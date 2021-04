Abogado de Enjoy ad portas de querella: “Aquí lo que se ha hecho es construir un informe que genera una falsa verdad, para utilizarla políticamente”

Largas semanas lleva Enjoy, el principal operador de la industria de casinos del país, en el centro de la agenda. Y no solo por el inminente proceso de cambio de controlador -cuyo rol asumirán los acreedores, cuando se complete el proceso de canje de deuda por acciones-, sino que también por el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, dado a conocer en diciembre y que apunta a presuntas irregularidades por parte de la Superintendencia de Casinos en su deber de fiscalizar y regular a Enjoy.

El informe fue aprobado por la sala de la Cámara en marzo, con 111 votos a favor, tras lo cual se ha levantado una gran polémica que ha involucrado no solo a Enjoy y a la Superintendencia que encabeza Vivien Villagrán, sino que incluso al Presidente Sebastián Piñera.

Pero tras largas semanas en el ojo público, Enjoy salió a defenderse, para lo cual fichó al abogado penalista Jorge Bofill, quien prepara una querella que será presentada en los próximos días. Si bien en esta entrevista con PULSO el abogado descarta entregar detalles de la presentación judicial, sí explica los hechos que llevaron a la empresa a tomar tal decisión, apuntando los dardos, entre otros, al presidente de la instancia parlamentaria, el diputado Rodrigo González, y al exsuperintendente de Casinos Francisco Leiva, de quien sostiene tiene vínculos con la industria de tragamonedas ilegales.

¿Cuál es su análisis jurídico del caso?

No puedo contar el análisis jurídico, porque es parte del mismo trabajo, pero los hechos que estamos analizando son todos públicos. Estos hechos públicos tienen que ver con, por un lado, el informe final de la comisión investigadora N°49, y cómo se llegó a ese informe y, por otro, el uso que le ha dado a ese informe en las últimas semanas el presidente de esa comisión, que es el diputado (PPD) Rodrigo González. Eso estamos analizando.

¿Ven eventuales irregularidades en esos hechos?

Puedo hablar de los hechos. El informe final de la comisión salió con fecha 9 de diciembre, no obstante que la última sesión fue el 30 de octubre. El reglamento dice que hay 15 días para aprobar el informe, pero en este caso pasaron más de 50. Y resulta que, en la última sesión, del 30 de octubre, que está grabada y es de público acceso, ocurrió algo muy especial: se dio cuenta que don Francisco Leiva envió una carta a la comisión, aclarando que cuando él asistió a la comisión y dio su opinión, lo hizo en su calidad de exsuperintendente de Casinos. El diputado González intentó con esta carta dar por superado el “incidente”, como le llamó él, dándose por satisfecho con la explicación.

Sin embargo, dado que él aclaró que esa es la calidad con la que fue a la comisión, la pregunta es ¿qué otra calidad tiene? Y resulta que él ha sido ejecutivo de la industria de los tragamonedas ilegales, que ha sido tenazmente perseguida por Enjoy. Y, además, tiene vínculos con la industria de los casinos. Y como dijo el diputado (RN, Gonzalo) Fuenzalida en esa sesión, luego que el diputado González intentara dar por terminada la discusión respecto al señor Leiva, este último fue juez y parte y carecía totalmente de imparcialidad.

Aparentemente, lo que había opinado habría servido para que los diputados se hicieran una idea de los hechos. Y, de hecho, el informe borró toda participación del señor Leiva en la comisión. No hay una sola referencia a Leiva, pero sus huellas están por todas partes.

El informe fue aprobado en la sala por 111 votos.

Tengo la impresión de que eso le da mayor fuerza al hecho de que el informe final tergiversa el sentido del trabajo de la comisión. Calla la presencia de Leiva, calla los vínculos de Leiva con una industria paralela, se sirve de Leiva sin nombrarlo y llega a conclusiones sobre una empresa sin haber escuchado a esa empresa. En esos términos, los diputados que hayan leído ese informe, difícilmente tenían cómo saber qué había pasado. Aquí hay un responsable, que es el presidente de la comisión. Y esto está regulado por la ley. Él está encargado de velar por el derecho a defensa de las personas afectadas por las investigaciones, cosa que nunca hizo y al revés, omitió intencionalmente. Y, además, es el responsable de que el informe refleje lo que ocurrió en la comisión. Sería interesante ver qué dirían los diputados si supieran todo esto. Uno ve lo que está en el informe, no lo que no está en el informe.

Enjoy dice que se ofreció a participar en la comisión. ¿Cómo lo hizo?

Enjoy manifestó públicamente su interés en colaborar con la comisión, pero nunca fue invitada. Envió dos cartas ofreciendo ser escuchada y nunca se la respondieron. Este ha sido un procedimiento no solo vulneratorio de los derechos de Enjoy, sino que muy extraño en la forma en que se llegó a las conclusiones, que son respecto de una empresa particular, lo que no corresponde porque las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados no están para investigar a particulares, sino que a autoridades. Pero acá los dardos se dirigen claramente en contra de Enjoy, utilizando ciertos pretextos políticos.

¿Qué respuesta les dieron?

Ninguna. Y el diputado González ha tratado de excusarse de eso de una manera bien ridícula. Él dijo que la comisión se habría constituido en el Casino de Viña del Mar y que habrían conversado con el gerente general del Casino de Viña del Mar. El gerente no tiene poderes ni representa a Enjoy S.A. Entonces, difícilmente alguien que pretenda argumentar con seriedad podría darle crédito a lo que dice González.

El informe es bastante lapidario respecto de eventuales omisiones de la Superintendencia de Casinos. ¿No cree que Enjoy fue favorecida con ciertas actuaciones del regulador?

Creo que ahí hay varias cosas que decir. Tanto el señor González como el presidente de la Asociación de Casinos han dicho que un decreto de la Superintendencia era un traje a la medida de Enjoy. Pero parece que se le olvidó que el 23 de marzo de 2020, dados los efectos que el estallido social primero y la pandemia después, toda la industria mandó una carta al gobierno, firmada por todos los representantes legales de la industria, solicitando al gobierno que interviniera y que considerara una prórroga en las concesiones de los casinos, por entre tres y cinco años, para poder paliar los efectos que sobre la industria del turismo en general y los casinos en particular, estaba teniendo esta situación.

El gobierno reaccionó tarde y mal a esa petición. Pero lo que quiero destacar es que fue algo que pidió toda la industria. Entonces, decir que las pocas medidas que el gobierno tomó fueron hechas para beneficiar a Enjoy, simplemente no refleja la realidad de lo que ellos mismos hicieron durante el año pasado.

En segundo lugar, es falso que aquí haya habido algún beneficio en particular para Enjoy. Lo que ha hecho la empresa es ejercer derechos dentro de lo que regula la ley, ha hecho solicitudes en el marco de lo que dice la legislación y eso ha sido respondido de una cierta manera, pero que por lo demás está lejos de reflejar lo que la industria había pedido el año anterior. Entonces te insisto, el traje a la medida y el favorecimiento a Enjoy, es de nuevo un argumento falso que se ha construido durante este proceso, del que, además, lamentablemente, un grupo de diputados se ha hecho eco.

Uno de los temas que han generado más polémica son eventuales vínculos entre el Presidente Piñera y los controladores de Enjoy. ¿Existe tal vínculo?

Ese es un tema que a Enjoy no le interesa ni tiene ninguna información. Enjoy lo que sabe es quiénes son sus accionistas, porque Enjoy es una empresa abierta en bolsa, que es otro dato relevante. La información que se difunde respecto a una sociedad abierta es una información que, cuando es falsa, puede influir en el mercado de valores. Por eso, esta es una situación bastante compleja.

Contraloría pidió información sobre los administradores del fideicomiso ciego del Presidente y Enjoy…

Pero Enjoy no tiene ninguna información en esa materia, y la verdad es que es una buena noticia que Contraloría haya anunciado la investigación que inició, porque va a servir para despejarlo de una buena vez. Yo creo que esa es otra cortina de humo que se ha tratado de construir en este tema, porque si existen vínculos entre políticos y empresas en este caso, parecen estar más bien del otro lado, cuando aparecen juntos en televisión diciendo lo mismo.

¿Qué esperan que defina Contraloría?

