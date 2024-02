¿Qué artistas se presentarán en el festival REC 2024? Revisa el lineup completo

Una nueva edición del festival gratuito de música REC se llevará a cabo en la ciudad de Concepción el próximo mes.

El año pasado, el evento masivo contó con la presentación de diferentes artistas nacionales e internacionales, en donde destacaron Juanes y Café Tacvba.

Además de confirmar la fecha de su nueva edición, el festival también informó quiénes serán los cantantes que se subirán al escenario del REC 2024.

Entre estos, de acuerdo con lo indicado por la organización, hay 19 proyectos que son liderados por mujeres, por lo que se acercan al 40% de paridad.

¿Cuándo es el REC 2024?

El festival REC 2024 se realizará el próximo sábado 23 y domingo 24 de marzo en el Parque Bicentenario y Teatro Biobío de Concepción.

De esta manera, a diferencia del año anterior, el evento cambia su mes de realización, ya que en el 2023 se llevó a cabo durante octubre.

Artistas que se presentarán en el REC 2024

Los artistas nacionales e internacionales que se presentarán en el REC 2024, de acuerdo con lo informado por el evento, son los siguientes:

UB40 ft. Ali Campbell

Divididos

El mató a un policía motorizado

A.N.I.M.A.L

Cami

Gondwana

Fother Muckers

Congreso

Niño Cohete

Las ligas menores

Pascuala Ilabaca y Fauna

Los Santos Dumont

Niños del cerro

Rama

Dënver

La mano ajena

Easykid

Masquemusica

Canarito & Surcos

The polvos!

La Georgie Boy

Hierra

Delavieja. La cumbia

Elektra

Yakuza 3000

The Slow Voyage

Larrea Trip

Charly Benavente

La Julia Smith

Leo Saavedra

Javiera Electra

Cianuro

Big Band Concepción

Giyil

Despejado

Valentina Colvin

Maysa Lozano

Pagano

Mondongo

El Barco Volador

Caleuchístico

Red Bull Batalla

Respect, mujeres en concierto

No obstante, hasta el momento, el festival no ha entregado el line up del evento, por lo que se desconoce qué día y en qué horario se presentará cada artista en el REC 2024.