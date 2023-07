Estudio alerta peligroso aumento de cálculos renales en niños: ¿A qué se debe?

La demografía de las personas más propensas a sufrir cálculos renales ha cambiado en tres décadas, según un estudio realizado por Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

De acuerdo a la investigación, los cálculos renales entre los niños se duplicaron entre 1997 y 2012. Asimismo, la cantidad de casos anuales de cálculos renales aumentó en un 16 % entre 1997 y 2012, con el mayor aumento en personas de 15 a 19 años.

Sin embargo, en ese grupo de edad, el 52% de los casos fueron en mujeres, y los hombres se volvieron más susceptibles a los cálculos a los 25 años.

Los expertos dijeron que no están exactamente seguros de por qué los casos han aumentado tan dramáticamente, pero especulan que el cambio climático, los alimentos ultraprocesados y el mayor uso de antibióticos en los niños están causando deshidratación y, por lo tanto, un aumento de la incidencia.

En los adultos, los cálculos renales suelen estar relacionados con los síndromes metabólicos , como la enfermedad coronaria , la diabetes y los accidentes cerebrovasculares, así como con la obesidad y la hipertensión. Sin embargo, ese no es el caso en los niños.

“Claramente, algo ha cambiado en nuestro entorno que está causando este cambio rápido”, dijo a NBC el líder del estudio, el Dr. Gregory Tasian, urólogo pediátrico del Children’s Hospital of Philadelphia. “Por lo demás, están sanos y simplemente presentan su primer cálculo renal por razones poco claras” añadió.

Se sabe que alrededor del 10 % de las personas en EE. UU., incluidos niños de hasta 5 años, tienen cálculos renales, según la Fundación Nacional del Riñón de ese país, que señala que existe un 50 % de posibilidades de que los niños que desarrollan cálculos renales tengan otro dentro de los cinco a siete años siguientes.

Los expertos también notaron un aumento en los casos en niños durante el verano, y la Fundación Nacional del Riñón agregó que los hospitales de todo el país han abierto “clínicas de cálculos” para tratar el aumento de casos.

El peligroso aumento de los cálculos renales en niños

Los cálculos renales no son comunes en los niños, aunque la tasa no está clara porque la mayoría de las investigaciones se han centrado en los adultos.

Una estimación proviene de un estudio de 2016 dirigido por Tasian, que incluyó a casi 153.000 adultos y niños en Estados Unidos que recibieron atención de emergencia, hospitalización o quirúrgica por nefrolitiasis.

En general, el riesgo de enfermedad de cálculos renales se duplicó durante la infancia para niños y niñas, mientras que las mujeres experimentaron un aumento del riesgo del 45 % a lo largo de su vida durante el período de estudio de 16 años.

Se informaron tendencias similares en otros estudios, incluido uno realizado en el condado de Olmsted, Minnesota , que encontró que la tasa de incidencia de cálculos renales entre niños de 12 a 17 años aumentó un 6% al año entre 1984 y 2008.

¿Qué sucede en Chile?

Los cálculos urinarios afectan a alrededor del 10% de la población general y de estos casos, aproximadamente un 10% se da en niños, por lo que es una patología que es poco frecuente en ese rango etario, ya que la edad promedio de presentación es entre los 35-45 años.

Juan Francisco de la Llera, urólogo de Clínica RedSalud Santiago, comenta que “hay varios estudios que demuestran que el riesgo de presentar urolitiasis en niños ha aumentado en forma considerable en las últimas décadas”.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsal) entre los años 2012 y 2015, 750 menores de 14 años han debido ser hospitalizados por cálculos renales y si se suma a los jóvenes de hasta 19 años, la cifra sube a 1.907 hospitalizaciones por litiasis urinaria que incluye los cálculos de riñón y uréter, los de vías urinarias y el cólico renal no especificado.

El Dr. Pedro Zambrano, nefrólogo pediátrico de Clínica Universidad de los Andes, señala que “efectivamente en los últimos años, se ha demostrado o se ha descrito un aumento de cálculos renales o de litiasis urinaria o de urolitiasis en niños principalmente en países occidentales”.

Sin embargo, comenta que en Chile, lamentablemente no se tiene datos demográficos actualizados.

Solamente se tiene una publicación de la doctora Lagos Marcino, del año 2003, donde se realizó un estudio entre 1997 y el año 2000, y reportó una incidencia de 1,6 casos por cada 1.000 ingresos pediátricos, y el mayor grupo estaba entre 5 a 14 años de edad.

A nivel internacional, añade Zambrano, si bien es cierto que se describe una incidencia de 10% promedio, según diferentes referencias, esta puede ir desde 5% hasta un 15%.

¿Qué son los cálculos renales?

Los cálculos urinarios son depósitos duros de sales y minerales que se pueden formar en distintos lugares del tracto urinario.

Estos pueden ser de diferentes tamaños, desde tan pequeños como un grano de arena a varios centímetros.

