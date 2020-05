Más de 3 mil millones de personas vivirán con temperaturas similares al Sahara en 50 años más

Que las temperaturas suben cada año, los hechos así lo demuestran. Si bien en la actualidad los reportes hablan de abril como el mes más caluroso en la historia, quizá sea poco en consideración a lo que ocurrirá en 50 años más.

Así lo revela aun estudio publicado en la revista científica “Proceedings of the National Academy of Sciences”, que afirma que para el año 2070, entre 1 y 3 mil millones de personas serán afectadas por temperaturas superiores a 30 grados, lo que en cifras implica aproximadamente un tercio de la población global en general proyectada para ese momento, y que como referencia, hoy menos de un 1% del mundo deben soportar, unas 20 millones de personas.

De acuerdo a Marten Scheffer, de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos y coautor del estudio, las proyecciones son “imposibles para la gente común y pobre, para el ciudadano promedio del mundo”, y el número real de personas afectadas dependerá de qué tan rápido crezca la población mundial y los niveles de emisiones de carbono.

Según el científico, por cada aumento en la temperatura media anual global causado por el cambio climático provocado por los humanos, como mínimo alrededor de mil millones de personas terminarán en áreas demasiado cálidas para vivir.

Esto implica que en un escenario de cambio climático como el de hoy, se prevé que la posición geográfica de este nicho de temperatura cambie más en los próximos 50 años de lo que se ha movido en los últimos 6 mil años.

Así, se espera que para 2070, África, Asia, América del Sur y Australia probablemente aumenten su temperatura de manera similar al desierto del Sahara.

Asimismo, los investigadores sostienen que este descubrimiento se realizó tras observar la forma en que los humanos se mueven por el planeta buscando el “nicho climático" donde surgen las personas y las civilizaciones, lo que no descarta que surjan nuevas migraciones debido al cambio climático.