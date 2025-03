La promesa de Cordero en el Ministerio de Seguridad: “El gobierno se compromete a seguir empeñado en reducir la tasa de homicidios”

“El gobierno se compromete a seguir empeñado en reducir la tasa de homicidio”, afirmó Luis Cordero esta mañana desde el Palacio Presidencial.

Cordero, que asumirá el 1 de abril como el primer ministro del Ministerio de Seguridad, profundizó en los lineamientos de su futura gestión tras una reunión en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric. Quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario del Interior afirmó que uno de sus compromisos al mando de la nueva cartera es bajar la tasa de homicidios, que hasta el último informe entregado por la Subsecrataría de Prevención del Delito se mantenía en 2,9 cada 100 mil habitantes.

Con miras a cumplir dicho objetivo, adelantó que la próxima semana entregarán las cifras actualizadas del informe de homicidios que agrupa los datos de la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Fiscalía Nacional. Los nueve meses de desfase del reporte que entrega Prevención del Delito fue el blanco de los cuestionamientos en la oposición, que reprochaban que no se mantenía al tanto sobre la situación en el país.

“El día miércoles nosotros vamos a entregar los datos consolidados del 2024 y ahí vamos a ver el panorama general. Cuáles son las áreas de fortalezas, cuáles son las áreas de debilidades y también cuál es el panorama regional en torno a homicidios. Creo que en ese momento podemos conversar sobre los desafíos que tenemos hacia adelante, pero el compromiso del Estado es que esa tasa tiene que seguir bajando”, sostuvo.

La autoridad también reflexionó sobre el rol que adoptará el ministerio y la importancia que tendrá para la ciudadanía: “La seguridad exige una condición de vitalidad. Si no hay seguridad, no hay tranquilidad. Si no hay seguridad, no es posible mirar el futuro. Si no hay seguridad, no se puede mirar hacia adelante, sino que esencialmente se termina por mirar hacia la espalda. Por eso, uno de los aspectos centrales del Ministerio de Seguridad es tratar de que el debate contingente absorba las preocupaciones centrales que implica tener una política pública de mediano y largo plazo, para tomar decisiones no sólo en base a la pasión, a la emoción, sino que en base a los datos. Pero para eso, el Estado tiene que transmitir tranquilidad”.

En esa línea, explicó que la principal tarea de la nueva cartera es coordinar “la gestión operativa del funcionamiento del sistema, pero sobre todo la instalación de la nueva institucionalidad”.

“Probablemente el conjunto de acciones que nosotros ejecutemos la van a aprovechar una próxima administración, pero uno de los objetivos centrales de crear el Ministerio de Seguridad es sacar a la seguridad de la política contingente y transformarlo en un problema, en un asunto estructural de la política pública del Estado”, precisó.