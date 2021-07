La infernal lucha contra las lesiones de Elaine Thomson-Herah, la mujer más rápida del planeta que acaba de hacer historia

La jamaiquina Elaine Thomson-Herah (29) continúa siendo la reina del sprint. En una fantástica carrera, la velocista se quedó con la medalla de oro en los 100 metros planos y revalidó su presea conseguida en Rio 2016. Y no solo eso: batió el récord olímpico que Florence Griffith ostentaba desde Seúl 1988, hace 33 años.

Bastó solo una centésima menos que Griffith para batir aquella marca y convertirse en la mujer más rápida del mundo en más de tres décadas, además de la segunda mujer más rápida de todos los tiempos. El cronómetro marcó los 10′'62 cuando Thomson-Herah cruzó la línea de meta para ganar su segundo oro olímpico consecutivo en los 100 metros planos, tal como lo hiciera su compatriota Shelly-Ann Fraser-Pryce —Pekín 2008 y Londres 2012— y que en la carrera de hoy obtuvo la plata.

El camino hacia esta segunda presea dorada, sin embargo, no ha sido fácil para Thomson-Herah. Las lesiones la han atacado sin compasión a tal punto que en 2019 se rompió el tendón de Aquiles durante el Mundial de Atletismo celebrado en Doha. Por lo mismo, su emoción tras colgarse la medalla y escuchar el himno de su país desde la cima del podio fue inmensa.

“Sabía que lo tenía en mí, pero obviamente he tenido mis altos y bajos debido a las lesiones. He mantenido la fe todo este tiempo, es maravilloso”, señaló a los micrófonos en Tokio.

“Me he lesionado tanto. Estoy agradecida de haber podido regresar a la pista, sobre todo haber podido volver a la pista este año para mantener mi título olímpico”, agregó la mujer que en Río 2016 se convirtió en la primera jamaiquina en ganar el oro tanto en los 100 como 200 metros planos.

“La decepción te hace mejor y más fuerte”

En el Mundial de Doha Thomson-Herah tenía la posibilidad de conseguir su título mundial, pero decidió abandonar la competición por la lesión en el talón que arrastraba desde 2018.

Su recuperación coincidió con la pandemia del Covid-19, lo cual complicó todo aún más. Recién en 2020 pudo volver a la pistas, aunque el buen nivel con el que regresó sorprendió a muchos: firmó dos carreras de 100 metros por debajo de los 11 segundos. “Me siento bien a pesar de lo que está sucediendo en estos momentos y debo usar este año para que me ayude a seguir adelante la temporada que viene”, adelantaba en conversación con el canal oficial de los Juegos Olímpicos.

En esa misma línea, la atleta se refirió al infierno que las lesiones la han hecho vivir. También, al estrés que significa ser una atleta top y no poder rendir siempre al 100%. Un tema que está en la palestra debido a las alarmas que Simone Biles encendió con respecto a la salud mental de los deportistas de alto rendimiento.

“Te debes mantener fuerte porque algunas veces es un poco estresante ser un atleta de alto nivel y enfrentar todos estos obstáculos. A veces no puedes lograr los tiempos que normalmente logras, y quizás un día no puedas conseguir una medalla en un torneo, así que te sientas y te preguntas ‘¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto?’. No puedo hacer nada con respecto al pasado. Tengo que continuar trabajando y seguir adelante porque soy una atleta top y solo debo trabajar para volver al primer lugar. Y un día supe que la lesión en el tendón se iría. Todo se va”, reflexiona.

“La decepción te hace mejor y más fuerte porque sé que estoy enfrentando esta duradera lesión. Lo importante es ponerse a trabajar y así obtendrás los resultados que quieres”, señala.

Ganadora innata, Thomson-Herah no esconde su ambición y lo que quiere lograr en Tokio 2020: “Quiero tres medallas de oro en estos Juegos Olímpicos”.