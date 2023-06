“Cuando corres llegas a pensamientos a los que habitualmente no llegas”

El running, también conocido como correr, es una de las actividades más simples y accesibles de ejercicio aeróbico. Cualquier persona puede practicar esta disciplina, ya sea para bajar de peso, a nivel recreativo o para competir. Los motivos para empezar a correr pueden ser muchos, pero los resultados siempre serán los mismos.

Correr de forma regular es una excelente manera de mejorar la salud cardiovascular, ya que ayuda a fortalecer el músculo cardíaco, mejora la capacidad pulmonar y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.

Al ser una actividad aeróbica contribuye a aumentar el metabolismo, lo que facilita la pérdida de grasa corporal, quemar calorías y mantener un peso saludable. Además, se fortalecen los músculos y se estimula la formación de masa ósea, lo que puede ayudar a prevenir la osteoporosis.

Pero más allá de los beneficios físicos, el running entrega herramientas clave para el desarrollo personal, como disciplina y perseverancia, autoconfianza, resiliencia, gestión del estrés y frustración, superación. Al desafiar los límites y cultivar una mentalidad positiva, el running puede ayudar a las personas a alcanzar su potencial y vivir una vida más plena.

De esto trata el nuevo libro Entrena tu Espíritu, de Gonzalo Zapata, maratonista e ingeniero comercial, y Sebastián Rodríguez, psicólogo, coach y programador neurolingüístico.

Ambos autores se conocieron por el running, a pesar de que a Sebastián nunca le interesó mucho correr, cuenta que muchas veces llegaban pacientes a su consulta contando lo satisfactorio que era.

“Nunca me interesó, pero se repetía la historia y en una de esas yo estaba paseando a mi perrita por un parque y vi un grupo de runners entrenar. Me acerqué, pregunté y me metí. Ahí conocí a Gonzalo Zapata”, recuerda uno de los autores del libro.

Entrena tu Espíritu es una mezcla de coaching -un proceso de acompañamiento para el desarrollo personal o profesional que tiene como objetivo ayudar a las personas a alcanzar sus metas, mejorar su desempeño y maximizar su potencial-, y running. En donde la psicología y el deporte se unen para compartir ideas o herramientas que ayuden a las personas a generar cambios positivos en sus vidas.

Sebastián Rodríguez en entrevista con Qué Pasa habló sobre su libro y su relación con el desarrollo personal.

- ¿Cómo se relaciona el running con el coaching?

Cuando la gente va a un coach en general va porque quiere mejorar algo, quiere cambiar algo y ya viene con ese propósito. Nos contratan porque se supone que nosotros sabemos cómo gestionar mejor los cambios y generar una metodología, entonces, la mayoría de la gente también busca el running por lo mismo. A veces la gente está aburrida de su estado físico, o está aburrida de ser tan sedentaria, o de no hacer nada en la semana y de repente se pone a correr sin mucha noción de qué es lo que quiere, y encuentran en esto que hay rutinas, hay métodos, hay grupos, hay entrenadores y se empiezan a entusiasmar, que es lo mismo que uno hace como coach. O sea, yo puedo cambiar solo, pero es mucho mejor o mucho más fácil cambiar cuando estás acompañado con alguien que te pone pasos, que te pone metas, que te va preguntando cómo te fue, que te alienta cuando vas mal, que te ayuda a buscar alternativas, entonces eso hace que uno se sostenga en el cambio y no lo abandone.

- ¿Qué cambios puede aportar el running en la vida de una persona?

Son muchísimos los cambios positivos, pero te diría que lo más importante es cuando la gente ya lo empieza a disfrutar, esa sensación de que me estoy dando tiempo a mí mismo, estoy con mis pensamientos, estoy con mis emociones, la gente empieza a disfrutar mucho ese espacio. A Gonzalo le encanta decir que es su espacio de conexión consigo mismo. Yo te diría que al final del día lo que más les gusta del running es eso: esos momentos contigo mismo, esas pausas en el trabajo o esas pausas en las rutinas familiares en que uno de repente sale a correr y como que vuelve un poco a sí mismo, a sus problemas, a sus temas, a sus ideas, entonces ese es uno de los mayores beneficios que yo te diría.

Para algunas personas también te empieza a dar como propósito, hay personas que no están tan contentas en su trabajo o en su vida personal, no encuentran mucho el sentido de lo que hacen y de repente descubren el running, algo que los llena, los entusiasma, los motiva y empiezan a encontrar el propósito ahí.

Cómo correr permite llegat a pensamientos a los que habitualmente no llegas

- ¿Qué significa Entrena tu Espíritu para ti?

Para mí se alínea mucho con mi trabajo como psicólogo, como coach, que a mí lo que me interesa es el desarrollo personal. Me interesa el desarrollo de mis clientes, que sientan que van progresando, mejorando, que están siendo una mejor versión de ellos mismos. Cuando me dijeron Entrena tu Espíritu me hizo sentido de que el running puede ayudar a muchas personas a sentir que están recuperando las riendas de su vida, que se están haciendo cargo de temas personales, porque correr implica hacerse cargo de tu salud o hacerte cargo de ti mismo. Es difícil cuando uno ha corrido dos horas seguidas no ser honesto con uno mismo, o sea, uno sabe que está agotado y uno tiene pensamientos mucho más honestos. Una de las gracias de correr es eso, que uno llega a pensamientos a los que habitualmente no llegas. Entrenar el Espíritu tiene harto de aprender a tener mejores conversaciones contigo mismo.

- ¿Tú como coach propones el running a tus clientes?

No les propongo el running en particular, pero siempre, sobre todo los que son más jóvenes, les propongo como un deporte o una disciplina porque es un gran laboratorio. O sea, para mí como coach el running es un laboratorio mental donde yo puedo ver a través del deporte qué es lo que me pasa en otras esferas de mi vida. Qué me pasa con la estructura, qué me pasa con la disciplina, qué me pasa con el rigor en el running, por ejemplo, va a ser lo mismo que me pasa en la pega. Entonces, empiezas a ver cosas de ti mismo que también pasarían en otras esferas de tu vida, uno puede trabajar harto eso gracias al deporte.

- ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren comenzar a correr pero “hay algo” que se los impide?

Uno siempre puede si quiere, si uno se lo propone y lo quiere hacer lo puede hacer. Ahora, cuando yo empecé a correr pensé que iba a ser súper fácil y me acuerdo cuando corría la frustración que me daba de repente a los tres minutos de estar reventado. Entonces claro, ir pasando de tres minutos a cinco, a 10, a 30 minutos empieza a ser súper gratificante.

Los coaches hablamos de creencias limitantes, nosotros nos ponemos toda una serie de creencias limitantes para no hacer las cosas que no queremos hacer para evitar el sufrimiento. Que salgo muy tarde del trabajo, que mis niños, que no puedo dejar a mi marido solo, que tengo demasiada pega, pero en el fondo uno lo que está haciendo es escondiendo un temor: si lo hago no voy a ser una estrella, sino que probablemente voy a tener que tocar varias frustraciones. El tema de las excusas son infinitas y las excusas están al servicio de no sufrir, porque uno sabe de alguna forma que imagen que yo tengo de mí mismo no es la realidad y te empezai a frustrar. Pero es la mejor forma de irse conociendo, ¿qué me pasa con la frustración?, ¿tiro la toalla muy rápido?, ¿qué excusas me doy? Ahí uno tiene un montón de material para trabajarse, el hecho de probarlo, de desafiarse un poquito yo creo que es súper saludable.