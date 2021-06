Uñas Covid: como unos cambios en las uñas te pueden indicar si alguna vez tuviste coronavirus

Los principales signos de Covid-19 son fiebre, tos, fatiga y pérdida del sentido del gusto y el olfato. También se han observado signos de Covid-19 en la piel. Pero hay otra parte del cuerpo donde el virus parece tener un impacto: las uñas.

Después de una infección por Covid-19, para un pequeño número de pacientes, las uñas aparecen decoloradas o deformadas varias semanas después, un fenómeno que se ha denominado “uñas Covid”.

Un síntoma es un patrón de media luna roja que forma una banda convexa sobre el área blanca en la base de las uñas. Esto parece presentarse antes que otras quejas de uñas relacionadas con Covid, y los pacientes lo notan menos de dos semanas después del diagnóstico. Se han informado varios casos, pero no muchos.

Las marcas que deja el coronavirus en la base de las uñas.

Los patrones de uñas de media luna roja como este son generalmente raros y anteriormente no se habían visto tan cerca de la base de la uña. Por lo tanto, que este patrón aparezca así podría ser exclusivamente una indicación de una infección por Covid-19.

El mecanismo subyacente a este patrón de media luna sigue sin estar claro. Una posible causa podría ser el daño de los vasos sanguíneos asociado con el virus en sí. Alternativamente, puede deberse a la respuesta inmune montada contra el virus que causa mini coágulos de sangre y decoloración. Es importante destacar que estas marcas no parecen ser motivo de preocupación, ya que los pacientes son asintomáticos, aunque no está claro cuánto tiempo permanecen, habiendo durado entre una semana y más de cuatro semanas en los casos informados.

Algunos pacientes también han encontrado nuevas hendiduras horizontales en la base de las uñas de los dedos de manos y pies, que se conocen como líneas de Beau. Suelen aparecer cuatro semanas o más después de una infección por Covid-19.

Las líneas de Beau ocurren cuando hay una interrupción temporal en el crecimiento de las uñas debido a un estrés físico en el cuerpo, como una infección, desnutrición o efectos secundarios de medicamentos como los medicamentos de quimioterapia. Si bien es plausible que sean causados por Covid-19, definitivamente no son un síntoma exclusivo de la enfermedad.

Líneas de beau.

A medida que las uñas crecen entre 2 mm y 5 mm por mes en promedio, las líneas de Beau tienden a notarse de cuatro a cinco semanas después de que ocurre el estrés físico; a medida que la uña crece, se revela la muesca. Por lo tanto, el momento del evento estresante se puede estimar observando qué tan lejos están las líneas de Beau de la base de la uña. No existe un tratamiento específico para las líneas de Beau, ya que tienden a crecer con el tiempo si la afección subyacente se ha resuelto.

Actualmente, la evidencia disponible sugiere que no existe una asociación entre la gravedad de la infección por Covid-19 y el tipo o extensión de los cambios en las uñas.

Las anteriores son las dos quejas de uñas relacionadas con Covid más comunes, pero los investigadores también han registrado algunas otras ocurrencias inusuales.

Las uñas de una paciente se soltaron de la base de la uña y finalmente se cayeron, tres meses después de la infección. Este fenómeno se conoce como onicomadesis y se cree que ocurre por razones similares a las que aparecen en las líneas de Beau. Este paciente no recibió tratamiento para estos cambios ya que se podían ver nuevas uñas sanas creciendo debajo de las que se desprendían, lo que indica que el problema comenzaba a resolverse por sí solo.

Otro paciente, 112 días después de dar positivo, presenció una decoloración anaranjada en las puntas de las uñas. No se administró tratamiento y la decoloración aún no se había resuelto después de un mes. Se desconoce el mecanismo subyacente detrás de esto.

Y en un tercer caso, un paciente tenía líneas blancas horizontales en sus uñas que no desaparecen con la presión. Estos se conocen como líneas de Mees o leuconiquia transversal. Aparecieron 45 días después de dar positivo por Covid-19. Estos tienden a resolverse con el crecimiento de las uñas y no requieren tratamiento. Se cree que las líneas de Mees son causadas por la producción anormal de proteínas en el lecho ungueal debido a trastornos sistémicos.

Aunque todas estas tres afecciones siguieron a una infección por Covid-19, debido a que solo tenemos pacientes limitados para observar en cada caso, aún no es posible decir si fueron causadas por la enfermedad. Es muy posible que los tres no estén relacionados con la afección.

De hecho, incluso con las líneas de Beau y el patrón de media luna roja, todavía hay un largo camino para confirmar un vínculo definitivo entre estos cambios y Covid-19, así como los mecanismos detrás de ellos. Para todas estas condiciones, necesitaremos que se notifiquen muchos más casos antes de poder decir con certeza que hay un vínculo.

Más pacientes con la media luna roja en la base de las uñas, que podría ser causado por el Covid.

Además, incluso si existe un vínculo causal, es importante recordar que no todos los pacientes con Covid-19 tendrán estas afecciones de las uñas. Y algunas de estas anomalías pueden no significar necesariamente que alguien haya tenido Covid-19. En el mejor de los casos, deberíamos considerarlos como indicadores potenciales de una infección pasada, y no como una prueba definitiva.

*Profesora clínica de Medicina Cardiovascular, Universidad de East Anglia

*Investigador invitado en Medicina, Universidad de East Anglia

*Investigador invitado en Medicina, Universidad de East Anglia