Lista de útiles escolares: conoce qué no pueden pedir en los colegios

Comprar útiles o uniformes de una marca específica : ningún establecimiento que cuente con reconocimiento oficial, puede exigir la compra de implementos de una determinada marca o proveedor. De forma excepcional podrán recomendar (no obligar) una empresa, pero solo en el caso de existir razones de carácter pedagógico, sanitario o de otro orden debidamente acreditables.

Artículos de aseo o materiales de oficinas: las listas escolares no pueden exigir útiles de aseo e implementos de oficina (computadores, tablets, celulares, impresoras, etc). Su obligatoriedad constituye una vulneración a la normativa educacional. Es responsabilidad del sostenedor adquirir estos instrumentos y no del estudiante.