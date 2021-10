Acusando “populismo”, comando de Sichel reconoce impacto en campaña y Kast anticipa que se descolgarán más parlamentarios

Medio insoslayable será que en la reunión de hoy en la tarde -como cada lunes- entre el comando de Sebastián Sichel y los delegados UDI-RN-Evópoli se analice la situación de la campaña presidencial. Eso anticipan dirigentes de Chile Podemos Más (ex Chile Vamos) al despuntar otra semana que pinta compleja. La candidatura acusa impacto por el enredo del conflicto por las pensiones, el retiro que hizo el candidato del primer 10% y el terreno que gana por el flanco derecho José Antonio Kast. Comentario obligado entre algunos son las dos encuestas públicas en que este último aparece empatado y superándolo, y con dos debates a la vuelta de la esquina.

Aunque la mayoría de los sondeos de opinión no han dado en el clavo en las últimas elecciones, el comando reconoció a las 13 horas de ayer que los últimos días tuvieron un costo, después de que se divulgara que los números de Pulso Ciudadano mostraran a Kast (14%) rebasando a Sichel (12,5%) -pero bajo el margen de error de 2,4%- ante la pregunta de por quién votaría si la elección fuera este domingo. El ex UDI, eso sí, es quien registra más rechazo (30,1%).

“Sabíamos que defender las pensiones de las personas iba a tener costos, pero no estamos dispuestos a obtener más votos a costa de medidas populistas”, asumió una de las voceras del comando, Katherine Martorell, en un video grabado que envió el comando. Y que “las encuestas son una foto del momento, pero también nos dan la oportunidad de seguir cautivando, mejorando, haciendo que la campaña llegue a más corazones y a más personas, es eso lo que representa la campaña de Sebastián Sichel”.

“Las encuestas miden momentos, son una oportunidad para mejorar. @sebastiansichel es el único capaz de convocar a una mayoría que derrote a la izquierda, con un proyecto de cambios sociales y reformas sensatas. No da lo mismo quién pase a segunda vuelta y tampoco quién va a gobernar”, expresó en Twitter la también vocera y vicepresidenta UDI, Isabel Plá.

En horas de la noche se sumó la última Cadem, que bajo la misma pregunta arrojó que Kast sube de 13% a 15% y Sichel baja de 17% a 12% (margen de error de 3,7%). El “no votaría, ninguno, no sabe, no responde”, sube de 26% a 28%.

El staff del candidato parece haber optado por salir a enfrentar los embates insistiendo en el asunto del “populismo” (ayer él lo mencionó tres veces), mientras voceros y dirigentes aliados reiteraron lo mismo que intentan transmitir a sus filas: que es él y no Kast la carta competitiva para encarar a Gabriel Boric en un balotaje.

En la tarde (17.31), Sichel difundió por Twitter un video en que admite que “han sido días duros”, acusando que “hemos visto cómo el país se polariza cada día más. Cómo algunos, con el populismo, tratan de ganar votos”. Añadió que “me ha tocado, además, ver personalmente los embates contra mi familia, contra lo que quiero, contra lo que me rodea. He visto cómo muchas veces la política se ha transformado en lo peor de la esencia humana: destrozar a otros”.

Insistió en que “para mí la política no se trata de esas cosas, ni de populismo, ni de decir lo que ustedes quieren escuchar para caer bien, ni de agredir a otro para hacerlos votar por mí, porque los otros son malos, ni se trata de dañar al que combate o compite con el que está al frente”. Y que “el camino no es vivir en extremos ni vivir en esta violencia permanente que estamos engendrando. No nos va a ir bien si seguimos así”.

Tras el episodio de la “bola de nieve” en que demoró responder si había retirado o no fondos de su AFP -que el comando insiste que no fue un error-, el aspirante oficial de la derecha ha preferido hablar por sus redes sociales antes que entrar en el terreno de entrevistas o encarar sucesivas preguntas. En su lugar lo han hecho en radios, tevé y diarios sus brazos derechos en el comando, Pedro Browne y Juan José Santa Cruz. Este último reconoció ayer en El Mercurio que Kast va al alza.

Kast aprovechó ayer de dar dos entrevistas, una en Mesa Central de Canal 13 y otra en el ciclo de En Persona, de Cristián Warnken. En la primera dijo que en lo de los retiros su contendor “tuvo un error de cálculo quizá, de pensar que no le iban a seguir preguntando, y que no iba a poder contestar nada de si había retirado o no. Yo habría sido más directo, habría dicho sí, lo retiré ¿y qué?”.

Además, opinó que Sichel también erró en apostar a que presionando a los diputados para que no votaran a favor el cuarto retiro en la Cámara (18 lo hicieron): “Yo al menos lo que habría hecho es reunirme con ellos, uno a uno. Las maneras de ejercer liderazgo son distintas”.

¿Se desgrana el choclo? “De a poquitito”

Kast, además, subió medio cambio con el asunto de los desmarques de gente del bloque que se pasen a su candidatura. “Lo más probable es que haya otros que en el tiempo hayan manifestado una opinión favorable a lo que estamos planteando, porque lo hacemos con convicción. Va a haber novedades en el corto plazo”, dijo, y cuando le preguntaron si acaso “se desgrana el choclo” -parafraseando a César Mendoza-, contestó: “De a poquitito”.

