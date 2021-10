Apertura Avanzada en Magallanes: colegios apuran vacunación para eliminar los aforos, pero universidad mantendrá el modo híbrido

A partir de las 5 horas de este miércoles Magallanes entrará en Apertura Avanzada y se convertirá en la primera región del país en alcanzar esa fase, la menos restringida del plan Paso a Paso. Así, la vida en la zona se hará un poco más corriente y menos pandémica, aproximándose a la realidad que existía antes de la llegada del Covid-19. Sin embargo, en materia de educación no todos darán pasos inmediatos hacia esa normalidad. No al menos, según señalan, hasta ver los alcances de esta nueva etapa.

“Cambiamos de fase, pero desde el punto de vista sanitario las situaciones no cambian, por tanto, vamos a mantener el resguardo que hemos estado realizando, vamos a mantener la forma como hacemos hoy las clases. No vamos a alterarlo por pasar a otro paso”, aclara Juan Oyarzo, rector de la Universidad de Magallanes.

¿Cuál es esa realidad? “Tenemos salas chicas que pueden aceptar entre 10 y 12 alumnos de forma presencial, pero si hay estudiantes que no entran en el aforo hacemos esas clases en salas híbridas y en algunas situaciones más especiales solo tenemos virtualidad. Los laboratorios y prácticas sí que son presenciales desde el primer semestre”, añade la máxima autoridad de la Umag.

Así, la vida en dicha casa de estudios, a pesar del cambio de fase y de que las personas con esquema completo de vacunación en el rango de edad universitario es de 96,16%, se mantendrá similar a lo que ya ocurre. “No vamos a alterar el sistema, la gente se está acostumbrando”.

En ese sentido, Oyarzo asegura que, de cara al futuro y según lo conversado con sus decanos, “para el primer semestre del próximo año deberíamos actuar en presencialidad ya todas las clases, pero dependerá de cómo nos comportemos en las vacaciones y de la propia pandemia”.

Retorno a las aulas escolares

Una situación distinta viven los establecimientos escolares de la región. Ahí, la capital, Punta Arenas, que concentra casi el 80% de los habitantes de Magallanes, ya tenía un grado de apertura bastante avanzado y aspiran a aprovechar la nueva normativa del Mineduc, que permite eliminar los aforos cuando un nivel escolar alcance el 80% de vacunados con dos dosis.

“Estamos pidiendo que la vacunación sea más rápida para alcanzar esos niveles, porque hay un plan distinto, con ritmos más lentos y ya estamos en mayores porcentajes de vacunación que el nivel nacional”, expone el alcalde puntarenense Claudio Radonich (RN).

Esta situación se da cuando las cifras de clases presenciales de establecimientos escolares y de párvulos en la región, según el Mineduc, alcanza un 89% en la zona, con una adhesión del 85% de los municipales, el 100% de los particulares pagados y el 95% de los particulares subvencionados. Hoy, Punta Arenas es la única comuna de la región que aún no tiene el 100% de sus establecimientos -escolares y de párvulos- con clases presenciales y promedia un 83% en esta modalidad.

El plan del municipio es lograr que todos los niveles escolares que ahora son población objetivo de inoculación alcancen rápidamente ese 80% y así eliminar la restricción de aforos, pudiendo recibir a todos los estudiantes en las aulas. Para eso, Magallanes hoy marca un 35,92% de cobertura de vacunación (esquema completo) y 64,98% de avance (primera dosis) en la población objetivo de seis a 17 años. Son la región más avanzada del país. Incluso, en el rango etario de 12 a 17 años, el avance es de un 82,62%, por lo que los niveles escolares más grandes ya podrían aspirar a eliminar esa restricción de aforos en pocos días.

