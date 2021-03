Soledad: La pandemia después de la pandemia

Esta semana se anunció que El Agente Topo, película chilena de la directora Maite Alberdi, fue finalmente nominada a Mejor Documental para la próxima versión de los Premios Oscar. Este filme, reveló una realidad que un porcentaje considerable de adultos mayores aquejan: la sensación de soledad.

Expertos en gerociencia y salud mental explican cuáles son las repercusiones de este problema que recurre en la sociedad occidental del último tiempo.

El filme aborda la historia de un adulto mayor que se convierte en detective para descubrir el peor de los problemas en la vejez: la soledad. Daniela Thumala, doctora en Psicología e investigadora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO) de la Universidad de Chile, explica que “el problema de la soledad es un factor de riesgo para la salud mental. Puede gatillar estados anímicos negativos, depresión y aumenta el riesgo de complicaciones cognitivas en adultos mayores”.

Cristián González-Billault, director del Centro de Gerociencia (GERO), añade que existen factores individuales y externos que provocan que las personas generen una mayor sensación de soledad en la etapa de la vejez.

“Además del deterioro de la salud física, los niveles de ingreso disminuyen abruptamente cuando se llega a la vejez, e impacta en la calidad de vida. Eso implica una suma de dificultades”, detalla González-Billault. Afirma también que las condiciones estructurales, en términos económicos, no son aptas para que las personas en esta etapa de la vida puedan mantener un tejido social, económico y afectivo que cuide su sensación de soledad.

Pero, es importante señalar que la sensación de soledad no siempre tiene relación con estar solo físicamente. Así también como alguien que viva sola podría no sentir esta sensación. Es un tema que aborda el desplazamiento del adulto mayor como un actor activo en la sociedad. “Las personas necesitan un ‘para qué me levanto’. No es solo vivir más y estar con el cuerpo saludable, y ahí los seres humanos nos topamos en ver cómo se participa y se es útil a la sociedad”, afirma Thumala.

Otra cosa que es también importante considerar, según González Billault, es que la soledad también puede ser un ejercicio individual que tenga efectos positivos, “porque uno necesita hacer cosas que cada uno desarrolla desde el interior. Pero esa soledad es diferente de aquella que se impone por terceros o por el desarrollo de la vida. Ahí es donde se genera el conflicto”, desarrolla.

Muerte social

La soledad, como concepto, suele llevar a la imagen de alguien físicamente sola, pero también hay mucha gente que se siente sola, estando acompañada, según afirman. “Tenemos que evitar que la vejez se traduzca en una muerte social”, destaca Thumala.

Según datos preliminares de la Sexta Encuesta de Inclusión y Exclusión social del Adulto Mayor en Chile, realizada por Senama y la U. de Chile, más de 65% de los chilenos consideró que el nivel de integración social de las personas adultas mayores es “nada o casi nada”. Asimismo, el 70% de los encuestados en todo el país evaluó que el aporte de a la sociedad de los adultos mayores es “nada o casi nada”.

FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

En adición, la Quinta Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez, realizada en 2019 por la Universidad Católica, Senama y Caja Los Andes, revelaron que el 43,5% de las personas mayores declara percibir algún grado de soledad.

No solo hay que poner ojo en acompañar a un adulto que requiere cuidado, explica Thumala. El tema es mucho más complejo y más grande de lo que creemos. “Tenemos que ver cómo hacemos como sociedad que la gente en la vejez se siga sintiendo vinculada, y que las necesidades afectivas no dependan solamente de la familia, que cada se han ido atomizando”, concluye la investigadora.

Por su parte, González Billault describe que existe un trabajo pendiente a nivel de políticas públicas que no deteriore abruptamente la estabilidad económica y social de los adultos mayores. “La última mitad de siglo, se ha tenido una mirada basada en la calidad de vida basada en el esfuerzo personal, pero nos hemos olvidado de lo colectivo.” finaliza el director de Gero.

En el Reino Unido, como también en Japón, se ha postulado la iniciativa de crear Ministerios de la Soledad, donde se ha abordado este problema que ha golpeado a la sociedad, y que se ha visto acrecentado durante la pandemia del coronavirus. Es un problema multidimensional que demostró Sergio Chamy, protagonista de El Agente Topo, un jubilado que se embarca en esta misión para sobrellevar su propia soledad.