Soy psicoterapeuta y estas son cinco formas de reducir el estrés de fin de año

3. Frente a la tarea de realizar una autoevaluación, presta especial atención a lo que valoras que ha ocurrido durante el año. Reconoce las circunstancias que has tenido que afrontar y trátate con compasión y bondad, tal como tratarías a alguien a quien aprecias y que ha vivido circunstancias similares. Presta especial atención a si aparecen voces autocríticas y excesivamente exigentes y castigadoras. La investigación muestra que la autocrítica y el autocastigo, no solo no contribuyen al bienestar, sino que tampoco mejora tu rendimiento.