En el Partido Republicano evitan dar más precisiones: los candidatos al Congreso ya están presionados al competir entre ellos, los del bloque oficialista, y los de Kast en la mayoría de los distritos. Pero el diputado RN Leonidas Romero, que ya hace rato dijo que estaba con el ex UDI y no con Sichel, dijo a este diario que “no estoy autorizado a dar nombres, pero hay más de uno. Hablo a título personal: sin temor a equivocarme, a lo menos hay cuatro o cinco parlamentarios más, de RN y la UDI, decididos por Kast”.

Según él, “he conversado con amigos míos de los partidos de la coalición que me han dicho que yo y toda mi familia vamos a votar por Kast. Y cuando les pregunto por qué no lo hacen público, me dicen que porque no tengo los cojones tuyos”.

Ambos se volverán a ver las caras en tres días más, en un panel con margen para interpelarse en el Encuentro Nacional de Empresas del Biobío, Erede. Están confirmados también Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami. Pero el match principal más inmediato es el debate TVN-Mega-Canal 13 del lunes 11. Dada la intensa contingencia, además del asunto de las pensiones no es descabellado pensar que el caso Pandora Papers, que ayer hizo que La Moneda sacara una declaración escrita explicando la posición del Presidente Piñera, también salga al baile y que Sichel -en otro campo relevante para sus votantes- deba elegir vereda.

El aspirante Republicano, dice su gente, parcelará esta semana entre terreno y prepararse para el foro, que no tendrá el mismo formato de CNN que tanto dicen ellos que les convino. Hoy lunes estará en Valparaíso y Viña del Mar; el miércoles y jueves en el Biobío y el viernes haciendo campaña en Santiago.

Consultado específicamente el comando de Sichel por sus actividades de campaña de esta semana, y sobre si hoy lunes volverá a hablar o no, y si solo por RR.SS., no se recibió respuesta de vuelta.

“Ordenar, estructurar y salir a la calle” y otros consejos

Con la elección en siete domingos más, y con el revuelto clima en el sector entre críticas -por ahora la mayoría contenidas fuera de comillas- al manejo de la campaña, y descuelgues de parlamentarios de la candidatura, en el bloque ya asoman voces que piden cambios en el tono del mensaje. Algunos dirigentes transmiten que la campaña ha de ser más creativa y que, pese a todo, Sichel no debe cargarse a la derecha y aprovechar el centro para que no suba Yasna Provoste.

Otros dirigentes advierten que el comando y el candidato debiesen hacer al menos tres cosas: uno, comportarse con “humildad” y dejar de actuar “pegados a encuestas”; dos, sumar personas que han hecho política, “que se está haciendo”; y tres, “no minimizar adversarios, pegar donde corresponde”, es decir, a Boric.

En todo caso, los partidos ya consiguieron tener más metraje cuadrado en la campaña: esta semana, trascendió, debería comenzar a funcionar un comité estratégico al que los presidentes de los partidos -según dijo el jefe RN Francisco Chahuán- fueron invitados a participar junto al coordinador político Juan José Santa Cruz y Pablo Halpern, antes asesor del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Trascendió que para anoche habría estado agendada una cita en la casa del nuevo coordinador, Cristóbal Acevedo, junto a delegados UDI, RN y Evópoli.

En la coalición se mezclaron ayer declaraciones que piden ajustes y otras de cerrado apoyo.

“Tres cosas: (1) Territorio: ordenar, estructurar y salir a la calle. (2) Pplítica: menos peleas y más mensajes de cambio responsable, democrático y en libertad; (3) Claridad: @sebastiansichel es el más competitivo para ganarle a Boric, cuya gobernabilidad se parece a la Convención”, tuiteó haciéndose cargo -y adjuntando pantallazos de la encuesta de Pulso- el secretario general RN, Diego Schalper.

Su presidente, Francisco Chahuán, se jugó la carta del voto útil: “@sebastiansichel es el candidato más competitivo para ganar en segunda vuelta a Boric. El voto con convicción, el voto inteligente y el voto útil es @sebastiansichel”.

El diputado Tomás Fuentes hizo ver sugerencias: “La elección está muy polarizada y con mucha fragmentación. Casi un tercio no tiene decidido su voto, es decir que lo más probable es que no apoyen a candidatos de extremo. A ese tercio que aún no decide debe apuntar Sichel, evitando irse a la derecha y abrirle espacio a Provoste en el centro. Sichel no debe perder ahora su esencia de moderado e independiente y debe seguir hablándole a la gente que la está pasando mal con propuestas creíbles y que generen seguridad”.

Andrés Molina, presidente de Evópoli, cree que “sin duda hay un tema territorial que activar de buena manera y explicarle a la gente que hay un líder capaz de lograr encuentro entre las distintas posiciones”, y que “las formas de llegar a las regiones son distintas, el comando tiene que absorber eso y entender que hay que actuar de una manera probablemente distinta; eso es lo que se ha ido haciendo”.

También hizo ver que “Sebastián tiene una tarea y una oportunidad de demostrar, de unir, que tiene apoyo parlamentario para sacar adelante su programa de gobierno; no veo ni una posibilidad de que los extremos puedan sacar mayoría parlamentaria”.

Apeló, además, a la capacidad de mediano sentido común de nuestro sector, porque “los que puedan creer que Kast tiene un porcentaje de posibilidades de ser gobierno no tienen ninguna. El único que puede enfrenta al PC y FA es Sichel. Nuestro sector tiene que entenderlo: esta aventura, este gustito que se pueden dar en estos días de pensar que Kast puede ganar... son los mismos que pensaban que el Rechazo iba ganar en el plebiscito”.}