“Es el símbolo del garantismo”: Squella acusa que nombramiento de Cordero es “un tremendo error”

Luego de ser removido del Ministerio de Justicia y estar cinco meses a cargo de la subsecretaría del Interior, Luis Cordero vuelve a la cabecera de una repartición. Esta vez, liderará el nuevo Ministerio de Seguridad. Así lo transmitió anoche el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional.

La designación no pasó percibida y provocó diversas reacciones en el mundo político. Desde republicanos las criticas no se hicieron esperar.

En un nuevo capítulo del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se fue en picada contra el nuevo ministro.

“Ahora, era la gran oportunidad de poner a una persona experta, y se terminó eligiendo a una persona que es el símbolo del garantismo”, reprochó.

Foto: Presidencia.

“Su paso por justicia nos dejó una huella gigante de cómo piensa él de cara a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia en términos generales. Y hoy día es el flamante nuevo ministro de Seguridad Pública”, acotó.

En esa línea, señaló: “Encuentro que es un tremendo error el nombramiento. Teniendo él atributos y cualidades en lo personal, en lo académico, muy destacables. Yo lo conozco de antes, he seguido su vida académica y es una persona seria, pero no era la persona para estar a cargo de seguridad pública. Es todo lo contrario. Él tiene una mentalidad garantista que es exacto lo que no necesita Chile hoy para tratar la seguridad en el país”.

Luego, al ser consultado sobre a quién hubiera puesto él en ese cargo, Squella respondió: “Obviamente yo pondría a alguien con instrucción militar, con conocimientos policiales, alguna persona que haya conocido desde adentro las instituciones de las policías en términos generales. Quizás también de las Fuerzas Armadas. Personas de tiro, por supuesto. Obvio que eso no está dentro de las alternativas que el Presidente Boric debe haber tenido o contemplado. Para eso se necesita un cambio muy sustantivo de mentalidad, y ellos legítimamente piensan lo que conocemos todos. Por lo mismo es tan importante cambiar al primer Mandatario aprovechando que tenemos elecciones en noviembre”.