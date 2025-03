¿Qué pasó con la “cifra oficial” de homicidios?: estadística del Gobierno no se actualiza desde hace nueve meses

Desde el 2022, el país cuenta con una “cifra consolidada” de homicidios aunado en un “observatorio” que es liderado por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y que agrupa, por primera vez, todas las cifras de las diferentes instituciones involucradas en la investigación de estos delitos, como es el caso de la PDI, Carabineros, la Fiscalía. Antes de la creación de esta instancia, todos los organismos entregaban por separado sus propios números y sin un consenso.

Pese a que esto último aún sigue ocurriendo, desde el gobierno en más de una ocasión han destacado que la “cifra oficial” de las víctimas de este delito es la que entregan semestralmente a través del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, el que entregó su último reporte en junio del 2024.

A nueve meses de aquello, y ante el escalofriante crimen ocurrido durante esta semana en la comuna de Graneros, Región de O’Higgins, las críticas en materia de seguridad una vez más han surgido en contra del gobierno, más aún en el manejo de las medidas en contra de este tipo de delitos.

La mañana de este viernes, en conversación con radio Duna, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y consultada respecto a esta cifra, explicó que “existe una cifra de homicidios consolidada, que es la del semestre pasado, que está publicada en la página web” y que considera ese delito “hasta junio del año pasado, se publica el primer semestre consolidado”.

La cifra al pizarrón

El último informe de la SPD, entregado en septiembre del año pasado, contempla los homicidios cometidos en el país desde el 1 de enero al 30 de junio. En ese reporte, se estableció que la tasa de este delito, durante el primer semestre, se elevó a 2,9 víctimas por cada 100 mil habitantes, dado a que hubo 579 personas fallecidas a raíz de este delito. En comparación al 2023, según la estadística entregada, se reportó una disminución dado a que, en el mismo periodo del año anterior, ese número llegó a 3,2 y con 633 casos.

La subsecretaria Leitao afirmó este viernes en Duna, argumentó que este tipo de informes considera las cifras de homicidios que “están validadas por todas las instituciones” y no “que la Fiscalía una cosa, las policías otra, etcétera, sino que hay un solo dato”.

Consultados al respecto sobre la demora en la nueva entrega de la cifra oficial de homicidios, a través del informe que debería considerar el número de víctimas de este delito durante todo el 2024, la subsecretaria explicó a La Tercera que esta se entregará “durante el mes de abril”.

PDI investiga homicidio en Parral. Foto: @FiscalíaMaule

El informe respecto a las cifras consolidadas del 2023, fue entregado por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá el 22 de abril del 2024. En esa ocasión la ahora precandidata presidencia del PPD, destacó la disminución del 6% en los hechos de este tipo.

Sobre los plazos, Leitao explicó que “actualmente esa información está siendo validada por las instituciones que integran el Observatorio de Homicidios, incluyendo al Ministerio Público. En este espacio es que las instituciones comparten información de las víctimas de homicidio y a través de una plataforma se realiza la trazabilidad y se cuantifica una estadística única y consensuada del indicador de homicidios, además de administrar información y variables que permiten caracterizar a la víctima, la agresión y el presunto victimario para diseñar y mejorar el diseño de estrategias”. Además, desde el organismo explican que estos informes se entregan semestral para poder darle seguimiento a las causas dado los cambios que pueden tener en la calificación del delito.

En esa línea, la autoridad de gobierno destacó que “el esfuerzo del Estado para obtener esta cifra unificada y validada por todas las instituciones competentes en la materia permite generar políticas públicas efectivas y basadas en evidencia para prevenir y enfrentar este delito”.

A juicio de Pía Greene, académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián (USS), el contar con una estadística es uno de los tres elementos fundamentales a la hora de elaborar políticas públicas. “Son super relevantes porque es un pilar fundamental para poder realizar políticas públicas”.

En esa línea, la experta en seguridad afirma que “por supuesto que no es una buena noticia que todavía no las entreguen”. Si bien Greene destaca esta cifra única “ha sido una muy buena política pública por parte del gobierno porque puso de acuerdo a todas las instituciones en una cifra específica”, igualmente lamenta que este reporte al igual que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana sean entregados a mediados de abril. “Lamentablemente esos tiempos sí deberían ser más cortos”, señala la experta.

La construcción de la cifra única

En el proceso de construcción de la denominada “cifra única”, participa Carabineros, la PDI, Fiscalía, la SPD, el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Médico Legal, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), el Registro Civil, el Sename, entre otros.

Para lograr llegar a esta cifra única, según establece el procedimiento del Observatorio, ambas policías reportan el hecho policial, así como también lo puede hacer -de un homicidio consumado- Gendarmería o el Sernameg. Ese reporte debe ser validada por el Registro Civil, el SML y el Ministerio Público, lo que finalmente permite determinar la cifra final de cuántas personas fallecieron a causa de un homicidio en un tiempo determinado.

La subsecretaria Leitao, además, destacó en radio Duna que este informe no sólo entrega una estadística, sino que también las características de estos hechos. “El informe consolidado de homicidios no solo te dice cuántos homicidios hubo, sino que también hace un análisis de ellos. Si son hombres o mujeres, el contexto en el que se cometió, porque eso también permite, la data, permite generar la política pública para enfrentarlo. No es lo mismo el delito en contra de la mujer. No es lo mismo el delito en el contexto de crimen organizado que de violencia intrafamiliar, o de una riña producto del consumo de alcohol”, sostuvo la subsecretaria.

Consultada sobre un adelanto de su la cifra subirá o bajará respecto al año pasado, la exalcaldesa respondió: “no quiero adelantarme, pero estamos analizando”.