Queen Rock Montreal: cuándo y dónde ver el concierto remasterizado en cines

Grandes noticias para los fanáticos de Queen, porque la icónica banda británica será parte de unos de los próximos estrenos en la pantalla grande con Rock Montreal.

La emblemática presentación llegará a Cinépolis de manera exclusiva para IMAX, a través de una imagen remasterizada digitalmente por primera vez, junto a una alta calidad de sonido.

Se trata del histórico show registrado en 1981 en el Forum de Montreal, que contó con Freddy Mercury junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor y promete transportar a sus seguidores a una emocionante experiencia.

Se anunció que el concierto fue cuidadosamente restaurado y remasterizado, para ofrecer un sonido envolvente de 12 canales e imágenes cristalinas, incluyendo los clásicos temas de Queen.

We Will Rock You, Somebody To Love, Under Pressure, Bohemian Rhapsody y We are the champions son algunas de las canciones que se podrán disfrutar a inicios del próximo año.

¿Cuándo se estrena Queen Rock Montreal?

La película del emblemático concierto Queen Rock Montreal llegará a Cinépolis de manera exclusiva, entre el lunes 18 y el jueves 21 de enero de 2024.

Las entradas ya se encuentran en preventa en boleterías y a través del sitio web cinehoyts.cl, donde se puede consultar la disponibilidad de horarios.