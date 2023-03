Delantero francés no olvida el mano a mano frente a Dibu Martínez en Qatar: “No voy a mentir, lo odio”

Dibu Martínez sigue dando vueltas por la cabeza de los futbolistas franceses. Los meses pasan, las competiciones locales vuelven a jugarse, y en el país galo siguen lamentando la final perdida ante Argentina, en el Mundial de Qatar.

Uno que no olvida el encuentro es Kolo Muani, quien en la prórroga estuvo cerca de convertir el gol que le habría dado el título a los galos. Sin embargo, una tapada espectacular de Dibu Martínez impidió el festejo del equipo de Deschamps.

“Esa jugada podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido. Quiero seguir adelante, porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio”, reveló el atacante del Eintracht Frankfurt en diálogo con L’Equipe.

Kolo Muani ha repasado en otras oportunidades la final perdida con Argentina. Cree que pudo haber definido de otra manera frente a Dibu Martínez. “Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian (Mbappé) porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo porque la pelota llega y voy enfocado en el arco”, cerró.