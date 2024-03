La furia de Claudio Borghi tras el polémico gesto de Marcelo Morales en el Estadio Monumental

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue generando ronchas en la interna de los dos equipos más grandes del fútbol chileno. Arturo Vidal fue uno de los más punzantes en los comentarios hacia el archirrival asegurando que los azules son un “equipo mufa” y que él “tiene más copas en su carrera que la U en toda su historia”.

Sin embargo, ahora otro protagonista ligado al Cacique arremetió. Claudio Borghi, actual comentarista de TNT Sports, criticó fuertemente a Marcelo Morales por el polémico gesto en el que se tapaba la nariz en señal de mal olor en el Estadio Monumental. Para el Bichi, el actuar del lateral izquierdo de los universitarios fue un insulto para el club en el cual jugó y ganó un tetracampeón como entrenador.

“Yo traté de inculcar a muchos jugadores que tuve que en los partidos a los rivales no se les falta el respeto. No me gusta. Aparte que es un joven, que no tiene gran historia en el fútbol”, partió diciendo el argentino en recriminación a Morales.

“Ustedes recuérdenme. Nosotros tuvimos el honor de jugar una final con la U, donde le ganamos por penales. Casi nos ganan en el último minuto. ¿Ustedes escucharon alguna falta de respeto hacia la U de los jugadores o su cuerpo técnico? En aquel momento mi primer reacción cuando terminó el partido fue ir a saludar al técnico rival”, continuó diciendo en sus descargos.

En palabras del ex estratega de los albos, el comportamiento que tuvo el jugador de los estudiantiles en el reducto de Macul debe ser tema de conversación con Gustavo Álvarez. “Este gesto de que se tapa la nariz porque tenemos mal olor. Un pibe al que lo defendimos acá y que tiene veinte partidos en Primera División, veinte. Si yo soy el técnico, lo instruyo a él y le digo que cuando él no había nacido ese equipo había ganado cosas muy importantes. Le digo que es el equipo más ganador de Chile”, cerró el transandino.

Pese a la polémica y a los dichos de un lado hacia el otro, Universidad de Chile poco a poco comienza a dejar atrás la histórica victoria tras 23 años en la casa de Colo Colo. Este sábado, los laicos reciben a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional con la misión de ratificar su buen nivel y alzarse en la cima del Campeonato Nacional.