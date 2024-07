Más de 10 mil alumnos, todos de octavo básico de establecimientos municipales, subvencionados y particulares pagados y datos administrativos del Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y el Departamento de Evaluación, Valoración y Expedientes Educativos (DEMRE) de la Universidad de Chile sirvieron para dar forma a un inédito estudio: cómo la brecha de género comienza a incubarse en el colegio.

Analizando el comportamiento de los profesores en clases de matemáticas, Andrés Barrios-Fernández, director Human Development Lab de la Universidad de los Andes, y Marc Riudavets-Barcons, investigador de la Universidad de Helsinki, Finlandia, líderes de la investigación, lograron ver cómo opera esta brecha de género entre hombres y mujeres.

Revisando la conducta de alumnos y profesores, descubrieron cómo ciertos comportamierntos ayudan a aumentar esta brecha. Por ejemplo, los docentes hombres tienden a aplicar sesgos a favor de los estudiantes hombres, a diferencia de docentes mujeres, que logran mejores resultados con las alumnas.

¿Quién enseña mejor matemáticas, las profesoras o los profesores?

El estudio, llamado “Valor agregado docente y brechas de género en los resultados educativos”, sostiene que las brechas en la eficacia de la enseñanza específica de género son especialmente pronunciadas en matemáticas, encontrando asociaciones significativas entre las características de los docentes (por ejemplo, género y desempeño), prestar atención a los estudiantes de bajo rendimiento, felicitar estudiantes que mejoran y tener una buena relación con los estudiantes, entre otros.

Barrios-Fernández señala seis conclusiones en términos prácticos sobre el estudio:

1. En promedio, los profesores no son igualmente efectivos para estudiantes hombres y mujeres.

2. Estas diferencias en efectividad de los profesores explican parte importante de las brechas de género que observamos en puntajes de matemática.

3. No hay prácticas o características de los profesores que expliquen la totalidad de estas diferencias en efectividad.

4. Encontraron, sin embargo, que profesoras mujeres son más efectivas en la enseñanza de mujeres.

5. Concluyeron además que hay ciertos sesgos contra mujeres entre profesores; estos sesgos no explican la totalidad de las diferencias en efectividad, pero cuando son más chicos, la diferencia en efectividad también se achica.

Imagen de referencia.

6. Finalmente, encontraron que profesores que prestan más atención a estudiantes con dificultades, que felicitan a sus estudiantes cuando notan mejoras, los hacen más efectivos tanto para hombres como para mujeres.

En Chile la educación en colegios tiene una duración de 12 años y se organiza en dos ciclos: educación primaria (grados 1 a 8 o primero a octavo básico) y educación secundaria (grados 9 a 12 o primero a cuarto medio).

La educación primaria y secundaria se ofrece mediante tres tipos: escuelas públicas, escuelas subvencionadas y escuelas privadas. Las dos primeras integran al 93% de los estudiantes del país. Las escuelas privadas corresponden al 7% adicional de los estudiantes.

“Al final lo que concluimos del paper, es que las diferencias en la efectividad de profesores para hombres y mujeres son multifactoriales. No hay una variable única que las explique por completo. Sin embargo, las profesoras mujeres parecen ser mejores al enseñar a mujeres que sus pares hombres”, explica el académico.

Además, “hay ciertos sesgos entre profesores de matemáticas, que pueden ser inconscientes, en contra de las mujeres. Cuando esos sesgos son más pequeños, vemos que las diferencias en la efectividad de los profesores para hombres y mujeres disminuyen. A partir de este estudio, más que mostrar una ´bala de plata´ para solucionar el problema, mostramos que es importante el papel que juegan los profesores en estas brechas y que por lo mismo tenemos que buscar formas para hacerlos más efectivos para mujeres. Todavía necesitamos más investigación para entender exactamente qué podríamos hacer”, señala Barrios-Fernández.

Estudio determina cómo se produce la brecha de género en las salas de clases

Los profesores desempeñan un papel importante en la configuración de la educación de los estudiantes. y trayectorias de vida. La evidencia reciente ha demostrado que ciertos docentes tienen características que afectan de manera diferencial a estudiantes hombres y mujeres, lo que sugiere que los efectos podrían explicar parte de las brechas de género que se observan en los resultados educativos.

Los resultados indican que si pudiéramos eliminar las diferencias en efectividad docente, la brecha de género en los puntajes de las pruebas disminuiría en 67% (en matemáticas). Las diferencias que enfrentan los estudiantes mujeres y hombres en la efectividad docente están impulsadas por diferencias dentro del profesorado, más que por clasificación de estudiantes, añade el documento.

Por lo tanto, encontrar formas de cerrar las diferencias dentro de los docentes es importante para abordar las brechas de género en el ámbito académico. desempeño y trayectorias educativas, sostiene el estudio.

La mayoría de las características y prácticas están igualmente asociadas con el valor agregado docente para hombres y mujeres estudiantes, añade el documento.

Además, indica la investigación, no se encuentran diferencias importantes en las prácticas que estudiantes de diferentes géneros informan de sus profesores, sugiriendo que al menos en términos de prácticas que observamos, los profesores no están utilizando diferentes enfoques para enseñar a estudiantes de diferentes géneros. Estos resultados, sin embargo, no implican que las prácticas y las características no juegan un papel en las brechas de género que existen en resultados educativos.