SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Trastornos por extenso cierre de Los Libertadores

    El inédito cierre por más de un mes de este paso a raíz de condiciones climáticas reveló graves vulnerabilidades, lo que hace indispensable que Chile y Argentina retomen con urgencia el desarrollo de nueva infraestructura fronteriza.

    Por 
    Editorial La Tercera

    Tras 34 días cerrado por las malas condiciones climáticas y la nieve acumulada, se anunció que este martes el Sistema Integrado Cristo Redentor comenzará a operar en forma gradual y priorizando el transporte de carga por sobre el tránsito de vehículos de pasajeros entre Chile y Argentina. Con ello concluye -gradualmente- un episodio que, al impedir la regular comunicación terrestre entre la Región Metropolitana con la Provincia de Mendoza, ha generado graves trastornos en el desarrollo de distintas actividades.

    La situación se grafica en que más de 1.550 camiones se encontraban varados solo en el lado argentino, lo cual ha generado un importante impacto en las actividades comerciales y logísticas de aduana, con pérdidas que ya se estiman en US$ 200 millones, sin contar el enorme costo que a su vez ha representado para las actividades turísticas o para los centros de ski en Chile, ante la abrupta caída de visitantes argentinos.

    No es primera vez que una situación de esta naturaleza ocurre, pero ha sido la de mayor duración -superando a la ocurrida en 2023, cuando el paso se cerró durante 26 días-, y claramente no será la última, atendida la altura del paso y las condiciones que están presentando los fenómenos climáticos. Este inusual cierre ha dejado expuesta con toda su crudeza la vulnerabilidad que existe en materia de infraestructura fronteriza, donde una interrupción en Los Libertadores -por donde anualmente circula carga por un valor superior a los US$ 7 mil millones- obliga a que el transporte de carga se deba desplazar cientos de kilómetros para usar vías alternativas, como Jama o Cardenal Samoré.

    Por ello resulta indispensable retomar cuanto antes los planes para reforzar los pasos ya existentes o desarrollar nueva infraestructura en conjunto con Argentina, áreas donde se advierte una preocupante lentitud. En ese contexto, resulta valiosa la preocupación manifestada por el gobernador de Mendoza, en cuanto a convocar a los gobiernos de ambos países a tercerizar los servicios de limpieza y despeje del camino; asimismo, su interés en reforzar el paso Pehuenche -que conecta esta provincia con Talca- resulta acertada, y en tal sentido el envío de un nuevo escáner a dicho complejo por parte de Chile va en la dirección correcta, pero los esfuerzos en ambos lados requieren agilizarse.

    Asimismo, el caos que se ha visto por estos días hace oportuno retomar la idea de un túnel a baja altura en Las Leñas (Región de O’Higgins), atendiendo que durante la década pasada se dieron pasos importantes en llegar a acuerdos con Argentina, creando una institucionalidad y haciendo estudios de prefactibilidad de lo que se denominó Túnel Internacional Paso Las Leñas, y de esa manera hacer realidad un corredor bioceánico. La obra -que consideraba un túnel de 11,6 kilómetros a una altura de 2 mil metros- permitiría un desplazamiento continuo con menores riesgos ante la amenaza climática y descongestionar Los Libertadores, pero lamentablemente los estudios de factibilidad avanzan muy lentamente a ambos lados de la cordillera.

    Sin nueva infraestructura se hace muy difícil pensar en una mayor integración y cooperación económica entre Chile y Argentina; la falta de avances no solo supone una falta de mirada estratégica, sino la pérdida de enormes oportunidades comerciales.

    Más sobre:Infraetsructura fronterizaTúnel a baja alturaIntegraciónCooperación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    CFA ve riesgos para cumplir meta fiscal 2026 y pide medidas adicionales para contener el gasto

    Lo más leído

    1.
    Divisiones en Partido Demócrata de EE.UU.

    Divisiones en Partido Demócrata de EE.UU.

    2.
    Propuesta para declarar feriado el 17 de septiembre

    Propuesta para declarar feriado el 17 de septiembre

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción
    Chile

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Proyecto de barreras dinámicas del MOP, Las Condes y CDUC busca frenar los aluviones en San Carlos de Apoquindo

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark
    Negocios

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Cómo el entrenamiento de fuerza podría prolongar la longevidad, según un nuevo estudio

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña
    El Deportivo

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña

    Alejandro Tabilo sucumbe ante el español Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Revisa la estrepitosa caída de Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM
    Cultura y entretención

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro
    Mundo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Cómo la situación en Cisjordania puede condicionar el plan de paz en Gaza

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón