Otra vez la Constitución
SEÑOR DIRECTOR:
El interés por reformar la Constitución e hipertrofiar el catálogo de derechos no hace sino confirmar el hecho de que no se aprendió la lección tras los dos fracasos constitucionales anteriores.
Matías Álvarez Troncoso
Abogado
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