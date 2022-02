Fin al camino de un grande argentino: Del Potro anuncia su retiro del tenis

Juan Martín del Potro (757°) no aguantó más. Entre lágrimas y en conferencia de prensa, el tenista argentino decidió ponerle punto final a su carrera en el tenis.

Y lo hará en casa, pues explicó que lo hará una vez que termine su participación en el Argentina Open. El deportista, de dilatada trayectoria tenística, venía de más de dos años de inactividad por lesiones, de ahí su ranking tan bajo.

“Es uno de los mensajes más difíciles que me toca transmitir, porque, como todo el mundo espera que haga una vuela al tenis, posiblemente no lo sea así. Tal vez sea una despedida antes que una vuelta”, empezó diciendo el tenista trasandino.

Luego, se refirió específicamente a la condición de su rodilla, lo que le llevó finalmente a tomar la decisión de ponerle punto final a su carrera deportiva.

“Vengo haciendo demasiado esfuerzo para seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y tratamientos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro. Nunca imaginaba retirarme del tenis, o de un posible retiro, si no era jugando y en la cancha. Así que no encontré mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo”, explicó.

Cabe recordar que Del Potro ha sido uno de los grandes tenistas argentinos del último tiempo. Llegó a ser número 3 del mundo en 2018 cuando Nadal, Federer y Djokovic se robaban todas las portadas.

Además, en su vasta carrera, el tenista de 33 años logró conquistar 22 torneos a lo largo de su vida tenística. Ahora, habrá que ver si Del Potro consigue su título número 23 en casa.

Su primer obstáculo en lo que será el principio del fin de su trayectoria será su compatriota Federico Delbonis (41°), a quien se enfrentará el próximo 7 de febrero.