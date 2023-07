Sex Education: revisa cuándo se estrena la temporada 4 y última de la serie de Netflix

Netflix no solo anunció la cuarta temporada de Sex Education mediante un video promocional, sino que también reveló que esta entrega será la última de la serie.

El show que está protagonizado por Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa y Emma Mackey, fue estrenado por la plataforma de streaming en el 2019 y, desde entonces, ha ganado múltiples premios, incluyendo un Emmy Internacional a Mejor Serie de Comedia.

No obstante, para esta última temporada, se unirán a Sex Education diferentes actores, como el protagonista y creador de Schitt’s Creek Dan Levy, Jodie Turner-Smith (Queen Slim: los fugitivos), Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze) y el comediante Eshaan Akbar.

¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de Sex Education?

Los fanáticos de la serie deberán esperar un par de semanas para el lanzamiento del show, ya que la última y cuarta temporada de Sex Education se estrenará en Netflix el próximo jueves 21 de septiembre.

Dan Levy y Emma Mackey en la cuarta temporada de Sex Education. Foto Netflix.

¿De qué tratará la última temporada?

En estos episodios finales, se verá cómo, después del cierre del instituto Moordale, Otis (Butterfield) y Eric (Gatwa) deben ingresar a un nuevo establecimiento educacional llamado Cavendish Sixth Form College, lugar en el que tendrán un choque cultural debido a lo diferente que es en comparación a su antigua escuela, ya que esta parece ser totalmente progresista.

De esta manera, Otis se pone nervioso ante la creación de su nuevo consultorio sexual y Eric desea dejar de ser parte del grupo de los no populares. En Estados Unidos, Maeve (Mackey) está viviendo su sueño al asistir a la prestigiosa Universidad de Wallace, establecimiento en el que toma clases realizadas por el escritor Thomas Molloy. Sin embargo, Otis todavía la extraña y aún no se adapta a no ser hijo único, ni el único terapeuta del instituto.