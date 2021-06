Mónica Zalaquett: “La llegada del coronavirus profundizó brechas preexistentes y las visibilizó también”

La pandemia, que cumple 15 meses instalada en el país, ha afectado con fuerza a las mujeres. En eso hay consenso: así lo han plasmado las cifras del desempleo, de salud mental y de violencia doméstica, a la vez que las propias mujeres asumen nuevos roles para salir de la crisis, en organizaciones civiles, comunitarias o políticas.

A la cabeza del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género está Mónica Zalaquett, quien declara que desde que asumió el cargo ha “profundizado y fortalecido” su compromiso con el feminismo. Sin embargo, reconoce que aún queda mucho camino para sensibilizar a la población sobre este tema, que los problemas que afectan a este grupo son “intersectoriales”, que algunas medidas debieron “llegar antes” y que son “perfectibles”.

¿Se han demorado las medidas de ayuda dirigidas a las mujeres?

Yo siempre quisiera llegar antes, indudablemente, todo puede ser perfectible. Ahora nosotros estamos frente a un gran desafío: impulsar un cambio cultural, pero estos toman tiempo. Si bien quedan muchos avances por hacer, también reconozco los que se han ido dando. Por ejemplo, ya tenemos más de diez mil carabineros capacitados en torno a la igualdad de género y a partir de agosto vamos a tener un personal de guardia de día y otro de noche, en todas las comisarías, subcomisarías y retenes del país, especializados en primera acogida. Estamos logrando transformaciones dentro de las instituciones.

Este grupo ha tenido un retroceso de casi diez años en materia laboral producto de la pandemia. ¿Qué medidas se han impulsado para abordar esta problemática?

La pandemia hizo que casi novecientas mil mujeres salieran de la fuerza laboral y muchas de ellas necesitan seguir generando ingresos. La llegada del coronavirus profundizó brechas preexistentes y las visibilizó también. Esto se produce porque las mujeres estamos principalmente concentradas en el sector del turismo, del servicio, en la educación, entre otros, pero, no teníamos una presencia importante en la minería, en la energía, en las telecomunicaciones, en el área forestal o en construcción. Entonces, hemos fortalecido un trabajo permanente, por ejemplo, en la Mesa Mujer Minería. Ahí está presente el gremio minero, el Ministerio de Minería y nosotros. Lo mismo estamos realizando con la Cámara Chilena de la Construcción, los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, así como también con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Hoy día no hay ninguna razón objetiva para que la mujer no esté en todos los sectores económicos

¿Y con respecto a los emprendimientos liderados por mujeres?

Muchas mujeres han visto en el emprendimiento un camino que les permite conciliar ambas responsabilidades: la de generar ingresos y la del cuidado familiar. Ahora, desde el Ministerio queremos que esos emprendimientos sean formales y escalables. Ahí hay un trabajo muy importante que hemos estado realizando, con mucho éxito, como el programa Capital Abeja Emprende, el cual permite entregar recursos a mujeres para que formalicen sus ideas de emprendimiento, la iniciativa Emprender Conectadas, cuyo objetivo es generar una comunidad de mujeres comerciantes o el proyecto Mujer Digital, que ofrece cursos cursos en línea para que pueda capacitarse en diferentes áreas.

¿Cómo considera que se ha abordado la problemática de los deudores de pensión de alimentos?

Hace una década yo hice varias mociones parlamentarias al respecto y como parte del Ejecutivo, tenía muchas más herramientas para impulsarlo. Nos ayudó mucho la visibilización del retiro del 10%. Sin embargo, antes de aquello, una de las primeras reuniones que tuve en mi primera semana como ministra fue con los Tribunales de Familia para preguntar qué había sucedido con esta tarea, que siempre me quedó dando vuelta luego de que me fui del Congreso. Y tras varias mesas de trabajo y reuniones con diferentes actores logramos llegar a un proyecto de ley -el cual espera, entre otras medidas, crear un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias- que espero que genere un punto de inflexión en esta materia. Este martes se comenzará a discutir en la Comisión de la Mujer en el Senado.

La violencia en los hogares ha sido uno de los focos de preocupación durante la pandemia, especialmente en los momentos de cuarentena. ¿Qué avances se han realizado en esta materia?

El eje prioritario del Ministerio de la Mujer es erradicar, o mitigar al menos, la violencia contra la mujeres. Pero, quien crea que esto lo lograremos solos… es imposible. Tenemos que ser capaces de articular una coordinación, es un trabajo multisectorial y multidisciplinario. Ahora, indudablemente que nosotros somos los responsables de que eso se impulse, de que cada política que se tome se haga en consideración de que existe esta dolorosa realidad. Tenemos esta herida que está abierta en nuestro país y que hay que cerrarla, y para eso necesitamos el compromiso del Ministerio de Justicia, Carabineros, PDI, Poder Judicial, Fiscalía, etc.

¿Qué acciones se están generando concretamente desde el Ministerio de la Mujer?

Estamos haciendo un trabajo de sensibilización a través de todos los Cesfam del país. Hemos visto que un porcentaje alto de mujeres que sufren violencia no va a denunciar, pero sí llegan a los consultorios. Entonces, un médico sí puede detectar de manera precoz si una mujer está viviendo una situación compleja, y si nos alerta, nosotros por lo menos podemos ofrecerle ayuda. Es un primer paso, tú no puedes combatir un problema si no lo reconoces.

¿Y qué otras medidas se han realizado este último año?

Hemos fortalecido los canales de atención y ayuda. Por ejemplo, se creó un WhatsApp silencioso -para que las víctimas alerten sobre su situación- y logramos que se renueven todas las medidas cautelares, para que las mujeres no tuviesen que salir a hacer el trámite en aquellos casos en los que estaba su agresor formalizado. Además, ahora vamos a entregar 10.500 dispositivos, en los cuales invertimos $ 700 millones, con el que, si ellas se sienten vulneradas o ven que el agresor se les está acercando, van a poder llamar a un contacto de emergencia, grabar lo que está sucediendo y se va a poder georreferenciar su ubicación.

Previo a la pandemia, el movimiento feminista se había instalado fuertemente en la agenda. ¿Cuál es su postura frente a esto?

En este año en el ministerio he profundizado y fortalecido mi compromiso con el feminismo. Siempre he trabajado con mujeres emprendedoras, como exsubsecretaria de Turismo casi el 60% de la industria estaba conformada por mujeres. Ahora, el feminismo tiene distintas corrientes y cada una cumple un rol distinto. Yo no me voy a cansar hasta mi último día en dar las luchas que corresponden para lograr construir una sociedad donde tengamos igualdad de oportunidades, de derechos y de deberes entre hombres y mujeres. Eso para mí es justicia. Como ministra, he abierto los espacios de conversación con todos los grupos: hemos creado la Mesa Covid Mujer, consejos asesores, todos los temas los conversamos y, también, a toda la gente que me ha contactado la he recibido. Creo que el diálogo enriquece a la sociedad y pensar distinto no debe ser un problema.

En el área de la salud mental, tanto las mujeres que contribuyen con la primera línea como las madres que trabajan remotamente y además se encargan de sus hogares se han visto afectadas. ¿Cómo se abordará esto?

La pandemia está generando un impacto fuerte en la salud mental y ya vemos que es diferenciado entre hombres y mujeres. Las mujeres nos hemos visto más impactadas, indudablemente, las que están en la primera línea de la salud han realizado un trabajo exhaustivo, duro, así que mi mayor reconocimiento para ellas. Pero, esto también ha impactado a la mujer en sí. Por eso, venimos realizando un trabajo con la plataforma SaludableMente y a través del Hospital Digital se está dando la opción de atenciones gratuitas, con un enfoque de género importante.