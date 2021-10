Cómo pagar el IVA mensualmente: guía con el paso a paso

Si tienes una microempresa, pequeña, mediana o grande, puedes olvidar o postergar algunos trámites. Pero hay uno que no debe descuidarse jamás: la declaración y pago mensual del IVA. Cuando una empresa tiene ventas o ha incurrido en gastos, ha recibido boletas de honorarios o paga sueldos que tienen impuesto asociado, tiene la obligación de declarar esos movimientos mensuales en el formulario 29 (F29), en la página web de Servicio de Impuestos internos, hasta el día 20 de cada mes.

“Además de ser un deber ético, las sanciones contempladas en la ley por el no pago oportuno de estos impuestos pueden ser bastante elevadas, llegando, solo por concepto de multas, hasta el 30% del impuesto adeudado”, advierte el académico Gonzalo Polanco, de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, quien agrega: “Además de esa multa, se debe considerar que la suma adeudada se reajusta por IPC y devenga, además, un interés penal del 1,5% por cada mes o fracción de mes de retardo”.

Polanco dice que no cumplir este trámite puede transformarse en un delito: “Si se acredita que esta no declaración o la sub declaración fue maliciosa, es decir, con ánimo de defraudar al fisco, pueden generarse penas por la comisión de un delito tributario”.

Debido a la importancia de esta operación, Patricio Morales, académico del Centro de Estudios Tributarios de la FEN preparó una detallada guía para este artículo:

Paso 1: Entrar a su sesión en www.sii.cl, utilizando la Clave Tributaria.

Paso 2: Seleccionar la opción “Servicios online” y ahí escoger la opción “Impuestos mensuales”.

Paso 3: Luego, escoger la opción “Declaración mensual F29″.

Paso 4: Pinchar la opción “Declarar IVA (F29)”.

Paso 5: Se desplegará una pantalla con la opción de elegir el período a tributar, expresado en mes y año. Importante recordar que los períodos tributarios son “a mes vencido”. Es decir, la declaración de septiembre, se hace el 20 de octubre.

Paso 6: Luego de escoger el mes, el SII desplegará asistentes de cálculo para PPM (Pago Provisional Mensual) o Boletas de Ventas. En caso de no tener movimientos, la plataforma mostrará un botón con esa opción. Respecto a las Boletas de Ventas y Servicios, se puede incorporar la información de las operaciones como boletas de ventas y servicios afectas, no afectas o exentas, boletas electrónicas afectas o no afectas, comprobantes electrónicos, entre otros.

Paso 7: Finalmente, se desplegará una propuesta de F29 en la que el sistema del SII recaba la información disponible en el Registro de Compra y Ventas (RCV) respecto a ventas y compras y lo disponible en relación a Boletas de Honorarios.

Si dicha propuesta tiene diferencias con su cálculo, puedes modificarla mediante la opción “Formulario en pantalla”, en donde podrás ingresar manualmente cada código del formulario.

El experto de la FEN recuerda que en el F29 también se pagará el Impuesto Único de Segunda Categoría que pagan los trabajadores, por lo que se debe incorporar este dato de forma manual en el formulario.

Si la propuesta de F29 o el F29 desarrollado por “formulario en pantalla”, arroja un impuesto a pagar, se desplegará información sobre Pago en Línea (PEL), en la que se mostrarán opciones de pago, tales como tarjetas de débito, crédito, entre otros.

Paso 8: Al momento en que realices el pago, o envíes la declaración en caso de no pago, recibirás un comprobante de declaración con el que finaliza el procedimiento.

Paso 9 y último: Puede revisar la situación de tus F29 (si están aceptados o con observaciones), a través de la siguiente ruta: Pestaña “Impuestos mensuales” -> Consulta y seguimiento (F29 y F50) -> Consulta integral F29 -> Se desplegará una pantalla con el detalle de los meses de los últimos 3 años. Si ves un ticket verde, ya has cumplido con esta importante gestión.