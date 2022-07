Colo Colo se encuentra un penal en la agonía para vencer a Audax Italiano y aferrarse al liderato

Colo Colo se encontró un penal en la agonía para vencer a Audax Italiano y aferrarse al liderato. El cuadro albo venció por 1-2 al conjunto de La Florida en Rancagua, gracias a una infracción en el área itálica que Gabriel Costa aprovechó para permitirle a los de Macul seguir en racha y sumar una nueva victoria, tras la conseguida ante Deportes La Serena hace una jornada.

Mucho le costó al Cacique causar verdadero peligro en el área itálica. Pese a contar con un activo Agustín Bouzat, quien fue el mejor del cuadro de Macul en el primer lapso, lo cierto es que al equipo de Gustavo Quinteros no se le vio cómodo sobre la cancha de El Teniente. Aunque sí se apoderó de la posesión e hizo pasar malos ratos a la defensa local, no fue suficiente para aproximarse a la apertura de la cuenta. Los pupilos de Juan José Ribera, sin ser protagonistas, aguantaron con eficacia los ataques de la visita.

El cotejo no estuvo libre de incidentes. A los 10′, el juez del compromiso se vio obligado a frenar las acciones. Esto, debido a la presencia de fanáticos de la visita en la pista atlética que rodea la cancha del recinto de Rancagua. No fue lo único, puesto que minutos más tarde uno de los hinchas de la misma escuadra sufrió complicaciones de salud y el cuerpo médico de Colo Colo fue a asistirlo. No pasó a mayores.

Los primeros 45 minutos estuvieron lejos del entretenimiento. De hecho, la primera llegada clara ocurrió en los 24′ y fue para los forasteros. Bouzat remató de distancia, pero la pelota se desvió en un jugador del equipo local y se fue al córner. El Audax, eso sí, también mostró sus credenciales y no tardó en responder. En los 31′, Matías Sepúlveda probó de distancia a Brayan Cortés y el meta despejó el peligro con una sólida intervención.

La visita no solo sufrió al no poder superar el cerco defensivo de los dueños de casa, sino que también con una tarjeta amarilla que significará una sensible baja para el Superclásico frente a la Universidad de Chile. Costa, quien poco destacó durante el trascurso del partido ante los itálicos, se ganó una tarjeta amarilla que lo dejará fuera para el compromiso ante los laicos. Un golpe que seguramente lamentará Gustavo Quinteros, tomando en cuenta que el seleccionado peruano es uno de los titulares habituales.

Los albos inclinaron la cancha a su favor en el complemento. Intentaron conseguir el primero Esteban Pavez como protagonista. En los 59′, el volante se erró una clara chance en la boca del arco, tras un peligroso pivoteo de Matías Sepúlveda hacia el punto penal. Cinco minutos después, el mediocampista probó de distancia, pero su remate se fue elevado.

Colo Colo estaba siendo más en la cancha y tuvo su premio. En los 71′, los de Quinteros se adelantaron en el marcador gracias a una gran jugada colectiva que finalizó con una notable palomita de Juan Martín Lucero, en una acción que incluyó suspenso, ya que, en un principio, el tanto había sido invalidado por posición de adelanto. No obstante, el VAR se encargó de corregir aquello, desatando así el festejo del Cacique. Mención especial para la exquisita asistencia de Pavez, quien sin duda fue una de las figuras del encuentro.

Aunque parecía dormido, el Audax tendría algo más que decir. No estaba siendo su mejor partido. La visita se veía cada vez mejor y parecía tener el control del cotejo. Sin embargo, los dirigidos por Juan José Ribera aprovecharon su opción para dar el cachetazo. En los 79′, Michael Fuentes, quien había ingresado hace poco, recibió un centro desde la derecha y remató con el arco de frente para vencer a Brayan Cortés y establecer la paridad. Con poco, los locales encontraron el empate.

El panorama se veía complejo para el Cacique, que sintió el empate e incluso se vio nublado. Pero un penal le dio la victoria. En los descuentos, Fabián Torres le propinó una patada a Marcos Bolados en la entrada del área, en una acción que había pasado desapercibida ante los ojos del juez. Pero no ante el VAR, que le informó al juez la infracción y le dio al Cacique una oportunidad que Costa no desaprovechó desde los 12 pasos.

Colo Colo fue el que más buscó, pese a carecer de efectividad y pasar malos ratos ante un conjunto itálico que lo puso en aprietos tras golpear en el momento justo. Los de Quinteros festejan una nueva victoria. Una especial, porque son más líderes y empiezan a tomar distancia en la cima.

Ficha del partido:

Audax Italiano 1-2 Colo Colo

A. Italiano: T. Ahumada; C. Labrín, P. Alvarado, F. Torres; O. Rojas (66′, N. Fernández), F. Cornejo, O. Bosso, M. Sepúlveda (67′, M. Fuentes), R. Cereceda; T. Andrade (53′, G. Álvarez), L. Riveros (82′, J. Henríquez). DT: J. J. Ribera.

Colo Colo: B. Cortés; Ó. Opazo, M. Falcón, M. Zaldivia, G. Suazo; L. Gil (85′, M. Bolados), E. Pavez; A. Oroz (46′, V. Pizarro), G. Costa, A. Bouzat (67′, C. Zavala); J. M. Lucero. DT: G. Quinteros.

Goles: 0-1, 71′, Lucero, con un cabezazo; 1-1, 79′, Fuentes, con un derechazo desde el punto penal; 1-2, 90′+10, Costa, de penal.

Árbitro: Nicolás Gamboa. Amonestó a Torres y Cereceda (AI); Oroz, Costa y Falcón (CC).

Estadio El Teniente de Rancagua.

En cursiva, jugadores juveniles.