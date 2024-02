Líos de platas: dos fundadores de RD declaran ante Fiscalía por caso Democracia Viva

Luego de meses en que autoridades e investigadores debieron responder por la eventual comparecencia de representantes de gobierno ante el Ministerio Público por el denominado caso líos de platas, finalmente este jueves 22 de febrero aquello ocurrió.

En medio de una extensa jornada, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se presentaron ante los fiscales que indagan el caso Democracia Viva, considerada la “causa madre” de la investigación por traspasos irregulares entre reparticiones públicas y fundaciones.

Fueron consultados, en ese sentido, por supuestas gestiones administrativas que habrían realizado para habilitar ciertos mecanismos defraudatorios -como lo denunciaron dos diputados del Partido Republicano en medio de una ampliación de querella- y también por cuándo y cómo se enteraron del escándalo que tenía como protagonista a la ONG comandada por Daniel Andrade y a la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Así, el primero en exponer ante los persecutores Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar, fue Crispi, quien arribó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional cuando faltaban sólo dos minutos para las 8.00 horas.

Tal como se esperaba, el principal asesor del Presidente Gabriel Boric llegó varios minutos antes de la hora en que había sido citado. Lo hizo como copiloto en un Mazda del 2014 color grafito que era conducido por su abogado, Guillermo Chahuán.

El ingreso fue veloz. El vehículo modelo 3 Sport V 1.6 dobló hacia la derecha desde la segunda fila de calle Catedral y bajó directamente al estacionamiento de la Fiscalía. No hubo segundos para conversar con la prensa que a esa hora lo aguardaba y de inmediato se perdió de vista.

Foto: Catalina Batarce.

Horas más tarde, la situación se repitió. No hubo comentarios a los medios, pero sí minutos para que un transeúnte lo increpara. Un sujeto se acercó al vehículo para que exigirle que lo reciban “urgente” en La Moneda y así conversar con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el Presidente Gabriel Boric.

En total, fueron tres horas en que Crispi respondió las interrogantes de los investigadores, que lo indagan en calidad de imputado por el delito de fraude al fisco.

Bajo la misma situación se encuentra su compañero de partido Giorgio Jackson, quien tuvo su primer cara cara con los fiscales a eso de las 13.15 horas.

En su caso, su declaración se extendió por alrededor de dos horas y como detalló a la salida su abogado, Miguel Schürmann, el foco principal estuvo en las gestiones que realizó mientras era titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

Delitos de fraude al fisco

Culminada las diligencias programadas para la jornada, Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta precisó el marco en que se recogió ambos testimonios.

“Como han podido advertir se han tomado dos declaraciones que fueron decretadas por el Ministerio Público. Durante la jornada de esta mañana, efectivamente se procedió con el fiscal a cargo a tomar ambas declaraciones haciendo todas las preguntas que fueran atingentes a lo que dice relación con el caso Democracia Viva”, sostuvo.

Recalcó, en ese sentido, que la citación que se realizó a los dos fundadores de Revolución Democrática “fueron en el contexto de la causa de Democracia Viva, por fraude al fisco. En lo referente a la indagación de omisión de denuncia, esa es una investigación distinta, que está separada (...) Sin perjuicio de aquello, en ese contexto puede haber algún elemento que diga relación con hechos que puedan vincularse. Pero el objetivo en este caso fue Democracia Viva”.

Consultados respecto de eventuales resultados, Castro Bekios fue enfático en señalar que “las circunstancias que digan relación con la participación de ambos sigue siendo materia de investigación. La investigación no se encuentra terminada, hay plazo vigente”.

Respecto de la calidad bajo la cual son indagados, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, indicó: “Ambos, los señores Crispi y Jackson han sido convocados a prestar declaraciones en calidad de imputado. Cada uno renunció a su derecho a guardar silencio, asistidos por su abogado defensor de confianza, han dado su versión de los hechos. La calidad en que participan es un tema que no corresponde pronunciarse en esta oportunidad”.

“Despejaron dudas”

Por parte de las defensas, en tanto, los abogados de los frenteamplistas fueron categóricos en que sus representados entregaron antecedentes que permiten despejar una serie de dudas respecto de su participación en los hechos.

Según pudo recabar este medio, tanto Crispi como Jackson descartaron haber tenido antecedentes concretos sobre irregularidades en la suscripción de convenios por parte de la fundación Democracia Viva.

“Mi representado asistió y declaró en Fiscalía, tal como él lo solicitó, colaborando con el proceso y aclarando todos los asuntos consultados. De esta manera, reiteró lo que había señalado en la Cámara de Diputadas y Diputados en noviembre de 2023, despejando cualquier duda respecto de su intervención y conocimiento sobre los hechos investigados”, sostuvo Guillermo Chahuán, abogado de Miguel Crispi.

Miguel Schürmann, por su parte, hizo presente que su cliente “compareció a la hora en que fue citado, siempre quiso colaborar con la investigación. Nos pusimos a disposición del fiscal apenas tuvimos conocimiento de la querella de los diputados republicanos, pese a que no tenemos ninguna vinculación con los hechos relativos al caso convenios”.

“Le preguntaron cuando tomó conocimiento de los hechos y contestó que fue en el momento que se publicó el reportaje en la prensa de Antofagasta (...) Él no tiene ninguna responsabilidad en el caso, así que es muy probable que no requieran ninguna nueva declaración de él, ya que se dan cuenta (a los fiscales) que en su rol como ministro de la Segpres, él no tenía ninguna vinculación jerárquica ni funcional con respecto a eventuales rebajas en los controles de auditoría”, complementó.

Considerando que Jackson estaría vinculado al caso de Democracia Viva sólo por la acción judicial de los parlamentarios del Partido Republicano -como insistió Schürmann-, el penalista subrayó: “Evidentemente es una querella calumniosa y nos reservamos el derecho a ejercer acciones el día de mañana, cuando este caso termine. Porque es evidente, y los diputados republicanos siempre lo supieron, que el sr Jackson no tenía ninguna vinculación con estos hechos”.