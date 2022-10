En la U quieren a Sebastián Miranda para la temporada 2023: “Ha demostrado que tiene todas las habilidades”

El trabajo de Sebastián Miranda a cargo del primer equipo de Universidad de Chile ha permitido que el club sostenga un alza en su juego que lo tiene con un poco más de aire en la batalla por evitar el descenso. Además, aseguró un paso importante en la Copa Chile al inscribir a los laicos en las semifinales de la competencia, donde tendrán que enfrentar a Unión Española.

Claro que en los cuartos de final tuvieron que derribar a una complicada Universidad Católica que se las arregló para conseguir un empate en la revancha, pero no fue suficiente por la ventaja que los azules habían alcanzado en la ida.

Todo esto ha llamado la atención del presidente de Azul Azul Michael Clark quien se aventura a proponerlo como técnico para la próxima temporada. “Hay que preguntarle a él si quiere seguir el próximo año al mando del equipo, pero lo que está ha claro que ha demostrado en cancha con trabajo que tiene las competencias y las habilidades para ser el técnico de la U”, comentó tras el duelo de Copa Chile.

“Siempre creímos en él. Mucha gente nos decía que quizás no era el hombre. Pero con trabajo y profesionalismo, Seba ha demostrado que tiene todas las competencias para ser el técnico de la U”, insistió.

Y el rendimiento de Sebastián Miranda en este paso confirma lo dicho por el directivo. Desde que tomó el mando tras la salida de Diego López, Miranda ha cosechado tres triunfos, un empate y una derrota.

Además cabe señalar que Miranda fue el encargado de asumir el banco como interino una vez que Santiago Escobar dejó el cargo, alcanzando a dirigir cuatro duelos con dos victorias e igual cantidad de caídas antes de cederle el espacio a López.

Miranda no se aleja de los objetivos

Tras el paso a las semifinales de la Copa Chile, el actual DT de Universidad de Chile comentó que la continuidad para el próximo torneo no es algo que esté considerando en este momento, pues a su entender aún no se han conseguido las metas propuestas.

“Estoy muy contento por el resultado y la clasificación, con el desarrollo que se dio. Lo que venga no me preocupa, de lo que pase a futuro no me voy a referir”, expresó tras el partido contra la UC.

“Los objetivos aún no están cumplidos, no es el momento de conversar ese tipo de situaciones, no nos podemos dejar llevar por obtener una clasificación”, añadió.

“El principal objetivo es salir de la zona de descenso, pero también sabemos de la Copa Chile, que nos permite optar a un torneo internacional. Cuando me dijeron que asumiría como DT nos planteamos dos metas: salir del descenso y optar por la Copa Chile, que era impensado, pero queremos seguir luchando como grupo”, enfatizó.

Ahora la U deberá concentrarse para intentar avanzar a la final de la copa nacional. En el camino aparece Unión Española. El duelo de ida entre laicos e hispanos está fijado para este domingo 16 de octubre a partir de las 15.00 horas, mientras que la revancha se disputará el miércoles 26 del mismo mes en el estadio Santa Laura.