Enjoy no espera nada ni tiene ningún interés en esa investigación de Contraloría. Podemos entregar la información de quiénes son los accionistas de la compañía, pero eso es todo.

Uno de los argumentos del diputado González es que Enjoy estaba mal antes del estallido social. ¿Cuál era la situación de Enjoy antes de 2019?

Se ha repetido el mismo discurso una y otra vez: que Enjoy estaba en insolvencia antes de octubre de 2019, que las causas de esa insolvencia no tienen que ver con el estallido social o la pandemia, sino que con decisiones temerarias -al diputado le encanta esa palabra, que la usó el señor Leiva- y que por tanto la causa estaría en decisiones que tomó Enjoy en las que postuló a ciertas licencias de casinos con proyectos que no podía cumplir. Parecen olvidar que esto pasó por una reorganización judicial, que fue sometida a un intenso escrutinio por los acreedores, por el síndico, y también de manera permanente por la Comisión para el Mercado Financiero, porque Enjoy es una sociedad abierta. Entonces, aquí lo que se ha hecho es construir un informe, que genera una falsa verdad, para utilizarla políticamente. Ese es el caso cuyo análisis se me ha encargado.

Lo que dice es que Enjoy no estaba en condiciones de desarrollar los proyectos a los que se comprometió. ¿Es eso efectivo?

Poor supuesto que no. Ese es un discurso que él repite. Es algo que fue a decir a la comisión Francisco Leiva. El informe de la comisión presenta el mismo formato de tablas que presentó el señor Leiva. Hubo harto de eso que algunos acostumbran a hacer en el Congreso, que es copiar y pegar. Bueno, aquí también lo hicieron.

Todos los proyectos fueron seriamente estudiados, en las que se hizo la mejor oferta posible, que genera a la vez una serie de ingresos a los municipios y al Estado. Pero todo estaba dentro de lo que era viable desde el punto de vista comercial. Lo demás hubiese sido un suicidio, no tendría ningún sentido el argumento que están dando.

¿Qué margen da la ley para que Enjoy pueda pedir postergaciones del cobro de boletas de garantía?

Enjoy no tiene espacio para solicitar la postergación. Lo que puede hacer es solicitar la postergación de los plazos dentro de los cuales tenía que cumplir ciertos hitos de su proyecto. Si los hitos se han movido, se mueve también la fecha de vencimiento de las boletas de garantía. Pero Enjoy no tiene ninguna influencia sobre las boletas de garantía.

¿Hizo Enjoy alguna gestión con La Moneda?

Yo no conozco ninguna gestión en ese sentido. Enjoy se relaciona permanentemente con la autoridad, que en este caso es la Superintendencia de Casinos, que es la competente para resolver las peticiones que los actores de la industria hagan. Lo único que espera Enjoy es que las peticiones que ha hecho a la autoridad se resuelvan dentro del marco de la institucionalidad y del sentido común. Y lo que espera Enjoy es simplemente eso. No hay ninguna otra actuación de la compañía que pueda ser calificada de irregular ni nada similar.

Algunos diputados señalaron que el hecho de que Enjoy lo contratara a usted y evaluara acciones penales era un amedrentamiento.

Me gustaría responder eso. Ellos dijeron que el encargo profesional que se me hizo constituiría un amedrentamiento respecto del trabajo de las comisiones investigadoras. Primero, me llama la atención que una nota provoque tanto nerviosismo en los diputados. Enjoy es una empresa que respeta la institucionalidad, que intentó colaborar con la comisión investigadora, que envió dos cartas a las que nunca se dio respuesta. Nada más alejado de la realidad.

De hecho, mi impresión es que se está intentando amedrentar a la autoridad, constituida en la Superintendencia de Casinos, porque ella ha sido víctima de una serie de ataques de parte de ellos, intentando sostener que se ha actuado con manga ancha respecto de Enjoy. De eso ya me he hecho cargo cuando respondí que lo que hizo la Superintendencia de Casinos fue en base a una petición que hizo toda la industria el año pasado, que fue mucho menos que lo que pidió la industria de casinos. Y toda esas noticias sobre un supuesto beneficio de Enjoy y el supuesto traje a la medida, no tienen ninguna base y son totalmente falsas.