencia. En el caso de la joyería, esta se vierte sobre un molde de silicona o se aplica sobre una base de metal que luego se deja secar por horas o días, dependiendo del tamaño y grosor de cada pieza.

Con este insumo se pueden crear accesorios como aros, collares o pulseras, así como decoraciones para el hogar. Al ser trasparente, en el liquido se puede integrar todo tipo de material sólido, que después es fácilmente visible cuando se endurece, pero consigue un sellado completamente hermético si se usa de manera correcta. Por ello, es el material indicado para preservar elementos tan delicados como las cenizas de una mascota o una persona.

Collar hecho con cenizas por la tienda Quédate Joyas.

“El primer pedido con cenizas que hice me lo pidió una señora a la que se le había muerto su esposo. Quizás muchos no estarán de acuerdo y lo encontrarán raro”, cuenta Camila Acuña, dueña de la tienda Quédate Joyas, en un video donde muestra algunas de sus creaciones hechas con cenizas de personas, “pero es una manera de poder sentir a esta persona cerca y poder sobrellevar este duelo”.

La resina es tan versátil que tiene usos en distintas áreas, debido a su consistencia adaptable mientras se encuentra en estado líquido y su alta resistencia térmica, que en algunos casos alcanza hasta los 200 °C. Además, es un material que no conduce electricidad, por lo que es usado como aislante en dispositivos electrónicos, o para evitar deterioro y corrosión en el interior de envases de comida. También se usa para crear prótesis dentales y otros insumos médicos.

Cristina Calderón, diseñadora industrial que hoy se dedica a la creación de accesorios con encapsulado de resina en su emprendimiento Joyas Vi, comenta que es un proceso mucho más complejo que una manualidad cualquiera. Hace más de 20 años experimenta con este material, y explica que debido a su estructura molecular “no todas las resinas son iguales, la que se usa en este ámbito es especial para joyería. Una vez que se seca, es tan dura como un vidrio y aisla completamente el contenido de su exterior”.

Soporte emocional

Cristina comenzó haciendo joyas para si misma y para sus amigas, al principio con flores y otros materiales, pero no de recuerdos que otras personas conservaban. Comenzó a vender y ahí fue cuando las personas le empezaron a encargar trabajos con ceniza, pelo de mascotas, y otros materiales. Hoy los nombra como “tesoros” que la gente le envía, y que trata con el mayor respeto y cuidado.

La diseñadora cuenta que cada una de las joyas que es completamente personalizada y hecha una por una, ya que mantienen un gran significado emocional para las personas que las piden. Tanto si es el recuerdo de un ser querido fallecido o de una mascota, cuenta que muchos “lo ven como algo físico que atesorar y abrazar cuando esa persona ya no está”.

Camila de Quédate Joyas cuenta que “hay gente que no se imagina lo que es guardar recuerdos como el primer diente de un bebé o el cordón umbilical, y menos tenerlo en un collar. Antes de ser mamá yo tampoco lo había pensado , pero ahora que he guardado los primeros dientes de mi bebé, mi test de embarazo y otras cosas, creo que con sólo tenerlos guardados en un cajón se pierde el significado”.

Asimismo, las tres emprendedoras coinciden en que estas joyas tienen un significado aún mayor para las personas que pasan por un proceso de duelo. “Hay gente que me ha dicho que le salvé la vida”, comenta Cristina.

Cristina en su taller en Ñuñoa.

“Siempre contigo”

Según el decreto 357 del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento General de Cementerios, no habrían mayores impedimentos legales sobre el transporte de cenizas humanas. El artículo 76 de este decreto explicita que “no se requiere de autorización de la autoridad sanitaria el traslado de cenizas de restos humanos, pero éstas deberán ser transportadas en cofres o ánforas debidamente cerrados”, y la resina en este caso cumple con esta función de hermetismo.

Sofía comenta que cuando conoció este material, hace cerca de ocho años, era prácticamente imposible encontrar resina en Chile. Sólo la conocía por videos de personas de otros países, por lo que hoy ve con impresión el crecimiento que este rubro ha tenido, sobretodo en redes sociales. En TikTok, su cuenta tiene 2,4 millones de seguidores no solo de Chile, sino también de distintos países como España, México y Perú, a los que también hace envíos.

Algunas personas acuden presencialmente a entregar los recuerdos de sus fallecidos a su taller en Las Condes, pero también recibe material que le envían personas de otras regiones mediante servicios de encomienda. Dependiendo del material, siempre deben estar cerrados de manera segura y hermética.

Sin embargo, cuenta que el producto más popular actualmente y que también se envía al extranjero son unos kits de “hazlo tu mismo”, que vienen con la resina líquida para hacer el collar con el recuerdo deseado en casa. Consiste en una caja que contiene frascos con resina y decoraciones como papel oro, flores secas, brillantina y otros elementos para que cada persona pueda realizar su collar personalizado, sin tener que enviar tan lejos el recuerdo de su ser querido o mascota fallecida.

Set para crear collar con encapsulado en resina. Foto: Sofía Cisternas.

“Está pensado para mascotas, pero la gente lo usa para cualquier cosa”, comenta Sofía con naturalidad. Para ella, un collar de este tipo puede ser un gran regalo para una persona que ha pasado por una pérdida, o que quiera rememorar el nacimiento de un hijo u otra fecha especial. Coincide en que no es un accesorio común, sino una “joya emocional” que será única y cargada de significado.

“Sin pedirlo, la gente que me manda a hacer collares a veces me manda cartas contando sus historias. Las he guardado todas, y las leo cuando dudo si hacer o no este trabajo”, finaliza Camila. Al fin y al cabo, en estas tiendas se les entrega una nueva vida a los recuerdos que a veces solo quedan en un cajón.