Normalmente se originan en orinas sobresaturadas donde la concentración de solutos es tan alta que se forman cristales. A partir de esos cristales se van agregando sales, minerales y desechos celulares hasta conformar un cálculo propiamente tal.

Algunas piedras salen del tracto urinario sin problemas, pero otras pueden atascarse, bloqueando el flujo de orina y causando dolor intenso y sangrado.

Existen diversos factores relacionados con la formación de cálculos renales, entre ellos, antecedentes familiares, exceso de peso, dietas altas en proteínas y sodio, malformaciones de la vía urinaria, algunas afecciones médicas, medicamentos, etc.

¿Qué factores inciden en el aumento?

De acuerdo a los especialistas el aumento se puede deber a múltiples factores, como el cambio climático, los alimentos ultraprocesados y el mayor uso de antibióticos.

Actualmente, se ha descrito que el aumento de sobrepeso en pacientes pediátricos y el aumento de obesidad está muy relacionado con el aumento del IMC, la diabetes mellitus y la litiasis urinaria.

Otros factores que influyen, son el aumento de ingesta de sodio (sal), en nuestra dieta y el uso de algunos medicamentos.

¿Cuáles son las causas?

Son producto de precipitación de sustancias cristalinas o cristales y que se depositan a cualquier nivel del riñón o en la vía urinaria que tienen distinta composición clínica.

Normalmente, estas sustancias están disuelta en la orina, pero por algún motivo, por diversos factores, hace que estas sustancias se empiecen a depositar en el riñón y se vaya formando el cálculo.

La causa es multifactorial, hay factores genéticos, raciales, ambientales, dentro de de los cuales también está la dieta, factores metabólico, patologías que están más asociadas con cálculo renal, anormalidades anatómicas del riñón o de la vía urinaria, fármacos y “factores físicos químicos que intervienen en la génesis de la litiasis urinaria” señala Zambrano.

La litiasis urinaria se puede presentar en cualquier edad pediátrica, pero las edades más frecuentes, son entre 12 y 19 años, según estudios internacionales.

Síntomas en niños

Para saber si alguien tiene cálculos urinarios es necesario realizar un examen de imagen, idealmente un scanner sin contraste.

Los síntomas varían en forma importante según su ubicación y tamaño. Si bien hay un porcentaje importante de pacientes que es asintomático, si estos crecen dentro del riñón o bajan por el uréter hacia la vejiga pueden producir un dolor lumbar muy intenso, conocido como un cólico renal.

“Este cuadro puede ir acompañado de sudoración, náuseas y sangrado en la orina” explica el urólogo de Clínica RedSalud.

Al poder pasar desapercibidos, es mucho más difícil identificar los síntomas en niños y lactantes, quienes pueden presentar:

Llanto.

Irritabilidad.

Algunos presentan vómitos.

Ocasionalmente, se puede observar sangrado en la orina (hematuria), la cual puede ser microscópica, y en algunas ocasiones macroscópica.

En escolares y adolescentes, podemos tener síntomas más específicos, siendo el principal:

El dolor abdominal, tipo cólico, “y en este caso, puede estar acompañado o no de sangrado en la orina” añade el especialista de Clínica U. de los Andes.

¿Cómo podemos prevenir?

Uno de los trabajos más importantes del urólogo una vez que se resuelve el episodio agudo es evitar que esta enfermedad se repita.

Los cálculos urinarios tienden a recurrir hasta en un 50% de los pacientes, es decir, la mitad tendrá un nuevo episodio a lo largo de su vida.

“Esto conlleva una alta carga emocional y económica a nuestros pacientes y sistema de salud. Por esto, es fundamental consultar con el especialista y realizar un estudio metabólico completo para identificar los factores de riesgo específicos del paciente que lo hacen más propenso a esta enfermedad” explica de la Llera.

Respecto a recomendaciones generales, los principales son:

Aumentar la ingesta de agua (2,5 litros al día).

Reducir la ingesta de sal y proteínas.

Aumentar el consumo de cítricos, “ya que el citrato inhibe la formación de cálculos” dice de la Llera.

Disminuir los hidratos de carbono

Aumentar frutas, verduras y alimentos ricos en fibra.

Es importante, recalcar la disminución del consumo de sodio, ya que, “todas las bebidas que se toman actualmente tienen algún grado de sodio, como las bebidas energéticas, “esto, sobre todo a nivel de adolescentes y pre adolescentes ha aumentado muchísimo y contrario a lo que uno espera, no se recomienda dieta baja en calcio, ya que van a favorecer la absorción de oxalato, la cual va a predisponer o puede predisponer a la aparición de cálculos urinarios” advierte Zambrano.

Tratamientos

El tratamiento de los cálculos urinarios depende principalmente de su tamaño y ubicación.

Si bien el organismo es capaz de eliminar cálculos de menor tamaño, los de dimensiones más grandes pueden requerir algún medicamento que facilite su eliminación y en ocasiones es necesario cirugía.

Los procedimientos o cirugías empleadas son similares tanto en niños como adultos y gran parte de estas estos hoy son mínimamente invasivos (sin incisión) e incluso ambulatorios.