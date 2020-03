¿Por qué no es seguro fabricar tu propio alcohol gel casero?

Junto con las mascarillas, el gel antibacterial o alcohol gel debe ser uno de los productos más solicitados debido a la pandemia de coronavirus. En las redes sociales se habla de un aumento del doble de su precio original en los packs de un litro, y aunque en varias farmacias aún hay stock, los precios en regiones -no sólo la capital- han aumentado y ya es posible ver vendedores ambulantes con este tipo de insumos, aunque se desconoce su procedencia.

Gabriela Ramírez, Category Manager de Farmacias Cruz Verde, cuenta que las primeras señales comenzaron en enero, en el momento que se comenzó a hablar sobre el virus, y que poco a poco las ventas se incrementaron. “El aumento fue de un 12% con respecto al año pasado; luego en febrero se le dio mayor cobertura a esta enfermedad en las noticias y las ventas aumentaron un 102%, y ahora en marzo cuando la enfermedad llegó a Chile, las ventas subieron un 300%”.

“Considerando que ni nosotros como farmacia, ni los proveedores que nos venden estos productos tenían pronosticada esta demanda, efectivamente se ha agotado el stock de muchos de los productos, pero ya nos encontramos reabasteciendo los locales en la medida que los proveedores nos vayan despachando su disponibilidad, e incluyendo nuevas marcas para tener un mayor portafolio”, asegura.

Desde Farmacias Ahumada en tanto, señalan que “efectivamente hay mayor demanda y si bien ha habido intermitencias, no hay problemas de stock”.

En aumento

Desde el Sernac afirman que por ahora se está monitoreando tanto el stock como los precios del alcohol gel (además de mascarillas, fármacos, etc) pero no mencionan nada sobre la calidad de estos productos. Eso sí, señalan que la idea es que las personas adquieran productos oficiales en farmacias y otros sitios autorizados, y no en el comercio informal.

Pero claramente, el interés por el alcohol gel ha ido en aumento. Así lo demuestran los gráficos en Google, que a partir del primer caso del virus en Chile, el 3 de marzo, evidencia un alza en las búsquedas relacionadas con este producto.

Así se visualiza en un gráfico en Google Trends que tiene a la Región Metropolitana, VII y VI regiones como los más interesados, con búsquedas como “litro”, “unidad de volumen”, “gel”, y “farmacia”, y consultas como “alcohol gel por mayor”, “cómo hacer alcohol gel”, “alcohol gel de un litro”, y “cómo se hace alcohol gel”.

Quizá sea por ello que muchos hayan optado por elaborar su propio alcohol gel a partir de cuestionables recetas en internet, o tutoriales en YouTube, cuyas búsquedas también aumentaron. Pero, ¿sirven?, ¿son seguras?

Uno de los videos que circula en internet y redes sociales que muestra cómo fabricar tu propio alcohol gel. Expertos los desaconsejan.

Olosmira Correa, química farmacéutica de la Universidad de Chile, señala haber visto recetas en internet y cree que la mayoría tienen enormes errores de fabricación y contenido. “La fabricación debe ser en una industria farmacéutica que tenga buenas prácticas de manufactura, que la concentración del alcohol etílico esté bien medida y sea de 70 grados, y eso debe ser medido con controles de calidad en un laboratorio”, dice.

“Sé de buena fuente que se están produciendo a muy buen ritmo y saldrán en un tiempo prudente. Las fábricas están trabajando en doble turno para esto”, añade.

“Otra alternativa es el alcohol de 70 grados como el que se usa para las heridas de desinfección. Podemos usar botellitas de spray como aerosol, si estamos en un lugar publico y no podamos usar agua y jabón. Es un buen sanitizante, antiséptico y barato”.

“Lo importante en el alcohol gel es que tiene una sustancia como jalea que lo único que hace es aplicar una película sobre la piel y facilita su aplicación. Pero no es que este polímero tenga un efecto, es sólo el vehículo”, señala Correa.

"Desde el punto de vista de la aplicación es mas fácil un gel sin derramar y para llevar en la cartera, pero desde el punto de vista de la acción antiséptica, el alcohol de 70 grados o incluso de 96 grados es lo que importa", asevera.

Efectividad

Vivian Luchsinger, infectóloga de la Universidad De Chile, explica que la respuesta de la enfermedad a estos productos esta basada en la estructura del virus: “Hay una parte externa, un manto, cualquier cosa que lo altere o suprima su capacidad de infectar será efectiva”.

“Puede ser alcohol, cloro, desinfectante o jabón. En el caso del alcohol lo que se recomienda es que esté en 60% de concentración o más. No se aconseja que se elaboren recetas caseras, ya que existen productos como el mismo alcohol gel con proporciones correctas y útiles”.

FOTO: AFP





“El alcohol gel reemplaza el lavado de manos cuando uno está en la calle, es una cosa práctica. Si la calidad del producto no es adecuada no se puede certificar que tenga lo que dice en el envase”.

"El consejo sigue siendo evitar saludos en general, lo mismo con espacios de gente aglomerada, cines, etc. El virus es muy contagioso, no es tan letal pero su capacidad de contagio es alta", concluye.

En relación a otros productos que puedan suplir esta ausencia temporal, Gabriela Ramírez indica que en estos establecimientos “es posible encontrar distintas marcas de jabones antibacteriales para el lavado de manos constante, en formatos pack de barras de 3 unidades, en formato pequeño en líquidos de 250 ml o más grande de 750 ml. Por otro lado, para la desinfección de superficies también se pueden encontrar productos en formato spray o toallitas húmedas”.

Olosmira Correa asegura que incluso con ello, “por ahora no existe ningún método de eliminación del virus o enfermedad; lo que existe son métodos de prevención por el contagio de contacto físico, saludos, etc. por eso, usando un buen lavado de manos con jabón común debería ser el tipo de prevención normal, siempre”.

“Aunque en este caso, quizá debamos ser un poco más obsesivos”, puntualiza. “Cada vez que tengamos contacto con alguien o salgamos de casa, debemos pensar en un tipo de lavado quirúrgico: brazos, manos, codos, en ojalá un minuto y con cepillado”, puntualiza.