Sin embargo, el edil de Punta Arenas, donde 25 de los 27 colegios municipales están abiertos -con excepción del instalado al interior de la cárcel y otro con problemas de calefacción-, dice tener muchas interrogantes respecto de ese proceso. “Cuando nos informaron de esta nueva fase de inmediato mandamos oficios a las seremis, porque nacen varias dudas, como si un profesor optó por no vacunarse, ¿lo puedo sacar del aula? Ya nos pasó el año pasado: nuestra ciudad es la que va más adelante y esta etapa nos pone en un primer lugar, pero sin experiencia, sin todas las bajadas claras”.

Asimismo, Alex Martinic, representante de Magallanes de la directiva regional de la Federación de Instituciones de Educación Particular y rector del Colegio Nobelius de Punta Arenas, expone que ha visto “muchas ganas” de que vuelvan los cursos completos. “Muchos colegios ya quieren eliminar los aforos y, de una vez por todas, hacer las actividades más o menos normales”.

Y ejemplifica con la institución que comanda: “Seguimos haciendo entrevistas online, pero ya tenemos fecha para hacer una licenciatura, no tan larga y acotada, con una ceremonia simbólica, que el año pasado no pudimos tener”, dice. Agrega también que “como colegio hacíamos muchas actividades masivas y ahora nos hemos tenido que adaptar y hacerlas online, así que ojalá en marzo de 2022 podamos retomar todo de manera presencial si la pandemia nos deja”. Eso sí, también advierte que mantendrán la modalidad híbrida, “porque aún hay apoderados que no quieren mandar a sus hijos hasta el próximo año”.

En la comuna de Porvenir se encuentra el Centro de Formación Técnica de Magallanes y la Antártica Chilena. Es el más austral de Chile. Ahí, desde que pasaron a Fase 3 del antiguo Paso a Paso iniciaron un proceso gradual de vuelta a clases presenciales. Luego, en Fase 4, cuando aumentaron los aforos, el 100% de sus actividades educativas pasaron a ser presenciales. Sin embargo, la posibilidad de clases híbridas se mantiene y así lo seguirá siendo. “Pensando en esos estudiantes que tengan dificultades para clases presenciales, porque se entiende que el virus sigue rondando”, señala Christian Quezada, rector de la institución.

Pero el paso a Fase 5 sí dará espacio para retomar otras actividades, “por ejemplo en terreno, las que ya estamos planificando para recuperar prácticas, sobre todo en áreas con trabajo de campo, como las carreras agropecuarias”, detalla el rector Quezada, quien agrega que también sumarán actividades públicas, como graduaciones o actos académicos, toda vez que el clima restringe ciertas actividades al aire libre y el paso a Apertura Avanzada permite actividades en espacios cerrados sin límite de aforo.

En los jardines infantiles ocurre una situación similar. Y es que el nuevo Paso a Paso considera los cambios y la posibilidad de eliminar restricciones solo desde el nivel básico en adelante, de la mano con la vacunación. Así, Jaime Bravo, administrador del Jardín Infantil Happy Place, de Punta Arenas, expone que el paso a Fase 5 “no cambia en nada nuestra programación con los alumnos”. Eso sí, hay otras actividades, como retomar las reuniones de apoderados presenciales, que sí se podrían llevar a cabo. “Pero no estamos seguros de que lo vayamos a hacer, tendremos que sondear, porque quizás todos prefieren que sigan siendo virtuales”, cierra.

Rodrigo Sepúlveda, seremi de Educación de Magallanes, analiza así el paso a Fase 5: “En general, los habitantes de Magallanes han tenido un comportamiento ejemplar en torno a las medidas de protección del Covid-19, lo que se ha traducido en que somos la primera región del país en estar en fase de apertura avanzada, noticia que refleja el gran esfuerzo de cada uno de los ciudadanos, el que hemos visto de cerca y a diario”.

Y cierra: “Ya contamos con cerca del 90% de los colegios con clases presenciales y esperamos que esa cifra aumente. Estamos convencidos de que la enseñanza en el aula es fundamental para desarrollar de mejor forma los aprendizajes de los estudiantes y su desarrollo socioemocional y les ayuda a volver a compartir con sus pares, lo que es muy valorado por ellos”.