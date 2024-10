Carlos Caszely carga contra Blanco y Negro por el Centenario de Colo Colo: “Es tal la ignorancia”

El 2025 marcará al fútbol chileno por un hito especial: el centenario de Colo Colo. Los cien años del Cacique son esperados con ansias por parte de la parcialidad alba. Una enorme cuenta regresiva, que marca el 19 de abril del próximo año, se ubica en la entrada del sector Océano del estadio Monumental.

Se esperan múltiples ceremonias, actos y sorpresas para la instancia. En ese sentido, Carlos Caszely, uno de los máximos ídolos de la institución, aseguró haberle entregado una idea a la cúpula de Blanco y Negro. Sin embargo, el otrora ariete señaló que esta no fue tomada en cuenta.

El máximo goleador de la historia de Colo Colo, en conversación con Pedro Carcuro en el programa Pedro Pé, relató el momento de su ofrecimiento. “Tú eres el ícono de esta conmemoración, ¿te han llamado?”, preguntó el periodista.

“Hace un año y medio o dos, hablé con gente de Colo Colo. Pensando ya en 2025. Las grandes empresas ya están trabajando para el 2025, algunas para el 2026. Para el 30 también. Hace dos años que dije ‘¿qué van a hacer?’. No, vamos a esperar un poco”, detalló el Chino.

Caszely continuó y cuestionó la poca organización de la sociedad anónima que rige al Cacique: “Hasta el momento no hay nada y estamos a dos o tres meses de 2025. Les di algunas ideas. En algunos personajes es tal la ignorancia, Pedro, tal la ignorancia…”, complementó el finalista de la Copa Libertadores de 1973.

La molestia de Caszely y la importancia de Valladolid para Colo Colo

El exjugador del Espanyol también criticó duramente la “ignorancia” de un miembro de la entidad. “Les dije que yo haría el gran espectáculo en marzo para traer al Valladolid en abril. Y me dicen ‘¿por qué Valladolid? ¿Qué tiene que ver Valladolid con nosotros?”, indicó, sin dar nombres.

Caszely, visiblemente molesto, continuó: “Entonces… el creador de Colo Colo falleció en Valladolid. Es tal la ignorancia de algunos personajes que están en Colo Colo que no entienden lo que es Colo Colo”, sentenció el Chino.

David Arellano, fundador del Cacique, falleció el 3 de mayo de 1927, en Valladolid. El hecho ocurrió un día después de un amistoso del cuadro albo con la Real Unión Deportiva, campeón regional de Castilla y León de ese entonces. El cotejo aconteció en contexto de una gira europea que realizaba el Cacique.

Arellano, que en ese entonces era figura y capitán, murió luego de un segundo amistoso ante el conjunto hispano. El primero fue un cómodo triunfo por 6-2. En el segundo, en tanto, él no tenía presupuestado jugar. Sin embargo, fue convencido y terminó sumándose a última hora.

Producto de la humillante primera derrota, los españoles salieron con una actitud agresiva, logrando empatar 3-3. No obstante, Arellano no pudo terminar el encuentro. De hecho, abandonó el terreno entre los brazos de sus compañeros.

El fundador de Colo Colo sufría una hernia umbilical y para poder jugar utilizaba un protector. En dicho duelo no lo utilizó, ya que inicialmente no iba a jugar, pero no imaginaba la gravedad que iba a significar esto.

En una jugada fortuita, el español David Hornia le cayó de rodillas sobre el abdomen. El dolor llegó a tal punto que debió abandonar el campo y se extendió hasta su llegada al hotel. Posteriormente, un doctor comunicó el diagnóstico: una peritonitis traumática que no tenía solución. Tras la aplicación de anestesia para evitar el dolor, Arellano falleció solo un día después del amistoso, generando conmoción tanto en Chile como en España.