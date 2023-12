El rey Herodes le resultará familiar a cualquiera que haya escuchado la historia de Navidad. Rey de Judea cuando nació Jesús de Nazaret, el gobernante intenta encontrar y matar al bebé después de escuchar que el “Rey de los judíos” acaba de nacer.

Engañado por los Magos, los sabios que Herodes había enviado para determinar dónde estaba el niño, un Herodes furioso decretó que todos los niños menores de 2 años que vivieran cerca de Belén debían ser asesinados. El Evangelio de Mateo contiene el famoso relato de esta “matanza de inocentes” y de la huida de María, José y Jesús a Egipto.

Curiosamente, la historia del rey Herodes no se encuentra en ningún otro texto bíblico ni en registros romanos. Sin embargo, es fundamental en el Evangelio de Mateo, que contrasta la misión de Herodes, la muerte, con la del niño Jesús, la vida.

Entonces, ¿quién fue el verdadero rey Herodes y por qué lo incluiría el Evangelio de Mateo?

Soy un erudito que estudia la interpretación del Evangelio de Mateo, así como las raíces judías del cristianismo . Los historiadores en el campo saben bastante sobre la vida de Herodes, y los hechos reales son algo sorprendentes.

¿Quién fue realmente el rey Herodes el Grande? Qué dice la historia sobre el malo de la Navidad

Escritores como el historiador judío Josefo, que luchó contra el dominio romano en el siglo I d.C. antes de aliarse finalmente con Roma, han proporcionado relatos detallados sobre los hechos de Herodes. Además, los arqueólogos modernos han excavado muchos sitios asociados con él, incluida la posible ubicación de la tumba de Herodes.

Una iluminación manuscrita de los Magos visitando a Jesús, realizada en los Países Bajos en el siglo XVI, muestra a los Magos ante Herodes en la parte inferior de la imagen.

Según relatos históricos, Herodes el Grande era el rey regional de Judea, que contenía las ciudades de Belén y Jerusalén. Gobernó aproximadamente desde el año 37 a. C. hasta su muerte en el año 4 a. C., en un momento en que Judea todavía estaba bajo influencia romana. La mayoría de los estudiosos estiman que Jesús nació entre el 6 y el 4 a. C., durante el reinado de Herodes, como indica el Evangelio de Mateo.

Dado que Roma nombró a Herodes para gobernar Judea, una región mayoritariamente judía, era literalmente “rey de los judíos”. Sin embargo, es posible que Herodes en realidad no fuera judío en absoluto, al menos de nacimiento.

Probablemente era de la región conocida como Idumea, al sur. El padre de Herodes probablemente se había visto obligado a convertirse al judaísmo, como creen los eruditos que lo fueron muchos idumeos, mientras que su madre era una princesa árabe. Sin embargo, como señala Josefo, los dos grupos se mezclaron bastante, y algunos idumeos, tal vez incluido su padre, adoptaron voluntariamente costumbres judías.

Josefo incluso declara que Herodes era básicamente judío, aunque es probable que muchos de los judíos nativos de Judea se hubieran mostrado escépticos ante las afirmaciones de su rey de ser verdaderamente judío y lo hubieran visto como un forastero , especialmente si procedía de Idumea. Sin embargo, Josefo sí indica que Herodes se aliaría con el liderazgo romano siempre que lo considerara prudente.

‘Genial’ pero severo

Herodes el Grande demostró ser un hábil constructor, responsable de la planificación y construcción de proyectos como la ciudad de Herodium; el extravagante puerto de Cesarea Marítima, en la costa mediterránea; y la fortaleza montañosa de Masada , que estaba situada en medio del implacable desierto cerca del Mar Muerto.

Ruinas de Cesarea Marítima.

Lo más famoso, quizás, fue la reconstrucción y expansión del complejo del templo judío en Jerusalén por parte de Herodes. Sólo este proyecto tardó décadas en completarse. El templo remodelado de Herodes era una estructura mucho más grandiosa que el templo original de Salomón, construido unos mil años antes. Josefo notó que se parecía a una montaña blanca cubierta de nieve , es decir, las partes que no estaban cubiertas de oro.

Independientemente de si Herodes era realmente judío, contribuyó a la preservación del judaísmo. Logró eximir a los judíos de servir en el ejército romano y de tener que dedicarse al culto del emperador, preservando su capacidad de practicar el judaísmo en relativa paz.

Herodes también demostró ser un brillante estratega económico que aumentó enormemente la riqueza de Judea al participar en empresas como el comercio internacional, que incluía la venta de madera de bálsamo y cobre. Contribuyó con fondos a emprendimientos nacionales e internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos , y se dice que incluso evitó una hambruna regional.

Sin embargo, la siniestra reputación de tirano de Herodes probablemente era bien merecida.

Como temía constantemente una rebelión, ejecutaría a cualquiera que considerara una amenaza para su reinado, incluida su primera esposa y tres de sus hijos. Además, se informó que había gravado excesivamente a sus electores para ayudar a respaldar sus programas económicos.

¿Historias similares?

No hay ningún registro histórico de ninguna “masacre de inocentes”; incluso el tiránico Herodes probablemente nunca toleró tal acción.

Si ese fuera el caso, ¿por qué el Evangelio de Mateo menciona al rey Herodes de manera tan prominente en la narración del nacimiento de Jesús?

La versión de Mateo se considera la más judía de los Evangelios , los cuatro relatos bíblicos de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento; por ejemplo, aboga por el respeto de las leyes judías. En otras palabras, el Evangelio de Mateo probablemente fue escrito por judíos para una audiencia mayoritariamente judía a finales del siglo I d.C., cuando el movimiento cristiano aún estaba en su infancia.

La audiencia de Mateo habría estado familiarizada con las escrituras hebreas existentes, incluida la famosa historia de la infancia de Moisés, cuando escapa del edicto del faraón de matar a todos los hijos recién nacidos de sus esclavos hebreos. Los eruditos bíblicos han argumentado que el Evangelio de Mateo comparó intencionalmente a Jesús con Moisés, quien salvó a los hebreos de la esclavitud egipcia, para convencer a la audiencia prevista de que Jesús también era un salvador largamente esperado.

Para fortalecer las similitudes entre Jesús y Moisés, según este argumento, los autores de Mateo hicieron que Herodes amenazara a Jesús de la misma manera que el faraón amenazó a los niños hebreos. La audiencia judía de Mateo habría conectado las dos narrativas, en las que el bien finalmente triunfa sobre el mal. La historia del Evangelio villaniza aún más a Herodes, cuyo hijo, también llamado Rey Herodes o Herodes Antipas, gobernaba en el momento de la crucifixión de Jesús alrededor del año 30 d.C.

Es posible que Herodes haya sido un constructor espléndido y un economista inteligente... y técnicamente el “Rey de los judíos”. Pero a los ojos de los autores de los Evangelios, fue Jesús quien realmente merecía ese título.