Carlos Palacios se lanza contra sus críticos tras el triunfo de Colo Colo: “No me gusta cuando se habla de más”

Colo Colo vuelve al triunfo. Lo hacen con un contundente 4-1 ante Everton, en un partido muy polémico, donde lo ruleteros sufrieron dos expulsiones y el Cacique una. Tras la victoria de su escuadra, Carlos Palacios salió a dar la cara. Fue el autor del tercer tanto, instancia que festejó con un gesto de silencio. Luego del partido tuvo sus descargas. “Muchas veces se critican cosas que no son”, señaló a TNT Sports.

“De fútbol que me critiquen lo que quieran, se puede opinar, pero a veces no me gusta cuando se hablan cosas de más. Es por eso (la celebración)”, complementó.

FOTO: AGENCIAUNO

En el plano futbolístico, el formado en Unión Española quedó conforme con lo expuesto. “Sabía que iba a ser un partido complicado. Veníamos de dos duelos sin ganar, pero queremos pelear todo y nos propusimos que hoy (sábado) sería una jornada clave para sumar tres puntos y llegar bien a la Copa Libertadores. Estoy feliz por el equipo”, dijo.

El volante ofensivo se había perdido la gira de la Selección por una lesión que ya va dejando atrás. Este fin de semana tuvo su revancha personal. “Estoy mejor, recuperándome de a poco. Sé lo que puedo hacer y mejorar, estoy trabajando con el cuerpo técnico para llegar de la mejor manera a todos los partidos”, apuntó.