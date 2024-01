Premios Emmy 2024: dónde y a qué hora de Chile verlo en vivo

Continúa la temporada de galardones con la 75° edición de los Premios Emmy, que en esta edición 2024 reconoce lo más destacado entre las producciones de televisión y streaming.

Entre las obras favoritas se alza la temporada final de Succession, programa que acumula la mayor cantidad de nominaciones, con 27 menciones. Entre estas, se encuentran tres a la categoría Mejor actor protagónico en serie dramática.

Le siguen The Last of Us, que destaca con 24 nominaciones en categorías principales y The White Lotus, que suma 9 menciones, incluyendo las categorías Mejor actor y actriz de reparto.

Los Premios Emmy 2024 se pueden ver en vivo el lunes 15 de enero, a las 22:00 horas de Chile. La transmisión especial comienza con el pre-show desde las 21:00 horas.

La emisión está a cargo de los canales TNT y HBO, con una cobertura especial desde el Peacock Theatre de Los Ángeles.

Una vez terminada la ceremonia, el evento se encontrará disponible en la plataforma de streaming HBO Max, durante los próximos seis meses.

Mejor serie Drama

The Last of Us (HBO)

Mejor actriz principal Drama

Bella Ramsey por The Last of Us

Mejor actor principal Drama

Pedro Pascal por The Last of Us

Jeff Bridges por The Old Man

Mejor actriz de reparto Drama

Mejor actor de reparto Drama

Will Sharpe por The White Lotus

Mejor actriz invitada Drama

Anna Torv por The Last of Us

Storm Reid por The Last of Us

Melanie Lynskey por The Last of Us

Mejor actor invitado Drama

Murray Bartlett por The Last of Us

James Cromwell por Succession

Lamar Johnson por The Last os Us

Arian Moayed por Succession

Nick Offerman por The Last of Us