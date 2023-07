Sexóloga especialista en personas con discapacidad: “También son sexuales, incluso si no lo expresan”

La sexualidad es un aspecto integral y natural de la identidad humana que abarca una amplia gama de dimensiones físicas, emocionales, psicológicas y sociales relacionadas con la sexualidad y el género. Es una parte fundamental del ser humano y afecta tanto a individuos como a sociedades en su conjunto.

La sexualidad está presente en todos los seres humanos, también en personas con discapacidad. Sin embargo, existen creencias y tabúes que impactan negativamente en la sexualidad de una persona con diversidad funcional, ya que se suele silenciar e invisibilizar estos temas llevando a una desinformación generalizada en la sociedad.

Según las estadísticas, ocho de cada diez mujeres con discapacidad sufrirán alguna forma de abuso a lo largo de su vida, informa Fundación A la Par. Otros datos indican que los niños con discapacidad tienen tres veces más probabilidades de sufrir abuso sexual y las mujeres, hasta 10 veces más de sufrir violencia de género, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

De acuerdo a las cifras de la Encuesta de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) de 2022 y el III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) de 2022, en Chile hay 3.291.602 personas con discapacidad, de las cuales 587.709 son niños, niñas y adolescentes (14,7%) y 2.703.893 (17,6%) son adultos/a. La proporción de mujeres con discapacidad (21,9%) es mayor en comparación a la de hombres (13,1%).

Daniela Mazur es sexóloga, con un máster en Trabajo Social y doctora en Filosofía de la Universidad de Haifa, Israel, y se ha especializado por más de una década en el trabajo con personas con discapacidad, la prevención del abuso sexual y la sexualidad sana.

La sexóloga estuvo en Chile realizando conferencias y conversatorios en Senadis, Teletón y Fiscalía para hablar en torno al tema de la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del abuso sexual en personas con discapacidad o diversidad cognitiva.

Daniela Mazur. Foto: Embajada de Israel en Chile.

En entrevista con Qué Pasa habló de la importancia de informar a la población sobre estos temas para evitar abusos en personas con discapacidad y permitirles vivir una vida sexual sana e integral.

- ¿Cómo llegó a trabajar el tema de la sexualidad en personas con diferentes capacidades?

Es un poco como de casualidad. Hace muchos años, en 2001 trabajaba en un instituto para personas con enfermedades mentales y un muchacho, uno de mis pacientes que tomaba medicamentos me comentó que uno de los medicamentos lo afectaba en las funciones sexuales y me dijo: ‘Yo prefiero no tomar ese medicamento, prefiero ser loco, pero no impotente’. Y de pronto me di cuenta que había un tema muy tabú que no estaba siendo tocado, que es el tema de la sexualidad en personas con diferentes discapacidades. En el mismo lugar también había pacientes que habían sido víctimas del abuso sexual, chicas que no tomaban métodos anticonceptivos porque nadie les hablaba del tema. Entonces estaban todo el tiempo en riesgo, quizás por una creencia de que no les interesaba porque eran personas con discapacidad, entonces el tema no les pasaba por la cabeza. Al pensar una cosa así lo que pasaba finalmente es que estas personas tenían desinformación o nada de información sobre los temas.

- ¿Cuál es el nivel de entendimiento y relevancia que la sociedad le da a estos temas?

Muy poco, se habla muy poco. Quizás del abuso sexual un poco más, de los derechos a la sexualidad un poco menos, te puedo decir como profesional yo toco estos tres temas: el tema de la terapia sexual y sexualidad, el tema de los derechos sexuales en las personas con discapacidad y el tema de la prevención, y te puedo decir que hay gente que prefiere o elige que yo vaya a dar capacitaciones sobre la prevención y no sobre los derechos. La necesidad es más evitar un próximo problema y no hablar de lo que podemos fomentar, del derecho a vivir el amor, a conocerse, a crecer, a las necesidades de una persona con discapacidad de 30 años que quizás quiere una pareja, quiere una vida social, quiere amigos, quiere salir a un bar y que sea accesible, de eso se conoce menos.

Incluso yo, mi principio tanto académico como como profesional estaba basado en la prevención, no hablaba de derechos sexuales, lo único que me importaba es que a nadie le pase nada y yo creo que me fui a un cierto extremo, porque las estadísticas son realmente terribles. Me dedicaba demasiado a la prevención y me di cuenta que perdí el balance con la promoción de la salud sexual también de las personas con discapacidad. Hablar del placer, hablar del deseo, hablar del cuerpo y hablar de cosas que dan placer y no solamente violencia y yo creo que es muy importante acordarnos como padres que la sexualidad es algo positivo, no solamente algo negativo.

- ¿Cómo viven la sexualidad las personas con discapacidad?

Es una sexualidad como la de todos. Ahora, la pregunta es cuántas herramientas tienen para manejarla bien, cuánto se habla de los temas. Por ejemplo, el tema de la privacidad, el tema de la masturbación, el tema de las fantasías, ¿cuánto se habla de esas cosas?, ¿cuánta información existe? El desarrollo sexual y despertar hormonal de la adolescencia existe en todos de la misma manera. Sí hay diferentes síndromes o enfermedades que causan daño en el desarrollo sexual, pero son muy pocas, en la gran mayoría se desarrollan sexualmente exactamente como todos, el problema es que no siempre requieren de las herramientas para entender lo que les está pasando.

“Las personas con diversidad funcional son sexuales, incluso si no lo expresan”

- ¿Cuáles son las dinámicas de abusos más comunes entre personas con discapacidad?

Primero la dinámica del secreto, el secreto está muy presente. Las investigaciones mundiales encontraron que en la gran mayoría de casos de abuso sexual de menores y también de personas con discapacidad no es necesario utilizar la violencia, no es un acto violento, es un acto en el cual está la dinámica de la manipulación y el secreto. Algo común en personas con discapacidad es que ellos no siempre saben que eso es un abuso. Imagínate una persona con discapacidad que tiene todo el tiempo contacto físico, la visten, la cambian, la alimentan, la bañan, ¿cómo va a saber que este contacto no es adecuado?

Otra dinámica es el tema de la culpa. La culpa es el principal enemigo porque muchas veces nos lleva a castigarnos, a enojarse con uno mismo y no hacer nada al respecto. Y la culpa, otra vez si hablamos de manipular, juega un rol en contra de la víctima. Es importante que como padres tomemos en cuenta que una de nuestras tantas funciones es estar con nuestros hijos también cuando se equivocan y eso les permite a nuestros hijos contarnos que se equivocaron. Lo que más ayuda es la información, son talleres, es hablar el tema, es explicar una y otra vez que el único culpable es el abusador o la abusadora, no la víctima, nunca en ningún caso la víctima es culpable del abuso sexual, jamás jamás.

- Dos cosas que la gente tiene que saber sobre la sexualidad en personas con discapacidad

El primero, el principal es que las personas con diversidad funcional, con discapacidad son sexuales, incluso si no lo expresan. Yo creo que ya entendimos hoy en día año 2023 que la sexualidad es un derecho de todos y para todos esa es la primera barrera. Segundo, no hay que tener miedo. Yo creo que tener miedo e incomodidad es natural cuando hablamos de sexualidad, es natural cuando hablamos de algo que no entendemos. Tenemos que normalizar, educar, acompañar, tenernos paciencia a nuestros errores, a nuestra incomodidad, no dejar que los miedos nos manejen, sino manejarlos, no evadirlos.