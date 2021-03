Gamadiel García: “No puede ser que el tema se solucione el sábado a las 10 y el domingo se juegue como si nada”

Gamadiel Garcia le exige al Consejo de Presidentes de la ANFP que responda pronto a la demanda de cupos de ascenso directo para la Segunda División. Es decir, que revierta la determinación que congeló la movilidad desde la tercera categoría, lo que provocó la decisión de los futbolistas agrupados en el Sifup de votar la paralización de actividades. El dirigente advierte que si la decisión de los timoneles se mantiene, la de los futbolistas tampoco se alterará y que la Supercopa entre la UC y Colo Colo no se jugará. “Supongo que cuando se habla con tanta normalidad de la Supercopa es en el escenario de que los presidentes lleguen a un acuerdo. Llevan dos semanas y aún no pueden. Y sin ese acuerdo, el fútbol chileno no va a comenzar. Para nosotros está claro”, enfatiza a eldeportivo.

¿Han mantenido en contacto con los jugadores de la UC y Colo Colo para reforzar esa postura?

Los jugadores han dicho públicamente que no van a jugar. Lo han dicho Brayan Cortés, Luciano Aued, José Pedro Fuenzalida y Gabriel Suazo. El mensaje está mucho más que claro., También pedimos respeto hacia los futbolistas que deben disputar esa final. No puede ser que 48 horas antes los dirigentes recién estén tomando la decisión.

¿Cuándo debe alcanzarse el entendimiento para que, en definitiva, se juegue?

El plazo prudente para llegar a un acuerdo es el jueves. Si no lo lograron, decidir un viernes es una falta de respeto, sobre todo considerando que ellos siempre están pidiendo tiempo para organizar. No logro entender el doble discurso del profesionalismo. Tuvieron dos semanas para ponerse de acuerdo. ¿Tanto les costó entender que este no es un capricho del Sifup, ni mucho menos?

Foto: @sifup/Twitter.

¿Ha habido acercamientos del Sifup con la ANFP y con los presidentes?

La ANFP tiene la disposición de lograr un entendimiento. El que tiene que tener la voluntad de alcanzarlo es el Consejo de Presidentes y ahí está el problema. Algunos nos han manifestado la voluntad, pero no sabemos qué pasa puertas adentro en el Consejo. No sabemos cuáles son las decisiones que se toman. El tema no es el medio cupo. Si no hay competencias, no hay contratos laborales. Esto va más allá del tema del medio cupo. Si no hay competencia, no hay contratación, no hay un círculo virtuoso y los que pierden son los futbolistas. Y tampoco es que nos metamos en temas que no nos corresponden. El tema deportivo va de la mano de la empleabilidad. Por eso se ha tomado la decisión que se tomó, con la unanimidad del respaldo de los futbolistas.

¿Por qué plantea el jueves como el plazo fatal para el acuerdo?

Porque la decisión debe tener un sentido futbolístico. Lo ideal es que el jueves se tenga claridad para que la UC y Colo Colo puedan preparar la final como corresponde, enfocados en ella. No puede ser que el tema se solucione el sábado a las 10 de la noche y que al día siguiente se juegue como sin nada.

¿Qué pasa si los presidentes deciden jugar con juveniles?

Van a tener que conseguirse estadios, porque los alcaldes ya dijeron que no les van a pasar estadios si el conflicto no se soluciona. O jugar en los estadios de los clubes que los tienen. Hoy tenemos el apoyo transversal. Hoy se sumó la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, un respaldo que también valoramos mucho.