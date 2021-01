DyJ denuncia a Coquimbo y carga contra la ministra: “No se hace cargo de los errores”

En Defensa y Justicia están molestos. En la cabeza del equipo que dirige Hernán Crespo sigue dando vuelta la pesadilla que vivieron en Chile, que obligó a suspender el duelo de ida en Santiago y a trasladarlo a Asunción, que terminó igualado sin goles, en Paraguay. Más aún cuando días después, según señala el equipo transandino, los tres futbolistas acusados de dar positivo por Covid dieron negativo en los exámenes a los que fueron sometidos. Dos de ellos, inclusive, jugaron el martes pasado.

Diego Lemme, hijo del presidente y encargado de la comisión fútbol, revela que junto a los abogados del club preparan un reclamo para elevarlo a Conmebol. Va dirigido a Coquimbo Unido, elenco que debe hacerse responsable como club organizador de la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, advierten.

“Estamos con los abogados preparando la presentación. Hay varios puntos que fallaron en Chile, sobretodo el club encargado de organizar todo. Hemos visto que hay grandes incumplimientos de Coquimbo, club que se ha desligado bastante de su responsabilidad haciendo cargo a otros, principalmente a Defensa y Justicia cuando nosotros lo único que quisimos y tratamos de hacer fue jugar un partido de fútbol”, dice Lemme a La Tercera.

“Prefiero no adelantar mucho más porque son temas muy técnicos que están viendo los abogados. Pero lo más grave es la falta de solidaridad entre los clubes y la Federación Chilena con nosotros. ¿Te cuento algo? En Paraguay nos cruzamos en el mismo hotel con el presidente de la Federación de Chile (Pablo Milad). Nunca se acercó a tratar de ponerse a disposición, a tratar de aceptar su error. Lo que pasó es algo que quizás se les escapó de las manos, un error de laboratorio, no sé, pero cuando uno se equivoca tiene que ofrecer disculpas. No hubo ningún gesto de camadería”, revela.

Desde Argentina, Lemme ya está enterado de las palabras de Cecilia Pérez, la Minista del deporte, quien acusó a los transandinos de incumplir los protocolos que rigen al país. “Leí a la ministra y no se hace cargo de los errores que cometieron. Hubo un error y acá nadie se hace cargo”, insiste el argentino. “Dice que fuimos a entrenar a San Carlos de Apoquindo sin tener los resultados de los PCR. A nosotros nadie nos dijo que no podíamos ir a entrenar. Nadie nos informó de nada. Imagínate que los resultados teníamos que llegar por protocolo en un plazo máximo de ocho horas y llegaron casi un día después....no entendemos nada”, advierte.

Lemme cree que la situación ha afectado anímicamente a Defensa y Justicia. “Era un partido histórico para ambos. Ocurrieron muchas cosas que han hecho que un partido de fútbol, quizás el más importante para dos instituciones, se vea opacado. Siento que todo lo que pasó afectó al desarrollo del partido por los nervios, por todo lo que pasó. No fue un partido del nivel que venía demostrando Defensa y Justicia, nos ha afectado bastante. A los jugadores que se quedaron en Chile, al grupo que tuvo que entrenar al otro día sin sus compañeros”, cierra.