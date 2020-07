Ex futbolistas llevan al Sifup a la justicia por el Fondo de Retiro

La polémica por la distribución del Fondo de Retiro suma una nueva arista. Cuatro exfutbolistas presentaron un recurso de protección contra el Sifup alegando por su exclusión en la repartición del beneficio. La acción judicial fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según el escrito al que accedió La Tercera, Patricio Neira, Alejandro Vrsalovic, Marcelo Zunino y Martín Gálvez reclaman al tribunal de alzada que solo tomaron conocimiento del beneficio a través de ‘filtraciones de prensa'. “En efecto, el día 11 de junio de 2020, se publicó en la prensa las declaraciones del ex seleccionado nacional de fútbol Sr. MARCELO SALAS MELINAO, en las que señaló que producto de la venta del CDF a la empresa TURNER, el SIFUP recibió US$ 1.000.000 (un millón de dólares) que fue destinado al pago de bonos para jugadores de fútbol profesional retirados, entre los cuales, habrían resultado como beneficiarios el Presidente del SIFUP, el Sr. GAMADIEL GARCÍA SÁNCHEZ y su Secretario Sr. LUIS MARÍN BARAONA, ambos recurridos en autos”, consigna. Y agrega: “todos nuestros representados son futbolistas profesionales retirados, socios de SIFUP y, al igual que muchos de sus colegas, fueron ilegal y arbitrariamente excluidos del bono de retiro que el SIFUP acordó entregar utilizando los dineros obtenidos con la venta del CDF”.

Sin embargo, la materia ya se discutía públicamente en 2017. En esa época, Gamadiel García, presidente de la entidad gremial, exigía participación en las ganancias del CDF y daba señales del proyecto. “En ese fondo, los futbolistas también colaborarán”, decía.

En el recurso se piden varias acciones. “Se solicita que se deje sin efecto el acto recurrido y todos los actos posteriores que supongan su validez; (ii) Que, todos los beneficiarios del bono de retiro deben hacer su devolución a la Tesorería del SIFUP dentro del plazo de 10 días desde que la sentencia que falle el presente recurso de protección se encuentre firme y ejecutoriada o dentro del plazo prudencial que fije S.S. Iltma.; (iii) Que, se dicten las demás medidas que S.S. Iltma. Estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar las garantías constitucionales cuya protección se invoca en la presente acción de protección; y/o (iv) Que, se condena expresamente en costas a los recurridos”, sostiene el documento presentado al tribunal.

García, tranquilo

“La directiva actual de SIFUP actuó en contra de la esencia de lo que debe hacer un sndicato: destinó la suma de US$ 15.000.000 obtenida de Turner en virtud de la venta del CDF para beneficiar a unos pocos, entre esos pocos a sí mismos, y excluir a los demás, que son mayoría. Sin perjuicio del recurso de protección, es necesario transparentar esta administración e investigar el manejo del patrimonio y de los fondos del SIFUP”, manifiesta Ciro Colombara, quien presentó junto a Aldo Díaz y Carola Cotroneo.

García aún no ha sido notificado. Sin embargo, al ser consultado por La Tercera, manifestó su absoluta tranquilidad. “No sé nada. Me imagino que tiene que seguir el curso normal. No puedo evitar eso, tampoco puedo opinar en contra. A lo mejor, no tienen la información. Es la opinión de alguien. Lo hemos informado constantemente desde 2016. No puedo hacerme cargo de que alguien lo presente. No puedo evitarlo. Si es así, es una opinión de un grupo que recurre a través de un abogado, pero la realidad es otra”, manifiesta. “Lamento que un tema que es claro y público desde hace tanto tiempo a algunos les sorprenda en 2020. Aún así, no puedo evitar que vayan a la justicia. Es su derecho”, insiste.