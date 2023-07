¿Más señales de vida en Marte? El increíble nuevo hallazgo de rover de la Nasa

Durante casi tres años, el rover Perseverance de la Nasa ha estado recorriendo Marte para averiguar si existió vida alguna vez en el planeta. Antes ya había encontrado señales de arena empapada y ríos caudalosos, rocas con forma de hueso, objetos extraños y más. Sin embargo, su último descubrimiento es algo realmente genial: evidencia de moléculas orgánicas que podrían apuntar a la vida en Marte.

El rover de la Nasa ha estado explorando el cráter Jezero de Marte desde su alunizaje en febrero de 2021. El cráter de 45 kilómetros de ancho albergó un gran lago y un delta de un río hace mucho tiempo, y el rover lo está recorriendo en busca de signos de vida antigua debido a la presencia de una diversa gama de minerales.

Nuevas señales de vida en Marte: El increíble nuevo hallazgo de rover de la Nasa

El reciente descubrimiento de moléculas orgánicas, un término científico para referirse a las cosas que componen los seres vivos, ha despertado el entusiasmo entre los astrobiólogos, ya que podría significar que Marte alguna vez tuvo vida.

La investigación, dirigida por un equipo de científicos que incluye a la astrobióloga Amy Williams de la Universidad de Florida, se publicó recientemente en la revista Nature. Los hallazgos muestran la presencia de un ciclo geoquímico más complejo en el planeta rojo de lo que se creía anteriormente, que sugieren la existencia de varios reservorios distintos de posibles compuestos orgánicos.

Los compuestos orgánicos consisten en carbono y pueden tener otros elementos como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Dentro de las formaciones del cráter Máaz y Séítah en Marte se encontraron muchas clases diferentes de moléculas orgánicas que se presentan en una variedad de patrones en el espacio.

FILE PHOTO: NASA’s Perseverance Mars rover is seen in a "selfie" that it took over a rock nicknamed "Rochette", September 10, 2021. NASA/JPL-CALTECH/MSSS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT/File Photo

Los científicos sugieren que estos patrones de moléculas orgánicas podrían estar vinculados a procesos acuosos que podrían señalar la presencia de “bloques de construcción clave para la vida” en el Planeta Rojo.

Amy Williams, experta en geoquímica orgánica, ha estado al frente de la búsqueda de los componentes básicos de la vida en Marte. “La detección potencial de varias especies de carbono orgánico en Marte tiene implicaciones para comprender el ciclo del carbono en Marte y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia”, dijo.

Para realizar el hallazgo, los científicos utilizaron un instrumento especial llamado Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), que tiene cámaras, espectrómetros y un láses que está fijado al brazo robótico del Perseverance. SHERLOC ayuda a observar cómo se organizan los minerales y los compuestos orgánicos, que podrían mostrar signos de vida.

Sin embargo, la materia orgánica se puede formar por varios procesos, no solo relacionados con la vida. También podrían producirse a través de procesos no biológicos como los procesos geológicos y las reacciones químicas, que se ven favorecidos por el origen de estos posibles compuestos orgánicos marcianos.

Entonces, antes de asegurar que hubo vida en Marte, los científicos deben estar seguros de que las moléculas no provienen de procesos no vivos. Para eso, el equipo debe eliminar cualquier fuente de origen no biológico y trabajará para examinar más a fondo las posibles fuentes de estas moléculas.

Eventualmente, las muestras en el sitio recolectadas por Perseverance serán enviadas a la Tierra por futuras misiones, pero será un proceso complejo y ambicioso que abarcará muchos años.

Aún así, encontrar moléculas orgánicas en Marte ayudará a imaginar cómo podría haber sido el pasado del planeta rojo y responder preguntas como ¿qué tipo de vida era?, o ¿qué pasó con esa vida?.

Según Weather.com los científicos incluso piensan que las moléculas recién descubiertas podrían revelar especies químicas que aún no han sido detectadas por los humanos. Pero para saber eso falta investigar las muestras de manera más precisa y avanzada en la Tierra.

A medida que el rover Perseverance siga explorando Marte, habrá más señales que ayuden a descubrir qué pasó en Marte. La búsqueda apenas comienza. “Recién ahora estamos rascando la superficie de la historia del carbono orgánico en Marte”, dijo Williams, “¡y es un momento emocionante para la ciencia planetaria!”.