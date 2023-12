Placebo en Chile: revisa los precios y cuándo es la venta de entradas para el concierto

La banda británica de rock alternativo Placebo, regresará a Chile para dar un concierto el miércoles 20 de marzo del 2024 en el Movistar Arena.

A 10 años de su última presentación en el país, los artistas vuelven para presentar su octavo álbum Never Let Me Go, el cual fue lanzado en marzo del 2022.

De este disco, se desprenden sencillos como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time” y “Happy Birthday In The Sky”, entre otros.

Venta de entradas para el concierto de Placebo en Chile

La preventa de entradas para el concierto de Placebo en Chile será exclusiva para los clientes Banco de Chile y se realizará este martes 5 de diciembre a las 12:00 horas a través de la página de Puntoticket.

De esta manera, quienes paguen con las tarjetas de la entidad financiera, podrán acceder a un 20% de descuento.

No obstante, esta rebaja contará con un stock de 4.000 boletos y se venderá un máximo de cuatro tickets por cliente. Posteriormente, la venta general, se llevará a cabo a las 12:00 horas del jueves 7 de diciembre en Puntoticket.

Para poder comprar los boletos, la persona deberá ingresar a la página de la ticketera, buscar el concierto de Placebo y seleccionarlo.

Tras realizar este paso, tendrá que hacer clic en “Comprar entrada” y, posteriormente, ingresar a su cuenta para así poder elegir la ubicación que desea adquirir.

Finalmente, solo deberá seguir las instrucciones y realizar la transacción de forma virtual para así obtener su ticket para el concierto de la banda en el Movistar Arena.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los precios de las entradas para asistir al concierto de Placebo en el Movistar Arena, incluyendo el cargo por servicio, son los siguientes: