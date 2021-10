Reestructurar el comando y reforzar el “voto útil” contra Kast: El rediseño de la estrategia de Sichel tras sus semanas más complejas

En los partidos de Chile Podemos Más y en el comando de Sebastián Sichel reconocen que fue una de las reuniones más sinceras que han tenido. La cita que se desarrolló el domingo en la noche en la casa del nuevo coordinador de campaña del abanderado oficialista, Cristóbal Acevedo, con los principales dirigentes de los partidos del bloque fue una instancia, según algunos de los presentes, de catarsis en donde se hizo un duro diagnóstico de las últimas dos semanas de campaña.

Esto, en un contexto en que Sichel tuvo, según el diagnóstico oficialista, un tibio desempeño en el primer debate televisivo en donde el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, logró lucirse más y “hablarle” al electorado más duro de derecha. Asimismo, según los sondeos de esta semana, el abanderado oficialista fue desplazado por el exdiputado UDI y pasó al segundo lugar de las preferencias presidenciales detrás del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En los “días negros” de su campaña Sichel se enfrentó con parlamentarios del sector por el cuarto retiro y cometió, para varios en Chile Podemos Más, “un error no forzado” al no decir de inmediato que sí había sacado su primer retiro previsional.

En el encuentro -en el que participaron Acevedo, los presidentes de partidos, jefes de bancada; la jefa programática de la campaña, Victoria Paz; y una de las voceras Katherine Martorell, entre otros-, se abordó cómo salir adelante y rediseñar la estrategia para evitar una debacle electoral.

Según presentes en la cita en casa de Acevedo, los representantes del comando reconocieron que hubo errores por parte de Sichel y que había que corregir la relación tensa con los partidos. De hecho, la estrategia inicial del equipo de Sichel era que el abanderado y las colectividades corrieran por carriles separados y no formaran parte del núcleo del comando con el objetivo de relevar el perfil independiente del candidato.

Así, tras la primaria de julio pasado solo se definió crear una instancia de coordinación entre representantes de los partidos y del comando que se reunía todos los lunes a las 17.00, no obstante, ese diseño no aplacó las críticas y, hasta el momento, ha continuado la demanda de los partidos por más participación.

Por lo mismo, el domingo en la noche se acordó corregir esa estrategia y se planteó un rediseño de la forma de funcionamiento del comando y su relación con los partidos. De esta manera, surgió la idea de hacer un “comando unido” y que esto se traduzca en que se integren los partidos en “todas sus líneas”, es decir, en lo técnico, electoral y político. Para eso se le pidió a los partidos elegir a nuevos representantes para esta instancia en la que la contraparte del comando serán Acevedo y el coordinador político, Pedro Browne.

Esto, siguiendo la línea del trabajo de integración que se trazó en los días previos y que derivó en la decisión de que Isabel Plá (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli) se sumaran como voceros.

Además, la idea es que exista una comunicación diaria para todos los temas que involucren al candidato y también que haya “más bajadas” respecto del contenido programático de Sichel. La idea, agregan las mismas fuentes, es que no solo exista una colaboración para la campaña presidencial, sino que también se refuerce la parlamentaria. Como sea, se dieron un plazo de una semana para que se acomode la nueva forma de funcionamiento del comando y que los partidos elijan a sus representantes.

Con todo, en el comando agregan que ya empezaron las señales que apuntan a considerar más a los partidos. Un ejemplo de eso, dicen, fue la participación de Sichel ayer en el lanzamiento de la campaña de RN donde hubo un punto de prensa en conjunto. En todo caso, en el comando aseguran que no se abandonará el discurso de la independencia del abanderado, sino que se hará con el sustento desde las colectividades.

Otro de los puntos que se vio en la cita del domingo es el tema comunicacional, cuyo coordinador ha sido el periodista Hernán López. En la reunión se habló de reforzar esta área en la que está colaborando Pablo Halpern, quien -según fuentes del comando- ha estado contribuyendo “en las sombras” con Sichel hace meses.

De todas formas, en el comando transmiten que todavía se están ajustando piezas y que los cambios finales están por verse.

¿Menos personalismo de Sichel?

Otro de los temas que se conversó en la reunión del domingo es respecto al “personalismo” de Sichel a la hora de tomar las decisiones y de su despliegue comunicacional. En la cita, según presentes, se reconoció que hubo algunas fallas que terminaron pasándole la cuenta y se hizo ver que tiene un estilo que lo lleva a intentar manejar las “cosas solo”.

Por lo mismo, se planteó que, desde ahora habrá un cambio en ese sentido que, según indican en el equipo del candidato, responde a que se está “profesionalizando” el comando y, por lo mismo, Sichel ya “no estará en todo e irá delegando más”.

Por ejemplo, dicen que ya no se caerá en el mismo error de “levantar” el tema del cuarto retiro cuando se esté ad portas de la votación en el Congreso, que eso será un rol que tomen más los voceros y no Sichel. Esto, a diferencia de lo que se hizo en la antesala de la discusión en la Cámara de Diputados donde Sichel incluso amenazó a los parlamentarios de no apoyarlos en sus campañas si es que votaban a favor.

Así, la idea es “reducir los errores al mínimo”.

Reforzar el “voto útil”

Otro de los temas que se habló en la cita fue la necesidad de reforzar la denominada estrategia del “voto útil”, es decir, llamar a “no perder el voto” con Kast y sufragar por Sichel apelando que es el único que puede ganarle a Boric. Esto, ante el escenario en que Kast ha ido creciendo en las preferencias presidenciales y en donde algunos temen que pueda ser él quien pase a segunda vuelta.

Así, según presentes, dicen que una de las ideas que tomó fuerza es que más que salir a enfrentar a Kast, hay que instalar la idea de que el abanderado de Republicano no le gana en segunda vuelta a Boric, y que su colectividad solo le hace daño a la coalición, perjudicando también a los candidatos al Parlamento. En ese sentido, recalcan también la idea de que una solución es “politizar” a Sichel y hacerlo hablar más al sector.

“Nosotros vamos a insistir en que el único que le puede ganar a Boric en segunda vuelta es Sichel, porque solo él congrega sectores de centro que permiten una mayoría. Le hago un llamado a la gente de nuestro sector a entender que lo que está en juego en Chile es demasiado importante como para no apostar al único que puede ganar”, dice el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper.

Como sea, dentro de los análisis que hicieron entre los partidos y el comando que, según ellos, son “más alentadores” para Sichel es que si bien Kast ha ido al alza hay dos factores que lo hacen ser un candidato menos competitivo: su alto nivel de rechazo en los mismos sondeos y que todavía hay un margen amplio de indecisos.