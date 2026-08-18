Filosofía e IA

SEÑOR DIRECTOR:

El trabajo del matemático Alan Turing titulado “Computing Machinery and Intelligence” fue publicado en 1950 en la revista Mind. Una de las revistas filosóficas más importantes

En este trabajo de carácter reflexivo y filosófico Turing se pregunta si las máquinas pueden pensar (“juego de la imitación). Y crea el test de Turing que se utiliza para establecer si una máquina tiene comportamiento inteligente.

De esta forma con esta investigación filosófica se establecen las bases conceptuales que dan inicio a la IA. Un claro ejemplo de la relación virtuosa entre humanidades, ciencia y tecnología y de la necesidad de apoyar e impulsar el desarrollo de la investigación en todos los saberes.

Juan Larraín C.

Instituto de Éticas Aplicadas

Facultad de Ciencias Biológicas

Pontificia Universidad Católica de Chile