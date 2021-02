Diez tapadas que valen una corona

Matías Dituro cerró una temporada de ensueño. El arquero de Universidad Católica es de esos jugadores que no solo ganan partidos, sino que también campeonatos. Lo demostró una vez más. En realidad, varias veces. Al menos, 10. Una campaña que consolida al argentino como uno de los grandes porteros de la historia del elenco estudiantil y del fútbol chileno, con atajadas extraordinarias, algunas inverosímiles, que siempre influyeron en el resultado final. Aquel remate que le contuvo a Pablo Aránguiz, en el último clásico universitario, fue, sin duda la mejor intervención del campeonato. Tapadas que valen un título. Un tricampeonato.

U. de Chile vs. U. Católica, Fecha 21

La mejor tapada del campeonato. Mejor que convertir un gol. Una estirada inolvidable que impidió el triunfo de la U en el clásico universitario. La UC había sido superior en el Estadio Nacional, pero el marcador aún seguía 0-0. Un contragolpe liderado por Reinaldo Lenis, a los 76′, amenazaba al ya tricampeón del fútbol chileno. El colombiano, luego de superar la resistencia de Raimundo Rebolledo, ingresó al área visitante, miró hacia su derecha y vio a dos compañeros muy bien ubicados: Jimmy Martínez y Pablo Aránguiz. Decidió habilitar a este último, quien remató de derecha a placer. Sin embargo, cuando todos en el equipo local ya se preparaban para celebrar, el meta cruzado se lanzó y salvó su arco de forma increíble. Los azules quedaron atónitos ante la atajada imposible del golero cruzado. Y mientras se lamentaban, él salía jugando con las manos, con el rostro serio, como si nada. Una obra maestra.

Atajada a Pablo Aránguiz en el partido vs. U. de Chile, 23 de diciembre, Estadio Nacional; Fecha 21, 76’, marcador momentáneo 0-0.

A. Italiano vs U. Católica, Fecha 26

Otra espectacular intervención del argentino. Se jugaba el minuto 33, cuando Rodrigo Holgado conectó de cabeza un centro preciso de Nicolás Crovetto. La pelota se colaba en el ángulo, pero Dituro dijo lo contrario con un salto fenomenal. Con mano cambiada, el portero envió el cabezazo al tiro de esquina. Era la apertura de la cuenta de los floridanos. El duelo culminó con un polémico 2-2 y un desastroso arbitraje de Ángelo Hermosilla.

Atajada a Rodrigo Holgado, vs. A. Italiano, 27 de diciembre, La Florida, Fecha 26, 33’, 0-0.

D. Antofagasta vs. U. Católica, Fecha 3

Otra vez Dituro impidió que Universidad Católica comenzara perdiendo. El torneo recién comenzaba y los cruzados aún no asimilaban al ciento por ciento el sistema de juego de Ariel Holan. La UC dejaba espacios en la defensa y sufría constantemente. Los primeros minutos en el norte fueron de espanto, de no ser por el argentino. El lateral izquierdo Nicolás Peñailillo tuvo la más clara, pero su grito se ahogó por culpa del candado estudiantil. El ex Everton conectó de cabeza un córner desde la derecha que el meta sacó de forma providencial. Luego, Jason Flores se lo perdió solo, en segunda instancia. Una tapada clave, porque iban 0-0 y al final la visita se impuso por 2-3.

Atajada a Nicolás Peñailillo, vs. D. Antofagasta, 9 de febrero, Calvo y Bascuñán, Fecha 3, 11’, 0-0.

U. Católica vs. D. Iquique, Fecha 5

Recién iban seis minutos y los Dragones Celestes casi marcaban. Eran tiempos de ajustes defensivos en la precordillera, que de no ser por Dituro habrían sido una tortura. Álvaro Ramos, uno de los delanteros más bajos del campeonato, le ganaba por los aires a Benjamín Kuscevic y Valber Huerta. Su cabezazo salió muy bajo y bien direccionado. Sin embargo, en una reacción felina, Dituro contuvo el remate casi en la línea, en una enorme muestra de reflejos. El partido iba 0-0 y la UC se impuso por 3-1. Otra vez el triunfo se construyó desde el arco.

Atajada a Álvaro Ramos, vs. Iquique, 21 de febrero, San Carlos de Apoquindo, Fecha 5, 6’, 0-0.

U. La Calera vs. U. Católica, Fecha 6

Nadie podría saber que la intervención de Dituro, en el minuto 37, terminaría siendo clave en la obtención del tricampeonato. Una falla entre el meta y Kuscevic había permitido el empate de Unión La Calera, en el Nicolás Chahuán. El partido estaba 1-1. Para los cruzados había marcado Fernando Zampedri. Tras la igualdad cementera, los locales se fueron encima del pórtico estudiantil con mucho peligro, principalmente, a través de Sebastián Sáez. El Sacha, exdelantero de la UC, tuvo el 2-1 en sus pies. Sin embargo, su fuerte remate fue contenido por el meta, que impidió en más de una ocasión el triunfo de La Calera.

Atajada a Sebastián Sáez, vs. Unión La Calera, 28 de febrero, Nicolás Chahuán, Fecha 6, 37’, 1-1.

