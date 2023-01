Level Up UChile 2023: el programa que busca potenciar tecnologías con impacto social y comercial

Con gran convocatoria, el pasado 3 de enero, inició el programa Level Up UChile 2023 a cargo de Know Hub y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile. La iniciativa busca impulsar capacidades avanzadas hacia el desarrollo de tecnologías con potencial comercial y social, ampliando la capacidad y talento regional, con proyección global.

Diversos talleres, tanto online como presenciales, contempla Level Up UChile 2023, la primera etapa del curso que se llevará a cabo desde el 3 hasta el 26 de enero de 2023. El programa está dirigido a las y los investigadores, ayudantes de investigación, docentes, estudiantes de posgrado y pregrado que tengan propuestas con algún grado de validación proclives a la innovación y emprendimiento.

La iniciativa es impulsada por Know Hub Chile, una corporación sin fines de lucro que busca apoyar el desarrollo de Chile hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento. Su objetivo principal es colaborar en la transformación de resultados de investigación científica de sus socios (universidades y centros de investigación) en bienes, servicios y emprendimientos, disponibles en el mercado y para beneficio de la sociedad.

“Nuestro trabajo, en particular, es transformar la ciencia y la tecnología en bienes, servicios y emprendimientos, es decir, en innovación”, señaló el director ejecutivo de Know Hub Chile, Javier Ramírez. Además, destacó que el principal objetivo del programa es que las ideas que presenten sus participantes se transformen en emprendimientos que puedan ser apoyados por Know Hub en su transición al mercado.

Para el director de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Casa de Bello, Andreé Henríquez, la iniciativa surge desde el compromiso de la VID por impulsar la innovación dentro de la institución y de seguir profundizando en estas temáticas y sus nuevos desafíos.

“Creemos firmemente que a partir de este trabajo con Know Hub podemos ir caminando conjuntamente hacia tener un mayor impacto con nuestras tecnologías. Esperamos sea un programa que mejore las capacidades y que también permita correr la voz de que la Universidad de Chile hace innovación y de buena calidad”, afirmó Henríquez.

Empoderamiento de las y los investigadores

La primera sesión de Level Up Uchile 2023 “Introducción al curso. Descripción tecnológica y estado de desarrollo” presentó los objetivos del curso, su cronograma y modalidades a los y las investigadoras, estudiantes de post y pre grado que ingresaron al programa.

Con cinco sesiones teórico-prácticas online y tres sesiones presenciales, las clases serán impartidas por el equipo profesional de Know Hub Chile e incluirán mentorías personalizadas. En ellas cada participante deberá realizar ejercicios dinámicos junto a los demás asistentes, buscando generar redes con la finalidad de promover investigaciones interdisciplinarias a través del acompañamiento del equipo.

Sol Uribe, analista de transferencia tecnológica de Know Hub Chile y quien se desempeña como facilitadora dentro del curso, indicó que mediante esta iniciativa buscan acabar con las brechas existentes en la transferencia tecnológica. “Por nuestra parte, el equipo tiene total disposición para apoyar a las y los participantes en este viaje, donde con solo su motivación y ganas de validar sus propuestas se podrán obtener excelentes resultados”, enfatizó.

Instancias como Level Up no solo entregan conocimientos, sino que también herramientas prácticas a las y los investigadores para que puedan guiar desde los primeros pasos sus investigaciones y/o proyectos. De esta manera, podrían llegar a solucionar una necesidad o problema de un mercado determinado y que, por ende, lograr comercializar e impactar positivamente a la sociedad.

Por su parte, Jovanka Trebotich, coordinadora de transferencia tecnológica de Know Hub Chile y profesora del programa, comentó que las expectativas para el desarrollo del curso es “lograr instaurar la semilla de un cambio cultural en el enfoque de los investigadores, donde ellos tengan todas las cartas sobre la mesa para decidir qué camino seguir con sus proyectos de investigación, si ir hacia el emprendimiento de base científico-tecnológico, o ir por la vía del licenciamiento, o seguir investigando en pro del acervo científico-tecnológico”.

“Nuestra idea, y que suena ambiciosa, es poder generar ese cambio de mindset en los investigadores y vean que finalmente sus investigaciones pueden llegar a impactar a la sociedad de forma positiva a través de múltiples vías de transferencia tecnológica”, finalizó Trebotich.