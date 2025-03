“¿Lo entienden o no?”: Kaiser reitera que no se baja de la carrera presidencial

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, descartó esta noche retirarse de la carrera hacia La Moneda, en momentos en que, desde el Partido Republicano aspiran a que el diputado -exintegrante de sus filas- decline de su aspiración de aparecer en las papeletas de noviembre próximo, apelando a que, de esa forma, pueden derrotar a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Esto, en el marco de negociaciones que llevan adelante ambos partidos junto a los socialcristianos, para conformar una nómina de cara a las elecciones de este año. En este marco, varios ya dan por hecho que en agosto el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC), inscribirán un pacto para la elección parlamentaria.

Pero, mientras avanza la discusión parlamentaria, en el partido liderado por Arturo Squella de a poco se ha vuelto instalar el tema presidencial. Esto, porque transmiten que, parte de la estrategia de sentarse a negociar con libertarios y socialcristianos, es que si compiten en unidad es menos costoso para esas tiendas no levantar un candidato presidencial, ya que si tienen una nómina propia, Kaiser, por ejemplo, estaría obligado a erigirse como la carta de la tienda para acompañar a sus candidatos en terreno.

Hasta ahora, el diputado libertario se ha mantenido firme en su postura sobre que irá a disputar la primera vuelta presidencial. “Yo lo he dicho en todos los tonos, en todos los idiomas, nos vamos a ver en primera vuelta”, dijo Kaiser hace unos días. Y agregó: “José Antonio Kast y el Partido Republicano, a través de sus órganos, han decidido que no va a haber primarias, que van a ir a primera vuelta (…). Yo pasaría al siguiente tema que es la lista parlamentaria conjunta que estamos negociando”.

Tras esto, el diputado publicó en su cuenta de X: “Apuesto doble contra sencillo a que no me bajo...”.

Sin embargo, esta jornada circularon trascendidos de prensa de que, ante la presión que enfrenta, el diputado podría ceder y optar por asegurar una candidatura como senador por La Araucanía.

Sin embargo, esta noche Kaiser ocupó sus redes sociales para realizar un “importante anuncio sobre la continuidad de mi campaña presidencial”.

“Hay gente que está especulando respecto de que la presión sería demasiada alta, de que los ataques serían demasiado duros, de que yo estaría dispuesto a bajarme a cambio de un puesto senatorial. La verdad es que, bueno, le he dado un par de vueltas al tema de bajarme y tengo que hacerles un anuncio: NO me voy a bajar, ¿lo entienden o no? Eso sería, muchas gracias”, sostuvo en un video publicado en su cuenta de X.