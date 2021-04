Gustavo Quinteros: “Me pone contento que Mosa siga en Colo Colo”

“Me acabo de enterar”, contestó Gustavo Quinteros cuando le consultaron por la decisión de Aníbal Mosa de quedarse en Blanco y Negro.

Luego el técnico de Colo Colo se mostró satisfecho de que el empresario sureño no remate su paquete de acciones de la concesionaria blanca y agregó: “Me pone contento que siga Mosa, porque me trajo al club y nos apoyó en todo momento. Creo que es hora de que entre todos sigamos levantando a Colo Colo”.

Y ya que se estaban tocando los temas del día, el adiestrador argentino-boliviano también habló del error sanitario que cometió su par azul, Rafael Dudamel. y le pegó su palito. “Nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra todo lo que hay que hacer a nivel sanitario, cuidándonos mucho. No hacemos reuniones en lugares cerrados y gracias a Dios no hemos tenido contagios. Ojalá todos los equipos del país sigan cumpliendo al pie de la letra para no sufrir consecuencias”, aseveró.

“A Leo Valencia lo tenemos en cuenta, porque fue importante en el torneo anterior. Pero es una decisión técnica que quede fuera, porque tenemos tres jugadores en gran nivel en su puesto”. Quinteros sobre el '10' albo.

¿Falcón o Guitérrez? Considero a los dos, sin tener en cuenta la edad. Si hay un joven que viene en buen nivel y uno con experiencia y nivel demostrado, elijo a quien me cumpla ciertas características que puedan lastimar y contrarrestar al rival. Será una decisión técnica, más allá de las edades”. Quinteros sobre el regreso del Peluca

La pelotita

Acto seguido y mostrando una actitud zen que no tenía hace dos semanas, el estratega insistió en que necesita un delantero y un central. Pero se mostró resignado a que uno de ellos pueda llegar en junio. “Sigo pensando igual. Estamos tratando de reemplazar a los jugadores que se fueron, no tengo duda que incorporaremos a uno de los dos y así tendremos 22 jugadores, o más, para poder competir sin inconvenientes”, señaló.

Por último, Quinteros alabó la actitud de César Fuentes y festejó que ya lo tenga a disposición tras su grave fractura en la nariz. “El día antes de ponerse la máscara ya entrenó normal, claro que sin contacto. Y al día siguiente hizo todo con la protección adecuada y autorizado por los médicos y me pone muy contento, porque la lesión pudo ser más grave”.

Donde no hay caso es en la inclusión de Nicolás Blandi, ya que -pese a la lesión de Javier Parraguez- no será citado. “Blandi comenzó a entrenar de manera normal recién ahora y hace más de un mes que venía con una molestia, (Lucianos) Arriagada lo hizo muy bien y es muy probable que lo tengamos en cuenta y ojalá que lo haga bien, si le damos la posibilidad”, concluyó.