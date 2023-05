¿Haaland o Benzema?: la elección de Iván Zamorano a horas del duelo entre el City y el Real Madrid

Esta tarde, a las 15 horas, Manchester City y Real Madrid animarán la semifinal de vuelta de la Champions League. En la ida, los elencos de Guardiola y Ancelotti igualaron 1-1, en un entretenido cotejo que enfrentó a los dos mejores elencos de la actualidad.

El encuentro estará marcado por los duelos. Tendrá en la cancha a dos de los mejores delanteros del mundo. Karim Benzema, con 35 años, comandará la ofensiva del Real Madrid. Al frente, Erling Haaland, el noruego de apenas 22 años, avisa que va por todos los récords posibles en el fútbol.

El presente de ambos atacantes está marcado por la gloria. Benzema, de momento, se ubica como el goleador del cuadro merengue con un total de 29 festejos durante la temporada. Cuatro de estos fueron durante la Champions League. Haaland, por su parte, registra 51 anotaciones, entre todas las competencias del cuadro inglés. Es el máximo goleador de la Champions, con 12 dianas.

En la previa al encuentro, Iván Zamorano, el histórico goleador de Chile y del Real Madrid, analizó el duelo que ambos sostendrán en la cancha de Manchester. “¿Quién marcará la diferencia entre Haaland y Benzema? Yo pienso que son dos jugadores fundamentales para el esquema táctico de los dos equipos. Son goleadores, son jugadores que de alguna manera individualmente marcan diferencia absolutamente en los dos equipos, pero hay una cosa que va a marcar la diferencia y es los circuitos de la conexión que tengan con el mediocampo”, dijo el delantero a Betsson.

El histórico goleador de la Roja, sin embargo, reconoce que tanto Haaland como Benzema estuvieron lejos de su mejor versión en el duelo de ida entre ambos elencos. “Creo que ninguno de los dos en el partido de ida, tuvo esta conexión. Haaland absolutamente desaparecido. No tuvo conexión alguna con sus compañeros en defensa. De hecho, fue mucho más competente y entró mucho más en juego, un Kevin De Bruyne con su nueva posición, ganándole la espalda a los volantes de contención, de ahí llega el gol del Manchester ‘City’”, agrega. ‘’Y en el caso de Benzema, también no tuvo mucha participación directa en algunas situaciones de peligro del Real Madrid. La diferencia la marcaron por los costados, tanto como Rodrygo como Vinicius, que aceleran cada vez que tienen la pelota y que son jugadores fundamentales para el protagonismo en cuanto a velocidad y potencia se requiere. Pero son dos jugadores que a lo mejor durante el partido no participan tanto como ocurrió en la ida, pero cuando aparecen son goleadores natos. Y yo creo que tanto Haaland y Benzema tienen las condiciones necesarias para hacer diferencias’'

Para cerrar, Zamorano se la juega por Benzema para este cotejo. Asegura que el francés sacará a relucir el currículum que lo tiene como el ganador del Balón de Oro.

‘’Creo que Haaland en Manchester, es un tipo que viene marcando goles muy seguido, ya marcó el récord de la Premier como el jugador que más goles ha hecho en la temporada. O sea, yo creo que es un jugador distinto y no lo vamos a descubrir ahora. Pero para mí, las dos últimas participaciones que ha tenido el Real Madrid en Champions en Inglaterra, frente al Liverpool y el Chelsea, creo que la diferencia la ha marcado Benzema y no va a ser la diferencia ahora de lo que realmente nos tiene acostumbrado Benzema. Así que yo voto por Benzema y el Real Madrid a la final”.