Cobresal vs. U. Católica, Fecha 8

Fue el último partido antes de la suspensión del Torneo Nacional por la pandemia. Los cruzados se medían ante un bravo Cobresal, que ya había batido a Colo Colo, en El Salvador. Y apenas comenzó el partido, los mineros justificaron su cartel. A los 2′, un pelotazo largo enfrentó al veloz Juan Carlos Gaete con Raimundo Rebolledo. El volante local ganó la disputa y se fue solo hacia el arco de la UC. Cuando ingresó al área, fusiló a Dituro, pero el transandino estuvo impecable. Estiró la pierna derecha y con el pie salvó, nuevamente, al equipo de la franja. Una jugada fundamental, porque los de Holan terminaron ganando 0-1 con un golazo de Luciano Aued.

Atajada a Juan Carlos Gaete, vs. Cobresal, 14 de marzo, El Cobre, Fecha 8, 2’, 0-0.

D. Iquique vs. U. Católica, Fecha 28

Luego de dos meses brillantes y de gran fútbol, Universidad Católica sufrió un bajón terrible. Las ventas de César Pinares y Kuscevic, en noviembre, despotenciaron a un equipo que funcionaba como reloj, y que en septiembre y octubre destacó a nivel nacional e internacional. Fueron semanas tranquilas para Dituro, hasta que la UC empezó a sentir las bajas, el desgaste y la decepción de quedar fuera de la Copa Sudamericana. En ese contexto, los estudiantiles visitaban a Deportes Iquique, un duro rival, que requería con urgencia ganar para escapar del descenso. Pese a estar en ventaja numérica, tras la expulsión de Mauricio Zenteno, los de Holan eran incapaces de vulnerar el arco de Sebastián Pérez. Incluso, los Dragones Celestes tuvieron la mejor ocasión. Michael Fuentes arrancó solo por la izquierda, pilló mal parada a la defensa precordillerana y enfrentó mano a mano a Dituro. Los corazones cruzados se paralizaron, pero el guardavalla les devolvió la vida con otra extraordinaria atajada de campeonato. Clave, porque luego su equipo se llevó la victoria por 0-1.

Atajada a Michael Fuentes, Iquique, 8 de enero de 2021, Tierra de Campeones, Fecha 28, 62’, 0-0.

U. Católica vs. Colo Colo, Fecha 25

Fue el primer partido de la UC post eliminación de la Sudamericana. Los ánimos no estaban bien, pero reanudar el campeonato con una derrota de último minuto, ante un clásico rival, habría sido mucho peor. ¿Quién impidió el mazazo? Sí, Dituro. Católica perdió la pelota en el medio. Jorge Valdivia abrió para Gabriel Costa. El uruguayo nacionalizado peruano ingresó al área por la derecha y sacó un furioso zapatazo. Era el gol de Colo Colo, que necesitaba ganar para salir del fondo y respirar. Sin embargo, el arquero cruzado impidió con los pies el triunfo albo en San Carlos de Apoquindo, cuando parecía batido. El resultado fue 0-0, pero pudo ser mucho peor para los de la franja de no ser por el argentino.

Atajada a Gabriel Costa, vs. Colo Colo, 19 de diciembre, San Carlos de Apoquindo, Fecha 25, 89’, 0-0.

U. Católica vs. La Serena, Fecha 17

Si bien el tricampeón se impuso por 3-0, no fue un partido fácil. La rápida apertura de la cuenta de Edson Puch hacía presagiar un trámite en San Carlos. Era el líder contra un equipo que peleaba el descenso. Sin embargo, los papayeros ya comenzaban a tomarle la mano a Miguel Ponce y el alza en su juego era clara y evidente. Lejos de desmoronarse, los granates complicaron mucho al cuadro local, principalmente, a través de Humberto Suazo. Chupete desbordó por la izquierda y habilitó de gran forma a Richard Paredes, quien entraba sin marca por el centro del área. A los 28′, el joven delantero fusiló a Dituro, pero las piernas del portero cruzado impidieron la igualdad. Otra vez el meta era gravitante. Ya en el segundo tiempo, Paredes nuevamente sucumbiría ante la presión de tener en frente al mejor arquero de los últimos años, ya que tiró afuera un penal, cuando el partido estaba 2-0.

Atajada a Richard Paredes, vs. La Serena, 1 de noviembre, San Carlos de Apoquindo, Fecha 17, 28’, 1-0.

U. Católica vs. Curicó U., Fecha 29

Con muchas ausencias y plagado de juveniles, la UC recibía al duro elenco de Martín Palermo. El inicio no podía ser peor, ya que los torteros se pusieron en ventaja gracias a un penal convertido por el argentino Federico Castro. Sin rumbo, los cruzados generaron real peligro recién en el segundo tiempo, tras el ingreso de Diego Buonanotte. Cuando estaban volcados en ataque, una gran combinación entre Castro y Diego Vera le permitió al transandino quedar libre frente a Dituro. El delantero trató de esquinar su zurdazo, pero el veloz achique del candado cruzado lo impidió. El asistente levantó la banderilla y la jugada se anuló por posición de adelanto. Sin embargo, las imágenes dejaron claro que Castro estaba completamente habilitado. De haber anotado, el gol habría sido validado por el VAR, pero Dituro dijo que no. El arquero, una vez más, fue el héroe y tal vez ni siquiera se dio por enterado. Por si fuera poco, sobre el final, le contuvo un cabezazo de gol al curicano. El duelo terminó 1-1. Salvó un punto.