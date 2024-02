Miguel Crispi y Giorgio Jackson renuncian a derecho de guardar silencio y declaran por Democracia Viva como imputados

Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, se refirió a las diligencias que se desarrollaron este jueves en las dependencias del Ministerio Público en calle Catedral, en Santiago, en el marco de la investigación por los convenios de la fundación Democracia Viva.

Esto, tras la declaración como imputados, del exministro de la Secretaría General de la Presidencia y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi. Este viernes, en tanto, debe declarar la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Todos son militantes de Revolución Democrática, partido oficialista al que pertenecían Carlos Contreras y Daniel Andrade, que fueron formalizados por fraude al fisco y están en prisión preventiva.

El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson declaró en el caso Democracia Viva. Foto: Francisco Vicencio / Agencia Uno.

“Se han tomado dos declaraciones que fueron decretadas por el Ministerio Público respecto del señor Miguel Crispi y respecto del señor Giorgio Jackson. Durante la jornada de esta mañana, efectivamente, se procedió con el fiscal a cargo de la investigación, el fiscal Cristian Aguilar, a tomar ambas declaraciones, haciendo por parte del Ministerio Público todas las preguntas que fueran atingentes a lo que dice relación con el caso de Democracia Viva, que como también es de público conocimiento, es una investigación que ya se encuentra formalizada con un plazo de investigación por delitos de fraude al fisco”, explicó el fiscal Juan Castro Bekios.

El persecutor regional de Antofagasta precisó que “la citación que se le hizo a ambos declarantes fue en el contexto de la causa Democracia Viva y por lo tanto en el contexto de la investigación que se sigue por fraude al fisco”.

Castro Bekios se refirió a otra arista de la indagatoria que surgió al analizar los traspasos de dineros a través de convenios entre entidades estatales y fundaciones y que apunta al exministro y los funcionarios de gobierno por una eventual “omisión de denuncia” frente a la constatación de lo que serían irregularidades.

El fiscal precisó que en el interrogatorio de este jueves no se enfocó en esa arista.

“Es una investigación distinta, es una investigación que está separada de Democracia Viva, por lo tanto el contexto y las preguntas fueron dirigidas respecto de los hechos de Democracia Viva, sin perjuicio que en ese contexto puede haber algún elemento evidentemente que tenga relación con hechos que puedan vincularse a los otros, pero el objetivo fue en este caso Democracia Viva”, indicó.

El jefe del Segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, declaró ante al fiscal de Antofagasta Cristian Aguilar. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

Respecto a qué responsabilidad tendrían Crispi, Jackson y Martínez en eventuales delitos, los fiscales evitaron hacer planteamientos sobre ese punto.

“El objetivo es obtener información pero las circunstancias que digan relación con confirmar o no su participación es materia de la investigación, la investigación no se encuentra terminada, como es sabida hay un plazo de investigación que se encuentra vigente. Así que no entraría a hacer calificación de esta naturaleza”, dijo el fiscal Castro.

Por su parte, el fiscal Cristian Aguilar, indicó que “Crispi y Jackson han sido convocados a la fiscalía a prestar declaración en calidad de imputados”.

“En ese orden de ideas, cada uno renunciando a su derecho de guardar silencio, asistidos por sus abogado defensor de confianza, han dado su versión respecto a los hechos. Luego, la calidad en la que participan es un tema de fondo que no corresponde pronunciarse en esta oportunidad”, afirmó.