Presidente de Republicanos dice que Carter (Ind.) le quitaría más votos a Matthei (UDI) que a Kast en primera vuelta de presidenciales

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las elecciones presidenciales de diciembre de 2025.

Si bien el timonel opositor reconoció que es apresurado hablar del tema, sostuvo que dichos comicios ya se instalaron en el debate, debido principalmente al impacto que puedan tener en las elecciones parlamentarias del próximo año.

En ese sentido, sostuvo que “si nosotros pretendemos que llegue solo un candidato a la primera vuelta, eso no va a generar una competencia en la elección parlamentaria y no vamos a aspirar a tener mayoría en ambas Cámaras”.

Rodolfo Carter dice que le ganará a Evelyn Matthei.

Es por eso, según explicó, que “es vital que exista competencia en primera vuelta presidencial del próximo año y eso nosotros lo tenemos sumamente claro y por lo mismo lo hemos dicho con claridad que no aspiren a que nosotros nos metamos en una primaria en donde son otros los que tienen que ponerse de acuerdo. Eso no va a ocurrir de parte de Republicanos, no vamos a participar de una primaria en la presidencial”, enfatizó.

En esa línea, consultado por un eventual escenario de primaria presidencial entre el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind.), junto a su par de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, Squella aseguró que Carter le quitaría más votos a Matthei.

“Me da la impresión de que viniendo de Chile Vamos y teniendo su capital político en ese bloque, es precisamente a Evelyn Matthei. Y ese es el problema que tienen, la gran disyuntiva que tienen hoy día”, argumentó.

Junto con eso, sobre la figura de Carter, el exdiputado UDI afirmó que el jefe comunal de La Florida “efectivamente empalmó con eso que venimos nosotros diciendo desde hace algún tiempo (sobre la crisis de seguridad) y por lo mismo, hay bastantes coincidencias tanto en el discurso como en la acción y eso es al final del día positivo”.

“Hemos logrado que hasta la izquierda en el fondo ponga también en primer lugar la seguridad pública en Chile”, cerró Squella.